Des grèves ferroviaires paralysantes à mi-parcours devraient coûter 100 millions de livres sterling aux pubs et restaurants souffrant de pertes de ventes

Des grèves de train à mi-parcours paralysantes coûteront aux pubs et aux restaurants 100 millions de livres sterling en ventes perdues cette semaine.

Les chauffeurs et l’équipage sortent à nouveau mercredi, vendredi et samedi – accumulant plus de misère sur les familles qui espèrent se rendre à la plage pendant les vacances scolaires.

Les grèves ferroviaires devraient causer un coup de 100 millions de livres sterling à l’hospitalité pendant la mi-mandat Crédit : Alamy

Et les grèves vont perturber des milliers de fans de Manchester qui se dirigent vers la finale de la FA Cup à Wembley ce samedi.

Les pubs ont déjà connu une multitude d’annulations.

UK Hospitality, qui représente les pubs, les clubs et les restaurants, a déclaré cette semaine que cela coûterait à l’industrie environ 100 millions de livres sterling en recettes perdues.

La misère de la grève n’a pas de fin en vue puisque les membres du syndicat ont voté pour six mois supplémentaires d’action.

Un accord salarial de 9% a été rejeté par les patrons intransigeants du RMT, sans le soumettre à leurs membres.

Kate Nicholls, PDG de UK Hospitality, a déclaré : « L’impact sur notre industrie a été dévastateur. Les familles qui sautaient habituellement dans un train pour se rendre à la plage, ou qui voyaient de la famille et des amis à travers le pays, restent à la maison.

« Ils sont trop anxieux pour réserver des escapades à cause des grèves.

« Cela fait des ravages. Nos membres perdent des affaires vitales.

Cela survient alors que le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a répondu aux demandes des syndicats de médecins juniors pour qu’il revienne aux pourparlers sur leurs demandes d’augmentation de salaire de 35%.

M. Barclay a insisté sur le fait qu’il n’était pas « légalement possible » d’accorder à chacun les différents niveaux d’augmentations de salaire exigés par les syndicats – et a déclaré qu’ils étaient déraisonnables en refusant de bouger.

Les jeunes médecins devraient sortir pendant 72 heures du 14 au 17 juin – la troisième fois qu’ils ont pris des mesures revendicatives cette année.