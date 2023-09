Des grèves dans deux autres usines automobiles américaines débuteront vendredi alors que l’UAW augmente la pression

Le syndicat United Auto Workers étend sa grève contre les constructeurs automobiles américains à deux nouvelles usines, alors que 7 000 travailleurs d’une usine Ford à Chicago et d’une usine d’assemblage de General Motors près de Lansing, dans le Michigan, cesseront leur travail vendredi à midi.

Le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré vendredi aux travailleurs lors d’une apparition vidéo que les négociations n’avaient pas échoué, mais que Ford et GM avaient refusé de faire des progrès significatifs.

« Malgré notre volonté de négocier, Ford et GM ont refusé de réaliser des progrès significatifs », a déclaré Fain. « C’est pourquoi, à midi, heure de l’Est, nous étendrons notre grève à ces deux entreprises. »

« Pas une seule roue ne tournera sans nous », a déclaré Fain, ajoutant que les 7 000 futurs manifestants constituent la « prochaine vague de renforts ».

Stellantis, le troisième grand constructeur automobile visé par le syndicat et fabricant de marques comme Chrysler, Jeep et Dodge, a été épargné par de nouvelles mesures, car Fain a déclaré que la direction de l’entreprise avait fait d’importantes concessions sur des choses comme une allocation de vie chère et un gel de l’externalisation.

L’usine Ford de Chicago fabrique l’Explorer et le Police Interceptor, ainsi que le SUV Lincoln Aviator.

L’usine GM située dans le canton de Delta, dans le Michigan, près de Lansing, fabrique de grands SUV multisegments tels que le Chevrolet Traverse.

Les deux nouvelles usines rejoignent 41 autres usines et centres de distribution qui font déjà l’objet de mesures de pression.

Jusqu’à présent, l’impact sur l’industrie automobile canadienne a été minime, car aucune des usines inactives n’est une grande utilisatrice de composants fabriqués au Canada.

REGARDER | Le président américain fait une démonstration « sans précédent » de son soutien aux grévistes :