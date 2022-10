Des grèves coordonnées sont “probables” avec près de 2 millions de travailleurs votés

Le gouvernement de Liz Truss se précipite vers un autre hiver de mécontentement avec des mesures pour une action revendicative coordonnée qui devraient être adoptées cette semaine.

Cela survient alors que la véritable ampleur de l’action revendicative est révélée pour la première fois, avec jusqu’à un employé sur 16 – 1,9 million de personnes – prêt à faire grève ou à voter pour une action revendicative dans les mois à venir, selon une analyse de L’indépendant a trouvé.

Le personnel essentiel du secteur public, comme les enseignants, les infirmières et les jeunes médecins, pourrait tous perdre ses outils alors qu’il se bat pour des augmentations de salaire face à la flambée de l’inflation.

Les lignes de bataille entre les employeurs, y compris le gouvernement, et les syndicats devraient être tracées cette semaine alors que le Congrès des syndicats (TUC) tient sa réunion annuelle à Brighton.

Une motion l’appelant à coordonner l’action revendicative en faisant grève des syndicats cet hiver devrait être adoptée mercredi. Cette décision ne serait pas une «grève générale», mais demanderait aux dirigeants de veiller à ce que les débrayages soient synchronisés ou échelonnés afin d’avoir le plus grand impact.

Avant la conférence, Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a insisté sur le fait que la balle était dans le camp du Premier ministre, affirmant que le gouvernement n’avait qu’à s’en prendre à lui-même si le Royaume-Uni prévoyait une grève à grande échelle dans les mois à venir.

“Les conservateurs devraient travailler avec les syndicats pour faire face à l’urgence du coût de la vie en Grande-Bretagne”, a-t-elle déclaré. «Mais au lieu de cela, les ministres veulent introduire de nouvelles lois pour rendre plus difficile pour les travailleurs de protéger leur salaire et leurs conditions.

« S’il y a une grève à grande échelle dans les mois à venir, le gouvernement n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Plutôt que de se mettre autour de la table, il se bat avec les syndicats et les travailleurs. »

Lorsqu’on lui a demandé si le pays se rapprochait d’une grève coordonnée, la dirigeante de Unite, Sharon Graham, a déclaré à l’émission Sophie Ridge dimanche : « Oui. J’ai dit hier que je pense que nous approchons d’un million de personnes qui se mettent en grève.

La semaine dernière, la nouvelle secrétaire à la Santé, Therese Coffee, a déclaré que le personnel infirmier pouvait partir “s’il le voulait” en raison d’un salaire et de conditions médiocres, car elle a clairement indiqué que les ministres n’amélioreraient pas l’offre salariale. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a également appelé les travailleurs à faire preuve de modération dans leurs demandes d’augmentation des salaires alors que l’inflation continue d’augmenter.

Le TUC ne rassemble pas de chiffres officiels sur le nombre de travailleurs en grève ou en élection à travers le pays. Mais une analyse des plans des syndicats individuels met à nu l’ampleur du défi auquel Mme Truss est confrontée.

Le Syndicat national de l’éducation (NEU) vote 250 000 membres, le syndicat déclarant qu’il a été amené à agir “suite à l’annonce d’une augmentation de salaire inférieure à l’inflation pour les enseignants en Angleterre et au Pays de Galles”. Le Royal College of Nursing serait en train de voter 300 000 infirmières sur leur offre salariale dans le secteur public, tandis que le Syndicat des services publics et commerciaux (PCS) votera autour de 160 000 fonctionnaires pour « une action de grève sur les salaires, les pensions, les emplois et les conditions de licenciement ».

Et la British Medical Association (BMA) demanderait à 50 000 jeunes médecins leur envie d’agir.

Le total, postiers et autres travailleurs compris, se situe entre 1,7 et 1,9 million, selon des sources syndicales de haut niveau.

Les derniers chiffres de l’Office des statistiques nationales (ONS) montrent qu’il y avait un nombre record de 29,7 millions de personnes au travail en juillet 2022, ce qui signifie qu’un employé sur 16 est touché. On pense que ce chiffre est le plus élevé depuis 2011, date à laquelle environ 800 000 travailleurs se sont joints à l’action concernant les retraites du secteur public.

L’hiver du mécontentement était le nom donné à la période fin 1978 et début 1979 caractérisée par des grèves généralisées des syndicats des secteurs privé et public exigeant des augmentations de salaire. Mais le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé d’ici la fin de l’hiver, car de plus en plus de travailleurs rechignent à des offres salariales inférieures à l’inflation.

Gary Smith, le secrétaire général du syndicat GMB, a déclaré que ses membres « affrontaient des patrons et gagnaient ».

Mais il a ajouté : « Les gens souffrent. La crise brutale du coût de la vie et la saccage de l’économie par les conservateurs signifient que des millions de travailleurs – travailleurs du NHS, soignants, employés de magasin et bien d’autres – ont du mal à s’en sortir. Et, sous ce gouvernement, ça ne fera qu’empirer.

Mme O’Grady a ajouté: “Personne ne prend la grève à la légère. Mais les travailleurs britanniques subissent la plus longue pression sur leur niveau de vie depuis plus de 200 ans.

“Beaucoup de ceux qui ont été élus pour agir cet automne et cet hiver sont des travailleurs clés qui nous ont permis de traverser la pandémie. Après plus d’une décennie de maintien de leurs salaires, le moins qu’ils méritent est une augmentation de salaire décente.”

Les syndicats disent que le gouvernement précédent sous Boris Johnson n’a pas fait grand-chose pour éviter un hiver de grèves. Beaucoup n’ont signalé aucune réunion officielle avec des ministres entre le dernier remaniement de M. Johnson début juillet et son départ de Downing Street.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il reconnaissait les pressions auxquelles les gens étaient confrontés avec la hausse du coût de la vie, mais il a exhorté les parties impliquées dans les pourparlers de grève à régler les différends.

“Le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir notre économie en mouvement et minimiser les perturbations afin que le public puisse poursuivre sa vie quotidienne”, ont-ils ajouté.