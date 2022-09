Des grèves balayent la Grande-Bretagne alors que la flambée de l’inflation ravage le niveau de vie

Londres

CNN Affaires

Les travailleurs au Royaume-Uni en ont assez de la baisse du niveau de vie.

Des cheminots, des journalistes, des avocats et des postiers se sont mis en grève ces dernières semaines pour exiger des salaires plus élevés alors que l’inflation atteint son plus haut niveau depuis des décennies.

Au moins 155 000 travailleurs sont actuellement en grève, y compris le personnel du service postal du pays, ainsi que des ingénieurs et des travailleurs des centres d’appels du fournisseur de télécommunications BT (BTGOF). Mercredi, deux syndicats des chemins de fer ont annoncé une nouvelle action de grève de 14 000 de leurs membres plus tard ce mois-ci.

D’autres grèves pourraient avoir lieu cet automne, menaçant une perturbation sans précédent dans toute une gamme d’industries. Enseignants, les médecins et les infirmières doivent voter sur la grève dans les semaines à venir. Les syndicats pourraient même coordonner leurs débrayages. Unite and Unison – les plus grands syndicats du pays avec 2,7 millions de membres au total – appellent les autres à se joindre à eux dans une action synchronisée.

Il s’agit de l’une des vagues d’agitation industrielle les plus importantes que le Royaume-Uni ait connues depuis «l’hiver du mécontentement» à la fin des années 1970, lorsque l’inflation galopante a poussé les travailleurs à organiser des débrayages massifs. Environ 7,9 millions de journées de travail ont été perdues entre novembre 1978 et février 1979, selon l’Office for National Statistics.

La flambée des prix et des années de stagnation des salaires sont la toile de fond des conflits de cette année. L’inflation des prix à la consommation a atteint un sommet en 40 ans de 10,1 % en juillet. Les prévisionnistes de Citigroup ont déclaré la semaine dernière que l’inflation pourrait dépasser 18% au début de l’année prochaine, et Goldman Sachs pense qu’elle pourrait même atteindre 22% si les prix de l’essence ne baissent pas bientôt.

Les travailleurs ressentent déjà la pression. Les salaires réels moyens, qui expliquent l’inflation, ont baissé de 3 % entre avril et juin, par rapport à la même période l’an dernier. Ce fut le plus gros coup porté au pouvoir d’achat en plus de 20 ans. Les salaires réels ont à peine augmenté au cours de la décennie jusqu’en 2020.

Et les factures énergétiques moyennes des ménages – qui ont déjà augmenté de 54 % cette année – devraient encore augmenter de 80 % pour atteindre 3 549 £ (4 124 $) en octobre. Selon les estimations d’Auxilione, une société de recherche, les factures moyennes pourraient atteindre 7 700 £ (8 949 $) en avril prochain, ce qui équivaut à une facture mensuelle de 642 £ (746 $).

Les travailleurs se mobilisent en réponse.

Le Royaume-Uni n’a «jamais vu [this] niveau de perturbation dans tous les secteurs », a déclaré Chiara Benassi, professeure associée en relations de travail comparées au King’s College de Londres, à CNN Business.

Ces derniers mois, la crise du coût de la vie a agi comme un “déclencheur” pour des griefs généralisés qui se sont accumulés sur une longue période, a-t-elle déclaré.

« Ces grèves affectent non seulement [what] nous dirions [are] des professions manuelles ou des emplois peu qualifiés qui seraient plus évidemment aux prises avec la crise du coût de la vie, mais aussi des emplois hautement qualifiés comme les jeunes médecins, les ingénieurs de British Telecom, les avocats, les universitaires, les enseignants », a déclaré Benassi.

Deepsha Agrawal, médecin junior à l’hôpital universitaire d’Oxford, a déclaré à CNN Business que ses collègues faisaient pression pour une augmentation de salaire supérieure aux 2% convenus par le gouvernement en 2019.

“C’est assez démoralisant, car le taux d’inflation actuel devrait monter très haut l’année prochaine”, a-t-elle déclaré.

Son syndicat, la British Medical Association, votera bientôt ses membres sur l’opportunité de faire grève. Agrawal pense qu’ils le feront. Beaucoup de ses collègues estiment qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter des maisons ou d’avoir des enfants.

“[Junior doctors] sont aussi travailleurs et aussi éduqués que les autres professionnels. Nous luttons et nous payons un prix de notre poche pour faire le travail que nous faisons », a-t-elle déclaré.

“Avec ce qui s’est passé pendant Covid, nous devrions être récompensés pour ce que nous avons fait, et non punis pour ce que nous faisons tous les jours”, a ajouté Agrawal.

La vague actuelle d’actions revendicatives ne peut pas facilement être comparée aux années 1970 et 1980 – ne serait-ce que parce que le gouvernement a cessé de suivre le nombre de travailleurs en grève et les jours de travail perdus pendant la pandémie de Covid-19. Il a récemment recommencé à collecter des données et fournira une mise à jour ce mois-ci.

Richard Hyman, professeur de relations industrielles à la London School of Economics, a déclaré à CNN Business que les grèves de cette année seraient pâles par rapport à celles des décennies précédentes simplement parce que l’adhésion aux syndicats a chuté de façon si spectaculaire.

« Vers 1980 environ, plus de la moitié de la main-d’œuvre était syndiquée. Aujourd’hui, c’est moins d’un quart, donc il y a eu une forte baisse », dit Hyman.

Les grèves étaient concentrées dans les secteurs qui ont “plus ou moins disparu” comme les mines de charbon et l’acier, a ajouté Hyman. Désormais, les effectifs syndicaux sont davantage orientés vers le secteur public ou les grandes entreprises de services publics qui appartenaient auparavant au gouvernement.

“Il y a eu une augmentation du travail précaire, de sorte qu’une proportion croissante de travailleurs n’ont tout simplement plus d’emploi convenable et ne sont donc pas en mesure de faire grève”, a ajouté Hyman.

Benassi a déclaré que dans les années 1980, lorsque l’industrie manufacturière britannique se rétrécissait rapidement, les grèves concernaient souvent la survie de secteurs clés.

Entre 1984 et 1985, des milliers de mineurs de charbon se sont mis en grève après que le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher a menacé de fermer de nombreuses mines de charbon du pays.

“[Today] c’est un peu différent, parce qu’on ne parle que de rémunération. Bien sûr, les conflits à l’époque portaient aussi sur les salaires, mais il s’agissait aussi, par exemple, de ne pas fermer les mines », a-t-elle déclaré.

La vague de grèves de cette année est importante, cependant, pour l’étendue des industries touchées et en raison des obstacles que les travailleurs britanniques doivent franchir légalement pour abandonner leurs outils.

«Faire grève au Royaume-Uni est très difficile. C’est bien plus difficile que n’importe où en Europe occidentale, surtout après le projet de loi sur les syndicats en 2016 », a-t-elle déclaré.

La législation, qui est entrée en vigueur en 2017, a rendu beaucoup plus difficile pour les syndicats de déclencher une grève en exigeant au moins 50% des membres pour prendre part au scrutin, et au moins 40% des suffrages exprimés pour être en faveur de la grève. La loi a également augmenté le délai de préavis que les syndicats doivent donner aux employeurs de leur intention de faire grève d’une semaine à deux.

En comparaison, Benassi a déclaré que ni un scrutin ni un délai de préavis ne sont requis en Allemagne.

Liz Truss, secrétaire britannique aux Affaires étrangères et favorite pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre la semaine prochaine, a déclaré qu’elle imposerait des limites encore plus strictes au pouvoir des syndicats de déclencher une grève.

Elle a proposé de relever le seuil de soutien à la grève de 40% à 50% des suffrages exprimés et d’allonger le délai de préavis à un mois.

“Je vais adopter une ligne dure sur l’action syndicale”, a déclaré Truss à Sky News en juillet.

La campagne à la direction de Liz Truss a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par CNN Business.

“Il y a une campagne assez contradictoire du côté du gouvernement pour dire eh bien on va envoyer des intérimaires pour remplacer les grévistes, ou qu’ils reprennent le travail immédiatement, ou qu’il y a déjà eu une augmentation de salaire”, Manuela Galetto, professeure agrégée de relations de travail à la Business School de l’Université de Warwick, a déclaré à CNN Business.

Malgré les obstacles, les travailleurs peuvent se sentir plus enhardis à faire grève en ce moment, compte tenu de l’étroitesse du marché du travail, a-t-elle déclaré.

Le chômage au Royaume-Uni était de 3,8% entre avril et juin de cette année, selon les données de l’ONS. C’est son niveau le plus bas en plus de 50 ans. Il y avait aussi un chômeur pour chaque poste vacant, un record.

“Cela signifie que de nombreux travailleurs sont au travail et qu’ils sont bien placés pour demander [a pay] augmenter. Ils ne peuvent pas être facilement remplacés [at a macro level]”, a déclaré Galetto.