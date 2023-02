Des grèves arrêtent la Grande-Bretagne alors qu’un demi-million de travailleurs protestent contre le coût de la vie

Commentez cette histoire Commenter

LONDRES – Un différend de longue date sur les salaires et les conditions de travail a atteint son paroxysme mercredi, avec des centaines de milliers de travailleurs britanniques participant à ce que les organisateurs ont qualifié de la plus grande journée d’action revendicative depuis plus d’une décennie. Environ 500 000 travailleurs se sont joints à la journée d’action de masse, alors que les enseignants, les conducteurs de train et de bus, les professeurs d’université, les fonctionnaires et le personnel de l’aéroport organisaient des débrayages. L’énorme manifestation de mécontentement survient au milieu d’une inflation galopante et d’années de croissance stagnante des salaires, et elle exerce une pression supplémentaire sur le Parti conservateur au pouvoir depuis longtemps alors qu’il est aux prises avec une crise du coût de la vie.

Jusqu’à 500 000 travailleurs britanniques, y compris des enseignants, ont fait grève au sujet des salaires et des conditions de travail le 1er février, lors de la plus grande journée d’action revendicative en Grande-Bretagne depuis des décennies. (Vidéo : Reuters)

Le bureau du Premier ministre a averti les Britanniques que la grève causerait « des perturbations importantes ». Des milliers d’écoles ont été fermées – environ 85% des écoles d’Angleterre et du Pays de Galles ont été touchées, selon le National Education Union – et la plupart des trains en Angleterre ne circulaient pas.

“Walkout Wednesday” est la façon dont le journal Daily Mail a décrit les grèves, qualifiant l’action de “grève générale sauf le nom”. Le tabloïd Sun a appelé la perturbation «Lockdown 2023».

La journée d’action coordonnée n’est que la dernière de ce que les journaux britanniques ont surnommé «l’hiver du mécontentement», du nom d’une période de 1978-1979 caractérisée par des arrêts généralisés.

Catherine Barnard, une universitaire britannique spécialisée en droit du travail à l’Université de Cambridge, a déclaré que la Grande-Bretagne avait les lois les plus sévères en Europe. Les travailleurs mécontents doivent franchir de nombreux obstacles avant de pouvoir faire grève – et ils sont prêts à devenir plus durs.

Le Premier ministre Rishi Sunak a présenté une législation qui imposerait un “niveau de service minimum”, permettant aux employeurs d’appliquer un degré de couverture de base dans des domaines tels que la santé, les chemins de fer, l’éducation, les incendies et la sécurité des frontières pendant les grèves.

Pourtant, divers travailleurs ont fait grève en masse depuis l’été dernier – et depuis lors, l’ampleur des grèves n’a fait que s’intensifier.

Mercredi à Londres, des dizaines de milliers de personnes se sont répandues dans les rues en portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Je n’avais pas les moyens d’acheter du matériel d’art pour faire ce panneau » et « Si vous pouvez lire ceci, c’est parce qu’un enseignant vous l’a appris ». Un autre panneau disait : « Nos ciseaux sont émoussés mais les coupes sont nettes !

Nick Hone, 33 ans, enseignant au primaire, était dans la foule marchant vers les bureaux du Premier ministre à Downing Street. «Nous avons essentiellement eu 12 ans de réductions de financement, et cela touche vraiment les écoles. Je pense que beaucoup ne réalisent pas l’impact; quand vous n’avez pas assez de personnel, cela augmente énormément la charge de travail.

Des Hoar, 46 ans, un fonctionnaire qui a souligné qu’il parlait dans son rôle de représentant du Syndicat des services publics et commerciaux, a déclaré: «Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour le ministère du Travail et des Pensions, et dans le cadre de leur travail, ils donner [welfare] bénéfices aux personnes. Et des dizaines de milliers d’entre eux doivent réclamer eux-mêmes ces avantages et se rendre dans les banques alimentaires.

Les travailleurs disent qu’ils sont sous-payés et surmenés et que leurs salaires, depuis de nombreuses années, n’ont pas suivi l’augmentation des coûts. Les enseignants au milieu de l’échelle salariale, par exemple, ont vu leur salaire chuter de 9 à 10 % en termes réels entre 2010 et 2022, selon l’Institute for Fiscal Studies. Le gouvernement dit qu’il ne peut pas payer aux enseignants ce qu’ils demandent car cela alimenterait l’inflation, qui est supérieure à 10 %.

Les deux parties s’entêtent et plusieurs syndicats ont prévu de nouvelles grèves dans les jours et les semaines à venir. Les journaux ont des calendriers et des outils interactifs pour aider les lecteurs à savoir quelles sont les grèves dans leur région et quand. La semaine prochaine, on s’attend à ce que les infirmières rejoignent à nouveau les lignes de piquetage. Lorsqu’ils se sont mis en grève en décembre, c’était la première fois qu’ils le faisaient en 106 ans d’histoire de leur syndicat.

“Ça ne va pas dans le sens [Prime Minister] Rishi Sunak avait espéré que cela irait », a déclaré Steven Fielding, professeur émérite d’histoire politique à l’Université de Nottingham. “Il a essentiellement essayé un rechapage de Margaret Thatcher, mais cela ne fonctionne pas.”

Lorsque Sunak est devenu Premier ministre l’année dernière, il s’est présenté comme le gestionnaire responsable de l’économie : la personne qui nettoierait le gâchis économique de son prédécesseur et, espérait-il, remettrait les choses sur les rails à temps pour les prochaines élections, qui doivent se tiendra d’ici janvier 2025. Comme Margaret Thatcher, l’ancienne chef conservatrice qui est toujours adulé dans le parti, le gouvernement de Sunak ne recule pas devant les syndicats et a présenté une nouvelle législation « anti-grève ».

« C’est ce que Thatcher a fait ; elle a renversé les syndicats et adopté des lois, mais c’était une époque très différente et elle avait le vent en poupe », a déclaré Fielding.

Sunak n’a pas un tel vent. Son gouvernement a été poursuivi par des allégations de « sorcellerie », et les perspectives économiques sont sombres. Le Fonds monétaire international a prédit mardi que le Royaume-Uni serait la seule grande économie mondiale à sombrer dans la récession en 2023.

Le public est divisé sur les grèves; un sondage récent a révélé que 40 % des personnes interrogées soutenaient les grèves et 38 % s’y opposaient. Les recherches de YouGov ont révélé que le soutien à divers secteurs corrélé non pas avec la perturbation causée, mais avec la contribution perçue des travailleurs à la société et s’ils sont sous-payés.

Fielding a déclaré que les vagues de grèves de mercredi étaient beaucoup plus étendues que celles de la fin des années 1970. «Ce fut intense, mais relativement court quelques mois. Cela dure depuis l’été. Et cela s’intensifie dans des parties de l’économie qui n’avaient pas été touchées dans les années 1970. Il n’y a pas que les binmen. Ce sont des professeurs d’université, des médecins, des pompiers, des ambulanciers, tout le monde est en grève.