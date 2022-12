Des grèves à travers l’Iran entraînent la fermeture de magasins et de villes fantômes

Les entreprises, les magasins et les bazars traditionnels de plus de 50 villes à travers l’Iran ont été fermés pour une deuxième journée mardi dans ce qui semblait être l’une des plus grandes grèves générales depuis des décennies, démontrant la persistance des manifestations appelant à la fin du régime clérical dans le pays.

Le lundi et le mardi, images partagé en ligne des scènes capturées de la vie ordinaire au point mort. Généralement animé centres de commerce et les centres commerciaux des petites villes et des grandes villes ressemblaient à des villes fantômes. Des entreprises de tous horizons, des cabinets médicaux aux boucheries en passant par les supermarchés, ont fermé leurs portes et ont dit à leur personnel de ne pas venir travailler, selon des habitants de Téhéran, d’Ispahan et d’autres villes, et vidéos posté sur les réseaux sociaux.

Dans les ruelles étroites et les arches qui façonnent les bazars légendaires de Téhéran, la capitale, ainsi que Chiraz et Tabriz, rangée après rangée de magasins, restaurants et autres commerces avaient fermé leurs portes, vidéos montré.

“Cette unité entre tous les syndicats est remarquable”, a déclaré Salar, un restaurateur de 40 ans à Ispahan qui a demandé que son nom de famille ne soit pas publié par crainte de représailles. “Cela a donné à ceux d’entre nous qui ne vont pas aux manifestations l’occasion de montrer leur solidarité avec le peuple.”