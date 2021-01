Au moins neuf soldats libanais ont été blessés à Tripoli, dont un gravement, par une attaque à la grenade, au cours d’une troisième nuit consécutive d’affrontements lors de manifestations contre les restrictions actuelles de Covid et la crise économique du pays.

Les Forces de sécurité intérieure du Liban ont déclaré dans un communiqué que «Les grenades qui ont été tirées sur les officiers étaient des grenades militaires» et n’étaient pas des cocktails Molotov. L’incident s’est produit alors que les manifestants tentaient de pénétrer de force dans le bâtiment abritant le gouvernorat du nord du Liban.

« Nous prévenons que nous traiterons les attaquants avec sévérité et détermination, en utilisant tous les moyens disponibles conformément à la loi, » la force ajoutée.

Foules sur la place Al Nur Tripoli malgré les gaz lacrymogènes et le canon à eau (plus bas au Serail). Haitham, un manifestant d’âge moyen vient de me dire qu’il gagne 400 000 l par mois. «Nous n’avons rien à manger, bien sûr, les gens vont être dans la rue.» pic.twitter.com/lkaWCyEx29 – Aya (@Aya_Isk) 27 janvier 2021

Alors que les manifestants et les forces de l’ordre se sont affrontés dans les rues pour une troisième nuit consécutive, la Croix-Rouge libanaise a déclaré que ses équipes avaient emmené 15 personnes à l’hôpital et soigné 67 autres pour des blessures mineures.

Certains journalistes locaux et témoins oculaires ont déclaré que l’armée utilisait des balles réelles ainsi que des gaz lacrymogènes alors qu’elle tentait d’interrompre les manifestations. Images graphiques partagé sur les réseaux sociaux, il a semblé montrer au moins un jeune homme qui avait reçu des coups de feu à la jambe et à l’estomac.

Le moment où la police anti-émeute a tiré directement sur les manifestants avec des armes de poing et des AK47 blessant beaucoup de personnes à AlNour SQ #Tripoli #Liban # طرابلس pic.twitter.com/8xcgF3C9DR – ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@ MarioLeb79) 27 janvier 2021

Des manifestations ont éclaté dans un certain nombre de villes libanaises alors que les gens repoussent les restrictions étendues de Covid, qui se produisent pendant une crise économique qui s’aggrave.

Les difficultés financières de l’État ont été grandement exacerbées par, dans un premier temps, la pandémie de coronavirus, puis par l’explosion dévastatrice au port principal de Beyrouth en août. L’incident a tué plus de 200 personnes et laissé et estimé 300 000 sans-abri.

