Des gravures rupestres vieilles de 2700 ans découvertes à Mossoul en Irak

Les gravures sur des dalles de marbre ont été découvertes par une équipe d’experts à Mossoul, la deuxième plus grande ville d’Irak, qui ont travaillé à la restauration du site de l’ancienne porte Mashki, qui a été rasée par des militants du groupe État islamique en 2016.

BAGDAD – Des archéologues du nord de l’Irak ont ​​découvert la semaine dernière des gravures rupestres vieilles de 2 700 ans représentant des scènes de guerre et des arbres de l’Empire assyrien, a déclaré mercredi un archéologue.

Fadhil Mohammed, responsable des travaux de restauration, a déclaré que l’équipe avait été surprise de découvrir “huit peintures murales avec des inscriptions, des dessins décoratifs et des écrits”.

La porte Mashki était l’une des plus grandes portes de Ninive, une ancienne ville assyrienne de cette partie de la région historique de la Mésopotamie.

Le groupe État islamique a envahi de grandes parties de l’Irak et de la Syrie en 2014 et a mené une campagne de destruction systématique de sites archéologiques inestimables dans les deux pays. Les extrémistes ont vandalisé des musées et détruit des sites archéologiques majeurs dans leur ardeur à effacer l’histoire.