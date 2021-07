Des grappes non vaccinées permettent à Covid de muter et d’augmenter le risque

Le Dr Kavita Patel a averti que plus les gens attendent pour se faire vacciner, « plus cela pose un risque à long terme, même pour ceux d’entre nous qui sont vaccinés ».

« Ce n’est pas seulement que les vaccinations fonctionnent, c’est que nous devons vacciner le monde entier, et plus il y a de personnes non vaccinées ou qui le restent, le virus se réplique. Au fur et à mesure qu’il se réplique, il mute, et plus il devient efficace avec les mutations, c’est où vous obtenez des variantes comme delta », a déclaré Patel, un ancien assistant politique de l’administration Obama.

La variante delta est la souche dominante de Covid-19 aux États-Unis et représente plus de la moitié de tous les nouveaux cas à l’échelle nationale, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. L’Organisation mondiale de la santé a décrit la variante delta comme la variante « la plus rapide et la plus adaptée » à ce jour, et les données montrent qu’elle pourrait être jusqu’à 60% plus contagieuse que la variante originale, alpha.

Patel est apparu sur « The News with Shepard Smith » de CNBC en mars pour discuter de l’immunité collective et s’inquiétait de ce que l’avenir nous réserverait si des millions de personnes restaient non vaccinées.

« Avance rapide de six mois, et nous avons, malheureusement, des millions d’Américains qui pourraient encore être touchés », a déclaré Patel mercredi.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a expliqué à « Meet the Press » de NBC dimanche qu’environ 99,2% des décès récents de Covid aux États-Unis impliquaient des personnes non vaccinées. Patel a fait écho à Fauci et a fait part de ses inquiétudes au sujet des grappes non vaccinées devenant des terrains fertiles pour la prochaine variante de Covid.