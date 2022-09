Des grands-parents volent une plante au centre commercial, Internet les appelle « Bonnie and Clyde »

De nombreuses vidéos de voleurs se faisant prendre en train de voler sont largement diffusées sur Internet. Une vidéo similaire faisant le tour des réseaux sociaux montre un couple de personnes âgées en train de voler une plante à l’intérieur d’un centre commercial. Alors que le couple effleurait la plante d’une manière sournoise, ils n’avaient aucune idée qu’un spectateur avait réussi à les enregistrer pendant qu’ils exécutaient leur plan. La vidéo de l’incident, qui a été partagée en ligne sur la page Instagram de Pubity, est devenue virale en un rien de temps.

Le clip commence avec le couple de personnes âgées debout à côté d’une gousse de plante placée à côté de l’escalator. Les deux regardent calmement autour d’eux pour voir si la voie est dégagée et s’assurer que personne ne les remarque, tandis que la femme sort un sac en papier de son sac à main. Elle enlève rapidement une infime partie de la plante, apparemment pour la faire pousser dans sa maison, mais laisse généreusement la majeure partie de la plante intacte. Après avoir terminé le plan, le couple de personnes âgées s’éloigne tranquillement. Pendant ce temps, le spectateur qui a réussi à enregistrer l’incident a sous-titré la vidéo comme suit : “Des grands-parents volent une plante du centre commercial”.

En plus de cela, la page Instagram les appelait “Bonnie and Clyde”. Pour ceux qui ne le savent pas, le couple américain a attiré l’attention massive de la presse pour ses activités criminelles et ses opérations de gangs pendant la Grande Dépression. Ils étaient connus pour des vols de banque et volaient également dans de petits magasins et des salons funéraires. Internet salue maintenant le couple de personnes âgées comme la version mignonne de Bonnie and Clyde. Regardez le clip viral ci-dessous :

La vidéo est devenue si virale qu’elle a également attiré l’attention de l’actrice de Bollywood Esha Gupta, qui a laissé un like sur le clip. Pendant ce temps, la vidéo virale a recueilli plus de 4 lakh likes sur l’application de partage de photos. Un barrage d’internautes a répondu au clip de la manière la plus hilarante, tandis qu’un utilisateur a déclaré: “C’est le braquage du siècle”, un autre a ajouté: “J’adore la façon dont ils se disent” ouais, nous ne nous sommes pas fait prendre, allons-y sortez d’ici. ” Un internaute a écrit: “C’est mon type de vol à l’étalage quand je vieillis”, tandis qu’un autre a rejoint: “Ils ont pris une coupe, je suis sûr que personne ne s’en soucierait.”

L’identité du couple reste inconnue mais la vidéo en a fait beaucoup éclater de rire.

