Des grands-parents tués dans un accident de téléphérique en raison d’un vol pour l’Italie quelques jours avant le trajet fatal, mais le vol retardé par le conflit à Gaza

Les grands-parents tués dans l’horrible accident du téléphérique italien n’étaient là que parce que leur vol avait été retardé en raison du carnage entre Israël et Gaza, a affirmé un ami.

Yitzhak, 81 ans, et Barbara Cohen, 71 ans, sont décédés avec l’arrière-petit-fils Tom Biran, 2 ans, et ses parents Amit, 30 ans, et Tal 26 ans, et neuf autres personnes dans la catastrophe du Piémont, en Italie.

5 Yitzhak et Barbara Cohen sont décédés aux côtés de trois autres membres de leur famille Crédit : Facebook

5 Amit Biran, sa femme Tal et leur fils Tom ont tous été tués dans l’accident – Eitan, en bas à droite, a survécu

5 Trois personnes ont été arrêtées pour l’accident de téléphérique Crédit : EPA

Le couple de personnes âgées avait décidé d’essayer de s’éloigner des hostilités en cours entre Israël et le Hamas alors que les roquettes des militants tombaient sur leur ville natale de Tel Aviv.

Cependant, un ami a déclaré à The Sun Online en raison de la situation où le vol qu’ils avaient réservé avait été retardé d’une semaine en raison du conflit qui faisait rage.

Et de façon déchirante, on pense que sans ce retard, ils n’auraient peut-être pas été à bord du funiculaire fatidique qui les a tués.

Bezalel Karvat, 73 ans, a parlé à The Sun Online après le retour des cinq cercueils de la famille en Israël et leur inhumation cette semaine.

Il était un ami de la famille et avait passé de nombreuses années à travailler avec Yitzhak pour la compagnie aérienne israélienne El Al.

« Tout son voyage a été retardé d’une semaine à cause des combats à Gaza », a-t-il déclaré au Sun Online.

« S’il était parti dans les temps, je pense qu’il serait parti avant que la tragédie ne se produise. »

M. Karvat a révélé qu’il avait en fait appelé Yitzhak alors qu’il s’attendait à ce qu’il soit à la maison, mais a découvert qu’il était toujours en Italie.

Ils étaient un vieux couple mais vivaient une bonne vie en bonne santé et ils attendaient avec impatience d’autres bonnes années Bezalel Karvat

L’autre arrière-petit-enfant d’Yitzhak et Barbara, Eiten, 5 ans, a en fait survécu à l’accident, mais se retrouve maintenant sans sa mère et son père.

Les funérailles de la famille Biran ont eu lieu jeudi matin dans un village du nord d’Israël alors qu’Eitan était toujours hospitalisé à Turin, en Italie.

Eitan aurait crié pour ses parents lorsqu’il s’est réveillé de son coma et reste en soins intensifs – étant le seul survivant de l’accident.

La jeune famille vivait à Pavie, en Italie, depuis quatre ans après avoir quitté Israël, Amit espérant obtenir un diplôme de médecine.

M. Karvat a déclaré au Sun Online: « Les funérailles étaient si tristes. Il y avait tellement de gens – famille, amis, anciens collègues.

« La famille a raconté l’histoire de sa vie. Ils formaient un vieux couple mais vivaient une bonne vie en bonne santé et attendaient avec impatience d’autres bonnes années.

« Les enfants et petits-enfants pleuraient tous et disaient que c’était une grande tragédie. »

« C’était un homme heureux qui aimait son travail, il aimait être entouré de gens »

Lors des funérailles intimes familiales « tout le monde s’est engagé à prendre soin d’Eitan comme l’ont fait ses parents très affectueux », a déclaré le président des Comités Raphael Barki.

Les médecins ont déclaré que son état restait « délicat » après avoir subi des blessures au crâne, à la poitrine et à l’abdomen ainsi que diverses fractures aux jambes.

Des sources de l’hôpital Regina Margherita ont depuis affirmé qu’un « dernier câlin » de son père était la seule chose qui a amorti l’impact de l’accident à une telle vitesse.

« Papa avait une carrure solide, peut-être que le dernier câlin instinctif pour le protéger de la mort l’a sauvé », a déclaré une source citée dans le journal italien. TGCOM24.

5 Photo prise quelques instants avant la catastrophe

La police italienne a arrêté trois gérants de l’exploitant du téléphérique qui sont accusés d’avoir délibérément désactivé le frein qui aurait pu empêcher la voiture de reculer lorsque le câble s’est cassé, pour éviter des retards suite à un dysfonctionnement.

« C’était un choix conscient, absolument conscient. C’est tout », a déclaré le procureur Olimpia Bossi aux journalistes.

« Ce n’était pas une omission ou un oubli occasionnel. C’était une décision consciente de désarmer (…) de désactiver ce système d’urgence afin de remédier à ce qu’on nous a dit être des problèmes, des problèmes techniques qui se produisaient sur la ligne », a-t-elle ajouté.

Le téléphérique présentait des « anomalies » depuis qu’il a repris du service le 26 avril après le confinement, et « circulait ainsi depuis plusieurs jours et avait effectué plusieurs trajets », selon Bossi.

Selon des informations locales, le système de téléphérique avait subi d’importants travaux de maintenance entre 2014 et 2016, et il a été vérifié par des techniciens spécialisés en 2017 et l’année dernière.

Les fils ne devaient apparemment pas être remplacés avant 2029, selon le Poste de Jérusalem.

5 Quelque 14 personnes sont mortes dans l’accident – ​​Eitan étant le seul survivant Crédit : AFP

Les agences de presse italiennes ont nommé les trois suspects Luigi Nerini – le patron de Ferrovie del Mottarone, la société qui gère le téléphérique – et deux autres dirigeants, Gabriele Tadini et Enrico Perocchio.

Bien qu’une équipe de maintenance soit apparemment venue résoudre ces problèmes le 3 mai, ils n’ont toujours pas été résolus, a déclaré à la radio Radiotre un responsable local de la police des Carabinieri, Alberto Cicognani.

« Pour éviter d’autres interruptions de service, ils ont choisi de laisser dans ‘la fourche’, ce qui empêche le frein d’urgence de fonctionner », a déclaré Cicognani.

Il a affirmé que les trois hommes avaient admis ce qui s’était passé.

Un ours en peluche a été laissé à l’extérieur de l’hôpital avec le message : « Salut Eitan, tu dois y arriver. Je te laisse jouer et dormir avec la peluche de mon fils. Je t’aime. Une maman ».

Des témoins de la catastrophe disent avoir entendu un « sifflement fort » lorsque la ligne s’est rompue, a déclaré le maire local Marcella Severino.

Elle a déclaré que la voiture avait redescendu la ligne jusqu’à ce qu’elle ait heurté un pylône avant de tomber au sol.

L’accident marque le premier incident mortel de téléphérique en Italie depuis 1998, lorsque 20 personnes ont été tuées après qu’un avion militaire américain volant à basse altitude a coupé un câble de support dans une station de ski.