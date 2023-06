Des graffitis racistes pulvérisés à l’école secondaire de Summerland

Des graffitis à caractère raciste ont été peints à la bombe sur le mur de l’école secondaire de Summerland et sur un mur des courts de tennis de l’école.

L’insulte anti-noire a été observée pour la première fois le 10 juin et le personnel du district scolaire 67 a travaillé pour enlever les graffitis une fois qu’ils en ont été informés.

Linda Van Alphen, l’une des commissaires de l’école de Summerland, a déclaré que l’insulte raciale était décevante, d’autant plus que le district scolaire promeut l’antiracisme depuis des années.

« J’ai ce sentiment incroyable de tristesse », a-t-elle déclaré. « Il n’y a absolument aucune excuse pour cela. »

Elle a ajouté que si la marque a été laissée par un jeune, ce n’est pas à cause de ce qui est enseigné à l’école, mais à cause de ce que l’enfant ou l’adolescent a appris de ses parents.

L’incident n’est pas la première fois que des graffitis avec un message raciste sont observés à Summerland.

En juillet 2020, la maison d’une famille indo-canadienne a été vandalisée avec des croix gammées et d’autres images racistes peintes sur les murs de la maison. Puis, en mai 2022, une fresque du lycée, avec un message Vérité et Réconciliation, a été dégradée par des vandales. La murale avait été créée par des élèves de l’école moins de huit mois plus tôt.

Les insultes graffitis les plus récentes ont été peintes sur un mur près de la peinture murale Every Child Matters.

