Des gouttes nasales salines pourraient raccourcir les rhumes et réduire leur transmission, selon un essai clinique

Pendant des siècles, le rhume a échappé aux traitements efficaces, mais aujourd’hui, une étude suggère que de simples gouttes nasales peuvent aider à maîtriser le virus. symptômes de raccourcissement de jours en jours et en réduisant la probabilité de propagation à d’autres.

Les gouttes nasales ne contiennent que deux ingrédients : de l’eau et du sel. La solution est connue sous le nom de « solution saline hypertonique ce qui signifie qu’il contient une concentration de sel plus élevée que celle que l’on trouve généralement dans les fluides corporels.

« Nous supposons que l’impact des gouttes salines hypertoniques était de réduire les charges virales », ou la quantité de virus dans le corps, a déclaré le co-auteur de l’étude. Dr Steve Cunningham professeur de médecine respiratoire pédiatrique à l’Université d’Édimbourg.

L’équipe n’a pas testé cette idée directement, mais « il est communément admis que des charges virales plus élevées ont une plus grande capacité de transmission », a-t-il déclaré.

Réduire la durée et la transmission du rhume, même légèrement, pourrait avoir des conséquences importantes, a ajouté Cunningham. L’adulte moyen souffre deux à quatre rhumes par an, mais ces chiffres sont environ deux fois plus élevés chez les enfants, en partie parce qu’ils n’ont pas encore développé d’immunité contre le plus de 200 virus responsables du rhume Ces maladies sont généralement bénignes, mais peuvent parfois entraîner de graves complications .

Et même un rhume bénin a un prix : les visites chez le médecin peuvent être gênantes et les coûts des traitements s’accumulent, surtout si la maladie entraîne des absences au travail ou à l’école.

Parce que les enfants attrapent souvent des rhumes, ils constituent la source la plus probable d’infection pour les autres membres de leur foyer. Remèdes disponibles contre le rhume Les mesures de prévention visent à soulager les symptômes des personnes en attendant la fin de l’infection. Ainsi, « réduire la durée des symptômes du rhume pourrait aider à réduire les impacts sur les enfants et également sur les familles, les parents pouvant reprendre leurs activités habituelles plus tôt », a déclaré Cunningham à Live Science

Les gens utilisent depuis longtemps l’eau salée gouttes et sprays nasaux pour soulager les symptômes du rhume, car ils peuvent fluidifier ou éliminer le mucus qui contribue à la congestion. Les chercheurs se sont demandé si des gouttes nasales plus salées ajouteraient un effet chimique, renforçant la capacité des cellules du nez à combattre les virus du rhume. Il existe des preuves à ce sujet suggérer le chlorure dans le sel pourrait provoquer un tel effet.

L’équipe a administré à 150 jeunes enfants qui ont développé un rhume des gouttes nasales salines hypertoniques, qui contenaient 2,6 % de sel au lieu de norme 0,9% .151 autres enfants enrhumés ont reçu uniquement les soins habituels prodigués par leur famille, comme du repos, des liquides et des médicaments contre la douleur et la fièvre.

Les parents chargés d’administrer des gouttes nasales à leurs enfants dès l’apparition des symptômes du rhume ont signalé que la maladie de leurs enfants durait en moyenne six jours, soit deux jours de moins que pour les enfants qui n’avaient pas reçu de gouttes.

De plus, 46 % des enfants traités rapidement ont probablement transmis leur maladie à une autre personne, comme en témoigne le fait qu’un membre de la famille a contracté une infection des voies respiratoires supérieures. En comparaison, 64 % des enfants ayant reçu les soins habituels ont partagé leur rhume avec d’autres personnes.

Les effets positifs des gouttes nasales ont disparu lorsqu’elles ont été commencées plus de 24 heures après l’apparition des premiers symptômes chez les enfants, New Scientist a rapporté . Cela suggère que le traitement pourrait être efficace uniquement dans les premiers stades d’un rhume.

Notamment, les parents mélangé la solution saline pour les gouttes nasales elles-mêmes dans l’étude. « Chaque parent savait si son enfant était traité ou non avec des gouttes salines hypertoniques », Dr Lauren Beene un pédiatre des hôpitaux universitaires de l’Ohio qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré à Live Science par courrier électronique.

« On a ensuite demandé à ce parent d’évaluer les symptômes de son enfant », a-t-elle souligné. « En tant que parents, lorsque nous savons que nous faisons quelque chose pour aider notre enfant à se sentir mieux, nous pouvons avoir l’impression qu’il se sent mieux plus tôt. »

Pour s’assurer que le rétablissement plus rapide des enfants n’était pas seulement la effet placebo les chercheurs pourraient envisager de mener des études futures comparant l’effet de la solution saline hypertonique à celui de l’eau pure ou de gouttes contenant moins de sel. Si les mêmes effets se manifestaient sur toutes les gouttes, on pourrait attribuer cela à l’effet placebo.

En supposant que les gouttes salines fonctionnent réellement, « cette intervention extrêmement bon marché et simple a le potentiel d’être appliquée à l’échelle mondiale », Dr. Alexander Möller pédiatre et pneumologue à l’hôpital universitaire pour enfants de Zurich qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré dans un déclaration .

La nouvelle recherche a été présentée le 8 septembre à la Société européenne de pneumologie Congrès à Vienne. Il n’a pas encore été publié dans une revue à comité de lecture.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et n’est pas destiné à offrir des conseils médicaux.