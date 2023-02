Des gouttes de cerveau humain plantées chez des rats offrent un nouvel espoir de traitement

Des gouttes de tissu cérébral humain ont été transplantées dans le cerveau de rats dans le cadre de travaux qui pourraient ouvrir la voie à de nouveaux traitements pour les lésions cérébrales dévastatrices. L’étude révolutionnaire a montré que les «organoïdes du cerveau humain» – des boules de neurones de la taille d’une graine de sésame – étaient capables de s’intégrer dans le cerveau du rat, de se connecter à leurs réserves de sang et de communiquer avec les neurones du rat. L’équipe derrière le travail suggère qu’éventuellement les médecins pourraient être en mesure de faire pousser des gouttes de tissu cérébral à partir des propres cellules d’un patient en laboratoire et de les utiliser pour réparer les lésions cérébrales causées par un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme. “C’est incroyablement excitant pour moi en tant que médecin”, a déclaré Isaac Chen, médecin et professeur adjoint de neurochirurgie à l’Université de Pennsylvanie. L’étude est la plus récente dans le domaine en croissance rapide et éthiquement complexe des organoïdes cérébraux. Les scientifiques ont montré que lorsqu’ils sont cultivés dans de bonnes conditions, les neurones commencent à former de minuscules structures ressemblant à des cerveaux, permettant aux scientifiques d’étudier des conditions de développement telles que l’autisme et un large éventail de questions de base en neurosciences. Le nouveau travail est la première démonstration que le tissu cérébral cultivé en laboratoire peut être implanté avec succès dans un site de blessure pour réparer un cerveau adulte, suggérant qu’il pourrait y avoir de futures applications cliniques. Chen et ses collègues ont cultivé des organoïdes du cerveau humain dans un plat jusqu’à ce qu’ils mesurent environ 1,5 mm de diamètre. Les boules de tissu ont ensuite été transplantées dans le cerveau de rats adultes ayant subi des lésions au cortex visuel. Selon l’étude publiée dans Cellule Cellule Souches. “Nous ne nous attendions pas à voir ce degré d’intégration fonctionnelle si tôt”, déclare Chen. “[This] suggère que la transplantation de tissu neural dans le cerveau d’un mammifère adulte, en particulier celui qui a été perturbé par une sorte de blessure, est vraiment une voie viable pour la réparation neurale. Les scientifiques n’ont pas évalué si les implants amélioraient le fonctionnement des rats, mais des tests ont montré que les neurones humains émettaient des signaux électriques lorsque les rats étaient exposés à des lumières clignotantes. Chen a déclaré que cela soutenait l’idée que les organoïdes pourraient agir comme des “unités de traitement vierges” que le cerveau pourrait absorber et utiliser pour se reconstruire après une blessure. “En introduisant rationnellement ces unités de traitement conçues dans des zones spécifiques du cerveau blessé, nous pensons que la capacité de calcul accrue de ces zones entraînerait une restauration suffisante des réseaux cérébraux pour restaurer la fonction neurologique”, a déclaré Chen. En théorie, des organoïdes cérébraux personnalisés pourraient être créés en laboratoire à partir des propres cellules d’un patient, bien que Chen ait prédit que les applications cliniques seraient d’au moins cinq à dix ans. “Nous sommes au tout début de ce voyage”, a-t-il déclaré. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Commencez la journée avec les meilleures histoires des États-Unis, ainsi que les lectures incontournables de la journée à travers le Guardian

Le Dr Serena Barral, maître de conférences en neurosciences du développement à l’UCL, qui n’a pas participé aux travaux, les a décrits comme une démonstration “incroyable” de la pure adaptabilité des neurones. “Il y a beaucoup d’informations dans l’ADN lui-même et qui permettent aux neurones de fonctionner où qu’ils soient – qu’ils soient dans une boîte en plastique au laboratoire ou dans le cerveau”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que dans les futures applications cliniques, le degré auquel le cerveau pourrait être réparé dépendra probablement des fonctions qui ont été perdues.

“Le cortex visuel est plus simple, mais si vous pensez à remplacer les zones qui sont importantes pour la parole, les calculs mathématiques, la pensée – cela pourrait être un peu plus délicat car il y a beaucoup de capacités du cerveau qui se développent avec l’expérience ,” dit-elle.