Les troubles civils et les exercices militaires présentent des risques accrus pour plus de 200 espèces menacées, y compris les populations d’éléphants et le gorille de l’Est en danger critique d’extinction, ont averti mercredi les écologistes. Un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature a examiné l’interaction étroite entre l’environnement et les conflits armés, avertissant que la violence et les troubles humains avaient un effet dévastateur sur la nature. Le rapport souligne que la gestion durable des ressources naturelles doit être considérée comme un outil pour aider à préserver la paix.

«La dégradation de la nature augmente la probabilité de conflit, tandis que les guerres dévastent non seulement des vies, mais aussi l’environnement naturel», a déclaré le directeur général de l’UICN, Bruno Oberle, dans un communiqué.

Le rapport a constaté que les conflits armés étaient particulièrement répandus dans certaines des régions les plus diversifiées du monde.

L’UICN a déclaré que 219 espèces menacées d’extinction étaient menacées par «la guerre, les troubles civils et les exercices militaires», y compris la mise à mort directe de la faune, la dégradation des écosystèmes et la perturbation des efforts de conservation.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une fraction des plus de 30 000 espèces animales et végétales répertoriées comme menacées sur la Liste rouge de l’UICN, le rapport a souligné qu’elle incluait des «espèces emblématiques».

Parmi eux se trouve le gorille de l’Est, en danger critique d’extinction, trouvé en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda, en proie aux conflits.

L’une des menaces qui pèsent sur le plus grand primate vivant du monde, selon le scientifique en chef de l’UICN Thomas Brooks, est «l’abattage direct, parfois pour la pratique ciblée, parfois pour la nourriture».

Mais la plus grande menace que les conflits posés à l’espèce, a-t-il dit à l’AFP, était «la remise en cause des efforts de conservation».

La dégradation de la nature augmente le risque de conflit

Le rapport a souligné l’impact dramatique sur une gamme d’espèces des conflits.

Au cours de la guerre de 1994 au Rwanda, par exemple, 90% des grands mammifères du parc national d’Akagara ont été tués pour la nourriture ou le commerce, a-t-il déclaré, le génocide envoyant des milliers de personnes fuir à travers des zones protégées, tuant des animaux pour se nourrir et défrichant des arbres le long de la route. le chemin.

Il a également mis en évidence un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime indiquant que les milices du Soudan étaient responsables de la mort de quelque 2 000 éléphants en République centrafricaine rien qu’en 2007.

Le rapport a également indiqué que la guerre du Vietnam «a presque certainement accéléré le glissement vers l’extinction» des rhinocéros de Java, alors que les Viet Cong les ont abattus pour compléter un régime maigre.

«Il ne fait aucun doute que les conflits ont un risque accru d’extinction des espèces», a déclaré Brook.

Dans le même temps, le rapport a constaté que la dégradation de la nature était associée à un risque accru de conflit.

En examinant plus de 85000 événements de conflit armé au cours des 30 dernières années, qui ont été responsables de la mort de plus de deux millions de personnes, le rapport a déterminé qu’ils étaient plus susceptibles d’éclater là où il y a moins de terres agricoles productives disponibles et lorsque les sécheresses sont fréquentes. .

«Ces résultats suggèrent que la conservation, la restauration et la gestion durable des ressources naturelles peuvent aider à réduire les pressions qui alimentent les conflits en améliorant l’état et la productivité du paysage», a déclaré l’économiste en chef de l’UICN Juha Siikamaki dans le communiqué.

Le rapport fait état de recherches montrant que les événements de conflit armé, définis comme des acteurs organisés utilisant la force armée entraînant la mort, ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies.

« Crimes de guerre environnementaux »

Aujourd’hui, il y a plus de 7 000 événements de ce type chaque année, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie de l’Ouest et du Sud.

«Alors que la dégradation de l’environnement et le changement climatique s’intensifient, il devient de plus en plus important de prendre en compte les liens entre les conflits et la nature lors de la formulation des politiques de sécurité, de développement et d’environnement», a déclaré Siikamaki.

Le rapport a quant à lui constaté que les conflits étaient moins fréquents à l’intérieur des limites des réserves naturelles et d’autres aires protégées.

Ces zones couvrent environ 15 pour cent des terres, mais se chevauchent avec seulement 3 pour cent des événements de conflit armé analysés par le rapport.

«La conservation, la gestion durable et équitable de la nature joue un rôle important dans la prévention des conflits et dans la reconstruction de la paix», a déclaré Kristen Walker, qui préside la commission de l’UICN sur la politique environnementale, économique et sociale.

«Il soutient les moyens de subsistance et le bien-être des communautés autochtones et locales en temps de paix et contribue à réduire le risque d’éclatement de conflits», a-t-elle ajouté.

Le rapport énumère des recommandations politiques pour atténuer et prévenir les conflits armés, y compris la mise en place de garanties pour le personnel des aires protégées, les défenseurs de l’environnement et autres défenseurs de l’environnement.

Il a également appelé à «des sanctions contre ceux qui commettent des crimes de guerre contre l’environnement».

