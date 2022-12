Des golden retrievers, dont six chiots, sauvés d’une propriété du nord de l’Okanagan

La BC SPCA a saisi une famille de chiens golden retriever négligés dans une propriété du nord de l’Okanagan.

Le 21 décembre, deux golden retrievers adultes et six chiots ont été sauvés d’un sous-sol, ainsi qu’une chienne de berger australien enceinte. Les chiens étaient gardés à des températures glaciales et sans soins, chaleur ou isolation appropriés.

Eileen Drever, officier supérieur de la BC SPCA, a déclaré que les chiots étaient exposés à des objets dans leur enclos qui auraient pu causer des blessures, comme des bords en bois non finis et des clôtures de fortune.

“Les chiots tremblaient et se blottissaient pour se réchauffer, ils n’avaient pas de litière à l’exception d’un peu de foin sale et il y avait une accumulation d’excréments et de flaques d’urine dans tout l’enclos”, a déclaré Drever dans un communiqué de presse. “Il y avait une petite quantité de nourriture pour chien sur le sol, mais la seule eau accessible était sale et dans un bol impur.”

La berger australien enceinte a été maintenue enchaînée à un mur, ont découvert des agents de la SPCA.

Les neuf chiens ont été transportés d’urgence chez un vétérinaire pour un examen et sont maintenant en sécurité dans les soins de la SPCA. Ils ne sont pas encore disponibles à l’adoption.

