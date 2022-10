Des glissements de terrain ont rasé une ville vénézuélienne. Les critiques accusent la négligence du gouvernement.

LAS TEJERÍAS, Vénézuela — Yessenia Galindez se tenait dans l’entrée de sa maison, sur le point de partir travailler, lorsqu’elle a senti l’eau sous ses pieds. La concierge de l’hôpital, âgée de 43 ans, pensait qu’il ne s’agissait que d’une flaque de pluie qui suintait sur son sol. Mais alors une vague d’eau brune trouble s’est écrasée sur sa maison, faisant tomber Galindez de ses pieds, la traînant sur la route et la poussant contre les murs des maisons de ses voisins alors qu’ils étaient rapidement couverts de boue.

La rivière renégat emporta son beau-frère hors de sa maison voisine. “Tenir!” Galindez a crié en essayant de tendre une jambe vers lui. La sœur de Galindez a crié à l’aide : sa petite-fille d’un an était toujours à l’intérieur.

Le neveu de Galindez a essayé d’attraper l’enfant, mais l’eau a refermé la porte sur sa main.

La fillette d’un an, dont le corps a été retrouvé plus tard, faisait partie d’au moins 35 personnes tuées lorsque cinq ruisseaux ont sauté de leurs rives samedi et consommé la ville de Las Tejerías, à environ une heure au sud-ouest de Caracas. Des pluies torrentielles ont déclenché un glissement de terrain qui a rasé des centaines de maisons — et a laissé les Vénézuéliens accuser le gouvernement socialiste du président Nicolás Maduro de ne pas avoir protégé les communautés les plus vulnérables du pays contre une catastrophe causée par des conditions météorologiques prévisibles.

Au moins 56 personnes sont toujours portées disparues, a déclaré lundi le ministre de l’Intérieur Remigio Ceballos aux journalistes à Las Tejerías. De nombreuses personnes sont encore piégées sous la boue et les débris. L’un d’eux serait le beau-frère de Galindez, âgé de 54 ans.

Maduro, en visite dans la communauté lundi, a décrit la région comme une “catastrophe totale”. Il a déclaré que son gouvernement craignait que le sol ne soit sursaturé après des jours de fortes pluies.

“Les montagnes devenaient saturées et nous avons ordonné qu’elles soient contrôlées”, a-t-il déclaré. Il n’a pas précisé si le gouvernement avait pris des mesures spécifiques. “Il s’agit d’un glissement de terrain sans précédent depuis de nombreuses années au Venezuela.”

De fortes pluies sont généralement observées à cette période de l’année au Venezuela et peuvent avoir été liées au phénomène La Niña de cette année. Les pluies torrentielles dans plusieurs États vénézuéliens au cours du week-end pourraient également avoir été liées à l’activité dans la zone de convergence intertropicale, ont déclaré les météorologues, ou à l’impact de la tempête tropicale voisine, Julia, qui s’est transformée en ouragan et a provoqué des inondations et des coulées de boue dans certaines parties. d’Amérique Centrale.

Les autorités ont en partie blâmé le déluge sur les conditions météorologiques exacerbées par le changement climatique.

“Les effets de la crise climatique sont à l’origine de cette tragédie”, a déclaré la vice-présidente Delcy Rodriguez.

Mais d’autres ont accusé des années de négligence de la part de l’État socialiste vénézuélien en ruine, qui, selon eux, avait échoué préparer les communautés pauvres les plus vulnérables aux inondations.

Valdemar Andrade, ingénieur hydrométéorologue et professeur à la retraite, a déclaré que la catastrophe a souligné un manque d’investissement dans les infrastructures hydrauliques du pays et dans les outils clés pour aider à suivre les informations sur la pluie.

En 1999, l’année où Hugo Chávez a fondé l’État socialiste, le pays a cessé de collecter des informations sur les précipitations via un réseau national du type utilisé par de nombreux pays pour mesurer les précipitations, a déclaré Andrade. Ces données sont utilisées par les ingénieurs pour concevoir, mettre à jour et entretenir des ponts, des réservoirs et d’autres infrastructures.

“Peu d’efforts ont été faits pour le réactiver”, a déclaré Andrade. Il a décrit le la négligence comme « très inhabituelle » dans le monde.

“Au Venezuela, ce genre de phénomènes intenses ne devrait pas nous surprendre, et nous devrions être mieux préparés à y faire face”, a déclaré Juan Carlos Sánchez, un ancien responsable vénézuélien de l’environnement qui a participé à la négociation de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 et à la Protocole de Kyoto de 1997. Sánchez a déclaré que le gouvernement devait faire un meilleur travail pour alerter les communautés dans les zones les plus susceptibles d’être touchées par une catastrophe naturelle, en particulier maintenant que le changement climatique les rend plus fréquentes.

Depuis un balcon à Las Tejerías lundi soir, Maduro a déclaré que les familles touchées seraient hébergées dans des abris pendant que les autorités reconstruisent les propriétés endommagées.

“Soyez assurés que nous allons récupérer jusqu’au dernier commerce et jusqu’au dernier logement”, a-t-il déclaré.

Des centaines de représentants du gouvernement, d’officiers militaires et d’ambulanciers paramédicaux sont descendus dans la communauté lundi pour évaluer les dégâts. A midi, un responsable a demandé pourquoi les bulldozers ne pouvaient pas accéder à la zone. “Le vice-président est là-haut et personne ne peut entrer”, a répondu un autre.

Les citadins, quant à eux, ont creusé au milieu de voitures écrasées, d’arbres abattus et de montagnes de boue à la recherche de membres de la famille, de voisins et de biens portés disparus. Quelques personnes se tenaient sur un pont, regardant silencieusement ce qui restait de leur communauté.

“Cela ressemble à nouveau à Vargas”, a déclaré Lourdes López. Des inondations soudaines dans cet État en 1999 ont tué des dizaines de milliers de personnes, une catastrophe qui hante toujours la nation.

Galindez était assise au sommet de ce qui était autrefois sa maison : un monticule de boue, d’arbres et de débris que la rivière avait entraînés à travers la ville. Elle a tout perdu sauf les vêtements qu’elle portait lorsqu’elle a été emportée. La maison de sa sœur, juste à côté, était recouverte de boue. Seul le troisième étage est encore debout, maintenant à quelques mètres au-dessus du sol.

Elle marchait au milieu des livres pour enfants, des photographies de famille des autres, de la nourriture avariée. Puis elle s’arrêta et prit une profonde inspiration.

« Ça sent ça ? elle a demandé. “Il doit y avoir plus de monde ici parce que c’est ce que sent la mort.”

Elle a rappelé comment, le jour où la rivière s’est précipitée, sa petite nièce d’un an dansait dans la cuisine pendant que Galindez finissait de décorer des gâteaux pour son travail secondaire de boulangère. “Elle était un rayon de soleil”, a déclaré Galindez, en larmes. « Elle était là, avec moi, me demandant de lui donner du gâteau. Quelques heures plus tard, elle était partie.

Sa sœur, la grand-mère du bébé, marchait autour des décombres, s’arrêtant de temps en temps pour regarder vers le ciel.

Le silence n’était interrompu que par le bruit occasionnel de la machinerie qui creusait.

Mais soudain, la sœur de Galindez s’est mise à crier.

“Merci, mon Dieu, merci !” cria-t-elle en tenant un petit livre.

Enveloppée dans le livre, elle a trouvé 100 $ en devises américaines. Un jour avant qu’il ne disparaisse dans la boue, son mari lui avait donné le livre de prières, qui contenait une série de versets de la Bible.

“Mon mari m’a demandé de m’en occuper”, a-t-elle déclaré. “Et regarde.”

Appelant sa famille, elle a lu le verset biblique sur la page où son mari avait laissé l’argent.

“La mer est devenue agitée parce qu’un vent fort soufflait”, a-t-elle lu. “Quand ils eurent ramé environ trois ou quatre milles, ils virent Jésus marchant sur la mer et s’approchant de la barque, et ils furent effrayés. Mais il leur dit : « C’est moi ; n’ayez pas peur.”

Les membres de sa famille ont écouté jusqu’à ce qu’elle ait fini.