Les sauveteurs ont recherché une personne portée disparue dans un glissement de terrain mardi alors que de gros tracteurs jaunes labouraient une boue sombre et épaisse et poussaient des rochers hors des routes après que des crues soudaines ont balayé la terre, les rochers et les arbres sur des pentes marquées par le feu, emporté des voitures et enterré des bâtiments dans de petites communautés de montagne. en Californie du Sud.

Avec des orages prévus et d’autres coulées de boue possibles jusqu’à mercredi, les ordres d’évacuation sont restés en place dans certaines parties des montagnes de San Bernardino tandis qu’un incendie de forêt faisant rage à 805 kilomètres au nord a forcé les habitants à abandonner leurs maisons.

À l’est de Los Angeles, les équipages ont fouillé rue par rue des personnes qui pourraient être piégées par des coulées de boue qui ont emporté des rochers, des arbres et d’autres débris avec une force étonnante la veille dans Forest Falls, Oak Glen et Yucaipa et ont laissé un désordre boueux et une destruction incalculable.

Des maisons et d’autres bâtiments ont été endommagés, y compris un bâtiment commercial enterré si haut que son toit s’est effondré, a déclaré Eric Sherwin, porte-parole du service d’incendie du comté de San Bernardino.

“Nous avons des rochers qui se sont déplacés et qui pèsent plusieurs tonnes”, a déclaré Sherwin. “Cela pourrait prendre des jours pour retrouver toutes les voitures manquantes car elles sont complètement recouvertes de boue.”

Paul Burgess, du California Geological Survey, examine les dommages à la suite d’un glissement de terrain, alors que des efforts de nettoyage et des évaluations des dommages sont en cours à l’est de Los Angeles. (Marcio José Sanchez/Associated Press)

Une vidéo montrait une rivière noire de boue se déplaçant lentement devant le panneau indiquant l’Oak Glen Steakhouse and Saloon, suivie quelques secondes plus tard par une vague déferlante de boue plus profonde transportant des bûches. La boue semblait monter à la tête par endroits le lendemain.

Les autorités ont levé certaines évacuations obligatoires et abris sur place mardi soir.

Les travailleurs ont pu dégager la majeure partie de Valley of the Falls Drive – la seule route menant à Forests Falls – et les équipes ont évalué les dommages. D’autres routes principales des montagnes de San Bernardino ont été rouvertes.

Cette image de lundi après-midi publiée par le district 8 de Caltrans montre des glissements de terrain qui ont fermé une partie de l’autoroute SR-38 dans les montagnes de San Bernardino, en Californie. Les coulées de boue et les inondations soudaines se sont produites dans certaines parties des montagnes de San Bernardino où il y a des cicatrices de brûlure, des zones où il y a peu de végétation pour tenir le sol, depuis les feux de forêt de 2020. (District de Caltrans 8/Associated Press)

Pour certaines maisons de Forest Falls, il était trop tard pour évacuer lundi. On a dit aux résidents de s’abriter sur place toute la nuit parce que c’était plus sûr que de s’aventurer dehors.

Les pluies étaient les restes d’une tempête tropicale qui a apporté des vents violents et des précipitations indispensables dans le sud de la Californie frappé par la sécheresse la semaine dernière, aidant les pompiers à endiguer en grande partie l’incendie de Fairview qui avait échappé à tout contrôle à environ 32 kilomètres au sud des glissements de terrain.

Les coulées de boue et les crues soudaines se sont produites dans certaines parties des montagnes de San Bernardino où il y a des cicatrices de brûlures – des zones où il y a peu de végétation pour retenir le sol – à cause des incendies de forêt de 2020.

“Toute cette saleté se transforme en boue et commence à glisser le long de la montagne”, a déclaré Sherwin.

Un travailleur du Yucaipa Valley Water District se faufile dans la boue jusqu’aux genoux tout en réparant un réservoir utilisé comme source d’eau potable à la suite de la coulée de boue de mardi à Oak Glen. (Marcio José Sanchez/Associated Press)

Les équipages combattent les incendies de forêt

Les puissants orages sont survenus après une semaine au cours de laquelle la Californie a subi une vague de chaleur record. Les températures dans de nombreuses régions de l’État ont grimpé au-delà de 38 ° C et ont poussé le réseau électrique de l’État au point de rupture alors que les climatiseurs absorbaient de l’énergie.

La tempête tropicale a aidé les équipages à lutter contre l’incendie de Fairview à environ 121 kilomètres au sud-est de Los Angeles. L’incendie de 114 kilomètres carrés était maîtrisé à 62% mardi. Deux personnes sont mortes en fuyant l’incendie, qui a détruit au moins 35 maisons et autres structures dans le comté de Riverside.

Le Mosquito Fire brûlant à 177 kilomètres au nord-est de San Francisco a éclaté dans l’après-midi quelques heures à peine après que les autorités eurent signalé avoir fait de “grands progrès” dans la bataille.

“Nous avons tout le monde sur le pont”, a déclaré le porte-parole des incendies, Chris Valenzuela, alors que l’incendie brûlait près de Todd Valley et Foresthill. “Il brûle de manière très erratique et intense.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Au cours des cinq dernières années, la Californie a connu les incendies les plus importants et les plus destructeurs de son histoire.