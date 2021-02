Des glaçons suspendus à un ventilateur de plafond, un cactus givré: le Texas est figé sur des photos surréalistes

L’hiver historique a gelé une grande partie du Texas, conduisant à des scènes surréalistes dans des régions de l’État connues pour être chaudes et sèches.

À Dallas, où les températures élevées de février sont généralement proches de 60 degrés, Thomas Black a publié une image sur les réseaux sociaux de glaçons suspendus à un ventilateur de plafond dans le couloir d’un immeuble.

Black est tombé sur «une scène d’apparence presque apocalyptique» tôt lundi matin. Dans un couloir froid, un tuyau avait apparemment éclaté et l’eau qui fuyait avait gelé sur le ventilateur.

Ces derniers jours, Black a été témoin de vues encore plus surréalistes: Une piscine gelée, couloirs glacés et de l’eau jaillissant des bâtiments.

«Les tuyaux éclatent partout», a déclaré Black, dont l’appartement a perdu de l’eau mais a surtout conservé son électricité.

Au moins 20 personnes sont mortes à cause du froid intense et d’une série de tempêtes qui se sont déplacées d’un océan à l’autre au cours des derniers jours. Au Texas, environ 3 millions de foyers et d’entreprises sont restés sans électricité mercredi.

La tempête hivernale pourrait être un événement «une fois par génération» pour le Texas compte tenu des conditions extrêmement froides, a déclaré le météorologue d’AccuWeather Brandon Buckingham plus tôt cette semaine.

Mais l’État se prépare à plus de temps hivernal dans les jours à venir, alors que plus de 100 millions d’Américains sont sur la voie d’une autre tempête hivernale allant des plaines à la côte est, a déclaré le National Weather Service.

Si les tuyaux sont gelés, devez-vous laisser le robinet ouvert?:Voici comment dégeler les tuyaux pendant les tempêtes hivernales.

Voici un aperçu d’autres images frappantes du temps hivernal au Texas:

Contribution: Doyle Rice et Elinor Aspegren