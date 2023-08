Des ginkgos centenaires pourraient être victimes du projet controversé du parc Jingu Gaien de Tokyo

TOKYO (AP) – Miho Nakashima se tenait dimanche en maillot de bain deux pièces à Tokyo à côté d’un gingko centenaire, son corps peint de la tête aux pieds avec des feuilles vertes et des branches brunes.

Son message était clair, et elle l’a répété au cœur du parc Jingu Gaien, dont le caractère sacré est menacé par un plan de développement immobilier contesté.

«Je suis un arbre», dit-elle. « Ne me coupe pas. »

Un plan approuvé plus tôt cette année par le gouverneur Yuriko Koike permettrait aux promoteurs, dirigés par Mitsui Fudosan, de construire deux gratte-ciel de 200 mètres (650 pieds) à Jingu Gaien, de faucher des arbres dans l’un des rares espaces verts de Tokyo et de raser et reconstruire un site de rugby historique et un stade de baseball attenant.

Takayuki Nakamura, parmi les quelques centaines de personnes rassemblées dimanche pour protester, a appuyé son visage contre l’écorce d’un arbre et a prié. La zone a été réservée il y a 100 ans pour honorer l’empereur Meiji du Japon.

«Je veux apprécier l’existence de ces arbres. Parfois, je peux ressentir des sons à l’intérieur », a-t-il déclaré.

Le réaménagement prévu prendrait plus d’une décennie et a suscité des poursuites judiciaires avec une opposition croissante de la part des défenseurs de l’environnement, des groupes civiques, des résidents locaux et des amateurs de sport.

Dix-huit ginkgos situés derrière le stade de rugby risquent d’être abattus.

Le point chaud a été les arbres, les espaces verts et qui contrôle un espace public qui a été empiété au fil des années. Le sort de plus de 100 gingkos qui bordent une avenue dans la région et qui produisent chaque automne une cascade colorée de feuilles qui tombe est également en cause. Les botanistes affirment que toute construction causera forcément des dégâts.

Les critiques affirment que le projet a été adopté à toute vapeur malgré une évaluation environnementale bâclée, les promoteurs immobiliers prenant ce qui était censé être un terrain public et le transformant en une entreprise commerciale privée.

Le célèbre romancier japonais Haruki Murakami s’est opposé à ce projet. Et le compositeur et musicien Ryuichi Sakamoto a envoyé une lettre ouverte à Koike pour ridiculiser ce projet quelques jours seulement avant sa mort le 28 mars.

Le stade de rugby a été utilisé lors des Jeux olympiques de 1964 et Babe Ruth a joué en 1934 dans le stade de baseball aux côtés d’autres stars américaines face aux meilleurs joueurs japonais.

Le projet met en évidence les liens entre les principaux acteurs : le gouverneur, Mitsui Fudosan, et Meiji Jingu, une organisation religieuse propriétaire d’une grande partie des terrains à réaménager.

« Le réaménagement du parc est évidemment une question publique », a déclaré Koichi Nakano, politologue à l’Université de Sophia, à l’Associated Press plus tôt cette année. «En même temps, ils (les politiciens) peuvent prétendre qu’il s’agit d’une décision privée d’une organisation religieuse et des promoteurs.

« Mais comme Jingu Gaien est aussi un parc public doté d’installations sportives, les politiciens peuvent – ​​et le font – se mêler des décisions. Ce qui aboutit à des relations intimes, probablement collusoires, entre les initiés, qui n’ont pas de comptes à rendre au public. »

Environ 1 500 arbres ont été abattus dans la même zone pour construire le stade des Jeux olympiques de Tokyo, évalué à 1,4 milliard de dollars. Les Jeux olympiques ont également permis à la ville de modifier les lois de zonage, ce qui pourrait permettre aux promoteurs d’empiéter davantage sur la zone du parc.

« C’est comme construire des gratte-ciel au milieu de Central Park à New York », a déclaré Mikiko Ishikawa, professeur émérite à l’Université de Tokyo, à l’Associated Press.

Les promoteurs ont fait valoir que les deux installations sportives ne peuvent pas être rénovées et doivent être rasées.

Cependant, le stade Koshien près de Kobe, construit en 1924, a été rénové au cours des 15 dernières années, de la même manière que Fenway Park (1912) à Boston et Wrigley Field (1914) à Chicago sont toujours viables pour deux des joueurs les plus célèbres de la MLB. équipes.

Meiji Kinenkan, une salle de réception historique, date de 1881 et est toujours largement utilisée à Jingu Gaien sans aucun appel suite à sa démolition.

« Les sociétés de développement tentent d’abattre davantage d’arbres et de créer un vaste secteur d’activité », a déclaré Nakashima alors qu’une feuille était peinte sur sa joue. « Le parc a une très longue histoire et doit être sauvé. »

___

Sports AP : https://apnews.com/sports

Stephen Wade, Associated Press