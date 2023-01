Des gestes révélateurs montrent que le prince Harry “veut se cacher” du jibe du “cerveau de bébé” de Meghan et Kate, affirme un expert en langage corporel

Le PRINCE HARRY veut “se cacher” du drame entre Meghan Markle et la princesse de Galles, affirme un expert en langage corporel.

Le duc de Sussex a fait des révélations plus choquantes lors de sa première interview en solo, avant la publication de ses mémoires révélatrices, Spare.

Selon l’experte en langage corporel Judi James, le prince Harry “veut se cacher” du drame du bébé-cerveau qui fait circuler sa femme et sa belle-sœur 1 crédit

Dans une section explosive de ses mémoires révélatrices, il affirme que Meghan avait une fois bouleversé Kate à propos d’un commentaire selon lequel elle avait un «cerveau de bébé» Crédit : Méga

Les mémoires révélatrices du duc de Sussex doivent être publiées au Royaume-Uni le 10 janvier

Dans sa première interview en solo, le duc de Sussex a révélé où lui et sa femme en étaient avec son frère le prince William et Kate Middleton.

Mais malgré son attitude calme lorsqu’il discute des problèmes qu’ils ont eus, l’experte en langage corporel Judi James pense que Harry préférerait “se cacher” du jibe du “cerveau de bébé”.

Au cours de l’interview diffusée sur ITVX dimanche soir, Tom Bradby raconte: «À un moment donné, Harry raconte une réunion en clair impliquant lui, William, Kate et Meghan.

“Cela semble avoir tellement mal tourné qu’il décrit Kate comme serrant si fort les bords de la chaise en cuir que ses doigts étaient blancs.

“Kate dit qu’elle doit des excuses à Meghan qui a précédemment attribué un moment d’oubli de Kate au soi-disant cerveau de bébé.

“Selon Harry, Kate dit à Meghan qu’ils ne sont pas assez proches pour parler de cette façon et William dit:” Ce n’est pas ce qui se fait ici en Grande-Bretagne “.

“La réunion se termine maladroitement, avec une sorte de câlin.”

En regardant comment le prince de Galles répond lorsqu’il est interrogé, Judi James a déclaré: «C’est lorsque Meghan arrive dans son récit que son corps se hérisse alors qu’il semble se préparer à un état plus indigné.

“Lorsque l’histoire de la demoiselle d’honneur revient, il se pétrit les mains dans un geste d’anxiété et malgré ce qui semble être la mesquinerie de l’histoire, c’est le moment où Harry est le plus indigné.

“’C’est une question pour eux’ est sa réponse, suivie de la première pause silencieuse de l’interview et d’une bouche ferme pour montrer que le sujet est clos.

“Beard-gate se transforme aussi en drame, quand Harry explique que la barbe que William lui aurait ordonné d’enlever était un” bouclier contre mon anxiété, un signe du nouveau Harry “et quand il arrive à la réunion du pas si fabuleux -Quatre pour inventer des choses, nous entendons que Kate a tenu les bras de son siège si fermement que ses jointures sont devenues blanches.

“Harry étire ses jambes à ce stade, enfonçant ses deux mains entre ses cuisses dans un rituel d’autoprotection qui suggère un désir de se cacher.”

Judi poursuit : “Le langage corporel d’Harry est incongru quand il parle de Kate.

« Verbalement et avec ses gestes, il semble tomber au niveau du terrain de jeu décrivant ses querelles d’enfance avec William, mais quand il arrive au moment où Kate est entrée dans leur vie, il y a un plissement et un ramollissement indubitables du contour des yeux, suggérant une explosion spontanée d’émotions affectueuses. malgré le récit du manque de lien entre les deux couples.

«Quand il parle de son histoire avec William, il utilise des gestes de la main exagérés et exagérés, mimant la séparation et la distance.

«Sa main est également tenue paume en l’air entre lui et Tom dans un geste semi-suppliant qui suggère qu’il veut être considéré comme ouvert et honnête et que sa version de l’histoire sonne comme la vérité.

«Il mime même être un enfant quand il parle de William, écarquillant les yeux pour exprimer la perplexité de se sentir abandonné par son frère quand il est allé à l’école, mais il y a aussi de l’humour là-bas, suggérant que certaines des braises de leur relation sont encore vivant.”

Au cours de l’interview préenregistrée, Judi a également affirmé que Harry avait révélé ce qu’il ressentait envers sa belle-mère, Camilla.

Elle suggère qu’il y a un signe clair qu’il n’y aura peut-être pas de réconciliation entre les deux dans un avenir proche – et c’est le fait qu’il ne peut pas dire son nom.

S’adressant exclusivement à Fabulous, Judi James a déclaré: “Le langage corporel et le comportement de Harry semblent identifier Camilla comme son possible ennemi juré, semblant incapable de même dire son nom, comme Voldemort.