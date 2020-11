Des géologues néo-zélandais prévoient de creuser profondément dans un volcan éteint pour obtenir de l’énergie propre

La technologie moderne a permis aux humains d’exploiter l’énergie du vent, de l’eau et du soleil. Désormais, les géologues néo-zélandais envisagent d’aller plus loin à la recherche de nouvelles sources d’énergie plus propres.

Ils prévoient de forer dans un volcan éteint vieux de 11 millions d’années pour utiliser sa chaleur comme source d’énergie alternative et réduire les émissions nuisibles au climat.

Le Dr Mike Palin est du département de géologie de l’Université d’Otago. Il dit que de nombreuses villes à travers le monde pourraient bénéficier de projets de fouilles similaires comme le sien.

