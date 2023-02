“Des gens vont encore mourir”: un défenseur de Kelowna s’exprime sur la dépénalisation de la drogue

Les nouvelles lois sur la dépénalisation des drogues n’arrêteront pas les décès, ne supprimeront pas la stigmatisation ou n’aideront pas les gens à accéder à un traitement, mais elles aideront à garder certaines des personnes les plus vulnérables de la société hors de prison, selon la fondatrice et directrice exécutive de HOPE Outreach, Angie Lohr.

« Des gens vont encore mourir », a déclaré Lohr.

Le 31 janvier, la possession de drogue pour usage personnel a été décriminalisée en Colombie-Britannique

Les gens sont désormais autorisés à transporter jusqu’à 2,5 grammes de drogues illicites, y compris des opioïdes tels que l’héroïne et le fentanyl, le crack et la cocaïne en poudre, la méthamphétamine et la MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy.

Le gouvernement provincial a déclaré que le plan faisait partie d’un effort pour lutter contre la crise des surdoses, qui a coûté la vie à 11 000 résidents de la Colombie-Britannique depuis 2016.

Lohr a expliqué que la dépénalisation des drogues n’entraînera pas automatiquement un approvisionnement sûr ou plus de lits de traitement et les utilisateurs seront toujours exposés au risque d’empoisonnement à la drogue.

Elle a dit que le changement gardera cependant ceux qui ont vraiment besoin d’un logement et de traitements hors des systèmes judiciaires.

Elle a expliqué que tous les toxicomanes ne sont pas sans abri. La stigmatisation autour de la consommation de drogue existe toujours et Lohr ne s’attend pas à ce que la nouvelle législation modifie la perception de la société à l’égard d’une personne souffrant de troubles liés à l’utilisation de substances.

Lohr a déclaré que la majorité des surdoses se produisent dans des maisons, et non dans la rue, parmi des personnes qui ne sont généralement pas arrêtées pour possession.

Elle a déclaré que la dépénalisation n’affectera que les personnes sans abri, car elles sont souvent les principales victimes des forces de l’ordre.

“À part ne pas arrêter nos plus marginalisés, cela ne changera pas grand-chose… Je suppose que c’est un début.”

Pour vraiment aider les plus vulnérables de la société, Lohr a déclaré qu’il fallait un accès supplémentaire et amélioré aux lits de traitement et aux logements avec services de soutien dans toute la province.

