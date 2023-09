« Des gens qui n’ont rien fait de mal » : le bilan des frappes russes contre des cibles civiles en Ukraine

le mercredi attaque de la Russie sur un marché dans l’est de l’Ukraine est le dernier exemple en date des conséquences néfastes de la guerre sur les civils. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que le marché avait été touché par un missile balistique. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié cela d' »attaque délibérée » et a déclaré qu’un enfant figurait parmi les morts.

Fin août, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a enregistré 26 717 victimes civiles en Ukraine dont 9 511 personnes tuées et 17 206 blessées.

Depuis lors, de nouvelles attaques contre des civils ont eu lieu, notamment celle du marché, au cours de laquelle au moins 17 personnes ont été tuées.

La Russie nie avoir ciblé des civils. Mais les observateurs internationaux affirment que des dizaines de milliers de civils ont été tués au cours des 18 derniers mois.

En mars, une enquête soutenue par l’ONU a conclu que « les autorités russes ont commis de nombreuses violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, en plus d’un large éventail de crimes de guerre, y compris le crime de guerre consistant en un nombre excessif de morts, de blessés accidentels, ou dommages, homicides volontaires, torture, traitements inhumains, séquestration, viol, ainsi que transferts et expulsions illégaux.

La Cour pénale internationale (CPI) a déjà ouvert des enquêtes sur certaines attaques et, en mars a émis un mandat d’arrêt pour le président russe Vladimir Poutine dans le cadre de l’expulsion illégale d’enfants d’Ukraine vers la Russie.

Voici un petit échantillon de quelques-unes des attaques contre des civils depuis le début de la guerre le 24 février 2022.

Siège de Marioupol

En mars 2022, la Russie attaque Marioupol, une ville de près de 450 000 habitants située au bord de la mer d’Azov dans la région de Donetsk. Un théâtre où se trouvaient environ 600 personnes et une maternité et un hôpital pour enfants ont tous deux été touchés par des tirs de missiles.

Le maire a dit plus de 10 000 personnes ont été tuées dans sa ville au cours des six prochaines semaines. Les Nations Unies ont déclaré avoir confirmé 1 348 morts civiles, mais que le nombre réel était probablement beaucoup plus élevé.

Autres estimations ont porté le nombre de morts civiles à 25 000.

Ligne de pain

En mars 2022, au moins 17 personnes ont été tuées alors qu’elles faisaient la queue pour obtenir du pain à Tcherniv, selon Human Rights Watch .

REGARDER | Tué alors qu’il faisait la queue pour du pain (avertissement : contient des images graphiques) : La Russie condamnée pour les pertes civiles en Ukraine Les pays occidentaux ont condamné la Russie pour ses attaques continues contre des civils ukrainiens, les plus récentes attaques contre un théâtre transformé en refuge à Marioupol et une chaîne de distribution de pain dans le nord de l’Ukraine, qui ont tué au moins 10 personnes.

Hôpitaux et écoles

Les hôpitaux et les écoles ont été la cible de tirs au cours des 18 derniers mois, ces derniers souvent lorsque les gens les utilisaient comme abris.

En mai 2022, une école du village de Bilohorivka, dans la région du Donbass, a été bombardée. Près de 100 personnes y étaient alors hébergées.

Un bâtiment scolaire partiellement effondré dans le village de Bilohorivka, Luhansk, Ukraine, suite aux bombardements russes du 8 mai 2022. (Services d’urgence de l’État/document/Reuters)

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir ciblé à la fois un hôpital général et un hôpital psychiatrique à Izyum.

Le médecin ukrainien Yurii Kuznetsov fait une pause dans la section chirurgicale détruite de l’hôpital d’Izyum, en Ukraine, le 19 février. (Vadim Ghirda/Associated Press) Un patient passe devant le service de chirurgie du même hôpital après avoir été touché quelques mois plus tôt, en septembre 2022. (Evgeniy Maloletka/The Associated Press)

Gares

Les gares et les trains transportant des personnes tentant de fuir certaines zones ont été touchés à plusieurs reprises.

En avril 2022, un missile a touché une gare de Kramatorsk, tuant au moins 50 personnes.

« Il est généralement connu que ces stations sont remplies de personnes innocentes, de femmes, d’enfants, de grands-parents qui tentent de partir », a déclaré Nate Mook, PDG de l’organisation humanitaire World Central Kitchen, qui distribuait de la nourriture à Kramatorsk et dans d’autres zones touchées. en Europe de l’Est à l’époque.

Un homme embrasse une femme après un bombardement russe à la gare de Kramatorsk, en Ukraine, le 8 avril 2022. (Andriy Andriyenko/Associated Press))

Comme ça arrive8h10« C’était catastrophique », déclare un secouriste à propos de la frappe de missile dans la gare d’Ukraine

En août 2022, une frappe de missile a touché une gare et un train de voyageurs à Chaplyne.

« Chaplyne est notre douleur aujourd’hui. À l’heure actuelle, il y a 22 morts », a déclaré Zelensky dans une allocution vidéo ce soir-là.

« La frappe de missile russe sur une gare remplie de civils en Ukraine s’inscrit dans une série d’atrocités. Nous continuerons, avec nos partenaires du monde entier, à nous tenir aux côtés de l’Ukraine et à demander des comptes aux responsables russes », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. à l’époque sur Twitter.

Immeubles d’appartement

Depuis le début de la guerre, des bâtiments résidentiels ont été attaqués à plusieurs reprises dans toute l’Ukraine, certains bâtiments de certaines villes ayant été la cible de tirs répétés. Cela a été le cas à Dnipro, notamment lorsqu’un immeuble abritant quelque 1 700 personnes a été touché par une frappe de missile russe en janvier.

Au moins 45 personnes ont été confirmées tuées avant la fin des recherches de survivants. Parmi les morts figurent six enfants et 79 autres personnes ont été blessées, selon Zelenskyy.

Il a demandé à la CPI d’enquêter.

REGARDER | Frapper les gens là où ils vivent : Un immeuble à Dnipro, en Ukraine, rasé par une attaque de missile Plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines d’autres ont été blessées après que la Russie a lancé samedi une importante attaque de missiles contre l’Ukraine, détruisant notamment un immeuble de neuf étages dans la ville de Dnipro.

Des attaques de missiles nocturnes dans la ville d’Ouman en avril ont tué des dizaines de personnes pendant leur sommeil. Les responsables ont déclaré que deux missiles de croisière avaient touché un immeuble de neuf étages. Les secours ont indiqué que parmi les morts figuraient des enfants et une femme de 75 ans.

Une cuisine exposée est visible après qu’un immeuble a été lourdement endommagé par une frappe de missile russe le 18 janvier. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Centres commerciaux/marchés

Les zones commerçantes ont également été le théâtre de victimes civiles en Ukraine.

Les autorités ont déclaré que plus de 1 000 personnes se trouvaient dans un centre commercial de Krementchouk lorsqu’il a été touché par une frappe de missile russe en juin 2022. Au moins 13 personnes ont été tuées et des dizaines blessées. À l’époque, Zelensky avait déclaré : « Il ne s’agit pas d’un coup accidentel ; il s’agit d’une frappe russe calculée précisément sur ce centre commercial ».

REGARDER | Un enfer enveloppe un centre commercial : Des missiles russes frappent un centre commercial en Ukraine Les attaques de missiles russes ont touché une autre cible civile en Ukraine, un centre commercial loin des lignes de front. Les responsables ukrainiens affirment que l’attaque visait à terroriser sa population et à faire pression sur ses alliés.

En mai, des personnes faisant leurs courses ont été attaquées lorsque des obus russes ont touché un hypermarché à Kherson, ainsi qu’une autre gare et d’autres immeubles résidentiels.

Zelensky a décrit ces cibles comme « la trace sanglante que la Russie laisse derrière elle avec ses obus ».

Quatre mois plus tard, son observation suite à l’attaque de mercredi contre le marché libre de Kostiantynivka faisait écho à ce sentiment : « Un marché régulier. Des magasins. Une pharmacie. Des gens qui n’ont rien fait de mal. »