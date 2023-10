« Des gens pas sérieux » : Tom Cotton déchire John Kirby pour avoir défendu les propos de Biden sur le « changement climatique » au milieu des attaques du Hamas

Le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas a fustigé le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, pour avoir défendu l’accent mis par le président Joe Biden sur le changement climatique après l’attaque du Hamas contre Israël.

Cotton a contesté une déclaration de Kirby, qui a déclaré lors d’une apparition lundi sur Fox News que le président Joe Biden « restait à l’écart » des commentaires du 10 septembre. conférence de presse que le changement climatique était « encore plus menaçant » que la guerre nucléaire. « Ce ne sont pas des gens sérieux », a déclaré Cotton à Sandra Smith, animatrice de « America Reports ». (EN RELATION : « Désespéré de… retrouver les bonnes grâces de l’Iran » : Tom Cotton critique Biden pour un paiement de 6 milliards de dollars à l’Iran)

MONTRE:



« John Kirby parle du changement climatique à un moment où le Hamas a coupé la tête des bébés en Israël », a ajouté Cotton. « Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a déclaré il y a quelques semaines que le Moyen-Orient était aussi calme qu’il l’avait été en 20 ans. Nous avons eu 11 Américains tués, et encore plus potentiellement pris en otage ou portés disparus, et nous n’avons pas eu de nouvelles publiques du président depuis deux jours. Cette administration est dépassée par les événements et paralysée en cas de crise.»

Au moins 1 000 personnes, dont 14 citoyens américains, ont été tuées depuis que le Hamas a frappé samedi plusieurs localités du sud d’Israël. Le groupe terroriste islamique radical a également pris au moins 100 otages lors de l’attaque, CBS News signalé.

Les troupes du Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) ont été placées en alerte pour d’éventuelles missions de sauvetage d’otages visant à libérer les Américains détenus par le Hamas à Gaza, selon The Messenger.

« Il est si important que le président Biden et les remarques à venir montrent clairement qu’il va faire marche arrière, qu’il va affronter l’Iran, prendre des mesures comme arrêter le paiement de 6 milliards de dollars pour les otages américains, imposer des sanctions contre le transport de pétrole iranien, mettre fin aux paiements financiers. envers les Palestiniens et donner à Israël les mains libres pour détruire le Hamas à l’intérieur de Gaza », a déclaré Cotton. « Rien de moins ne ferait qu’encourager l’Iran et ses mandataires comme le Hamas et le Hezbollah au nord d’Israël. »

