Des “gens numériques” pour aider à améliorer les soins de santé en Nouvelle-Zélande

Le ministère néo-zélandais des affaires, de l’innovation et de l’emploi soutient trois projets de recherche locaux qui exploreront l’utilisation de “personnes numériques” animées de manière autonome par la société d’intelligence artificielle Soul Machines pour améliorer les résultats des soins de santé.

Le Catalyst Fund du ministère fournira un total de 5,1 millions de dollars néo-zélandais (3,1 millions de dollars) aux trois projets, dont deux seront dirigés par des chercheurs de l’Université d’Auckland et l’autre par des chercheurs de l’Université de Canterbury.

En utilisant sa plate-forme Human OS et sa technologie de cerveau numérique, Soul Machines crée des personnes numériques réalistes qui interagissent en temps réel avec les humains.

DE QUOI S’AGIT-IL

L’un des projets, dirigé par le professeur Merryn Tawhai de l’Auckland Bioengineering Institute (ABI) de l’Université d’Auckland, développera un navigateur de santé numérique culturellement approprié pour les patients souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Lié aux données des capteurs à domicile et portés sur le corps, le navigateur sera conçu pour lire des informations spécifiques au patient et parler à un patient en temps réel pour l’aider à comprendre et à gérer son état.

“Plutôt que la relation médecin-patient épisodique et réactive typique dans le monde réel, cela permettrait une interaction continue qui encourage et soutient la gestion des maladies chroniques”, a expliqué le professeur Tawhai.

Un autre projet dirigé par ABI développera un logiciel qui exploite les paramètres physiologiques collectés à partir de smartphones, de montres et d’autres capteurs portables pour surveiller le bien-être émotionnel d’une personne. Une personne numérique sera également créée pour fournir à un utilisateur des commentaires personnalisés sur la façon dont il peut gérer sa propre dépression. Ce projet vise également à créer une interface de télésanté pour permettre des séances de thérapie en direct à distance, médiatisées et soutenues par le personnage numérique d’un utilisateur qui aura une connaissance détaillée de ses antécédents de santé mentale.

Le troisième projet des chercheurs de l’Université de Canterbury verra le développement d’un avatar de thérapie virtuelle hyperréaliste pour aider les personnes de haut niveau atteintes de troubles du spectre autistique à mieux reconnaître les émotions. L’avatar sera créé à partir du Digital DNA Studio de Soul Machines et sera intégré aux méthodes thérapeutiques acceptées et à la vision par ordinateur.

APERÇU DU MARCHÉ

Sensuellement est une autre entreprise qui a développé des avatars pour soutenir la prestation des soins de santé. Sa plate-forme a été adoptée par des organisations de santé du monde entier pour le support client. Plus récemment, sa technologie a été intégré à mySanitasune application patient mobile de Sanitas USA.