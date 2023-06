« Des gens meurent autour de moi »: plus de 200 morts et des centaines de blessés dans une collision ferroviaire en Inde

Points clés Deux trains sont entrés en collision dans l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde.

On s’attend à ce que le nombre de morts augmente.

Des équipes de secours ont été mobilisées, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi dans un tweet.

Le bilan continue d’augmenter depuis l’accident ferroviaire le plus meurtrier de l’Inde depuis plus d’une décennie, avec au moins 207 personnes tuées et 900 blessées dans l’État oriental d’Odisha.

Le Coromandel Express, qui relie Kolkata à Chennai, est entré en collision avec un autre train de voyageurs, le Howrah Superfast Express, ont annoncé vendredi soir des responsables des chemins de fer.

Des images diffusées sur les stations locales montraient des compartiments de train brisés, déchirés avec des trous de métal tordu tachés de sang, et des dizaines de passagers allongés à côté des voies près de Balasore, à environ 200 kilomètres de la capitale de l’État, Bhubaneswar.

Des personnes inspectent le site de trains de voyageurs qui ont déraillé dans le district de Balasore, dans l’État d’Orissa, dans l’est de l’Inde, le vendredi 2 juin 2023. Source: PAA / PA Sudhanshu Sarangi, le directeur général des pompiers d’Odisha, a confirmé que 207 corps avaient été récupérés jusqu’à présent.

« Un incident très triste et le pronostic n’est pas bon », a-t-il déclaré.

Le nombre de morts devrait augmenter, a déclaré le secrétaire en chef de l’État, Pradeep Jena, dans un tweet.

Des centaines de jeunes ont fait la queue devant un hôpital gouvernemental à Soro d’Odisha pour donner du sang.

« J’étais là sur le site et je peux voir du sang, des membres cassés et des gens mourir autour de moi », a déclaré un témoin oculaire.

Un survivant a déclaré aux journalistes de la télévision locale qu’il dormait lorsque l’accident s’est produit et s’est réveillé pour se retrouver pris au piège sous une douzaine de passagers, avant de ramper hors de la voiture avec seulement des blessures au cou et au bras.

Une autre chaîne de télévision a montré des images graphiques d’un wagon de train renversé d’un côté de la voie, alors que les habitants tentaient de mettre les victimes en sécurité.

Le Howrah Superfast Express a déraillé et s’est emmêlé avec le Coromandel Express, ont indiqué les autorités ferroviaires du sud-est dans un communiqué.

Le secrétaire en chef de l’État d’Odisha, Pradeep Jena, a confirmé qu' »environ 850 blessés ont été envoyés dans des hôpitaux », les opérations de sauvetage étant en cours.

« Notre priorité absolue est maintenant de secourir (les passagers) et de fournir un soutien médical aux blessés », a-t-il déclaré.

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a déclaré que la priorité des autorités était « d’évacuer les vivants vers les hôpitaux, c’est notre première préoccupation, de s’occuper des vivants ».

Des opérations de sauvetage étaient en cours sur le site et « toute l’assistance possible » est apportée aux personnes touchées, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi dans un tweet.

Des équipes de secours ont été mobilisées depuis Bhubaneswar et Kolkata d’Odisha au Bengale occidental, a déclaré le ministre fédéral des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw dans un tweet.

La Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, les équipes gouvernementales de l’État et l’armée de l’air se sont également mobilisées pour répondre à l’incident, a-t-il ajouté.