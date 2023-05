Des gens lavant des ustensiles avec du sable lors d’intrigues de mariage

Le savon à vaisselle liquide est une création relativement récente avec sa production commençant dans les années 30 et 40. Au fur et à mesure de sa production, il a remplacé de nombreux autres agents de nettoyage que les gens utilisaient auparavant, tels que le sable, la cendre de bois, la cendre de bouse de vache, la poussière de brique ou d’os et les sels alcalins comme le bicarbonate de soude. Dans les zones rurales de l’Inde, il est encore courant d’utiliser du sable et de la fibre de coco pour frotter la vaisselle et la nettoyer tous les jours.

Maintenant, une vidéo d’un groupe d’hommes nettoyant des ustensiles sales lors d’un mariage avec du sable est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo, qui semble provenir d’un village, a suscité une énorme adhésion du public. Elle a été partagée sur Twitter par l’utilisateur Kelab Stan Menantu Siti et alors que certaines personnes critiquaient la méthode, d’autres la considéraient comme non hygiénique. Beaucoup d’autres ont également soutenu la technique et ont trouvé qu’il s’agissait d’un moyen efficace de nettoyer la vaisselle. Regardez la vidéo ici:

Première fois tengok cara cuci pinggan masa kenduri macam ni.. Fonction tapi la.. lagi senang nak hilangkan minyak dekat pinggan tu.. pic.twitter.com/jhsNuz48xh— Kelab Stan Menantu Siti (@IniAlalalannn) 5 mai 2023

Parallèlement à la vidéo, l’utilisateur a également écrit: «La première fois que je vois comment laver la vaisselle lors d’une fête comme celle-ci. Mais ça marche. C’est facile d’enlever l’huile de la vaisselle. » Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 1,1 million de vues et en compte toujours plus.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont commenté la publication. Un utilisateur a écrit : « Respectueux de l’environnement ». Un autre utilisateur a écrit : « J’avais l’habitude de laver le bac à récurer avec de la noix de coco. C’est tout… c’est la première fois que je le vois. » Un troisième utilisateur a commenté : « Plaque en plastique ? Lorsque le sable est rayé, il n’est pas sûr ». Un utilisateur a également écrit : « Autrefois, les ustensiles étaient nettoyés de cette manière.

Bien que l’utilisation de sable et de sciure de bois pour nettoyer la vaisselle présente à la fois des avantages et des inconvénients, elle est considérée comme une méthode très efficace pour de nombreux Malaisiens et Indonésiens. Outre cette méthode, certaines personnes utilisent également des tiges de banane pour se débarrasser de l’huile de la vaisselle.

Dans les temps anciens, on pense que les gens nettoyaient la vaisselle en la frottant avec du sable et en la lavant à l’eau claire. Cependant, au XXe siècle, les détergents à vaisselle et les lave-vaisselle électriques ont été produits à grande échelle, les rendant accessibles à tous les foyers.

