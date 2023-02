Des gens du monde entier proposent d’adopter un bébé “miracle” né dans les décombres du tremblement de terre en Turquie

Partout dans le monde, des gens proposent d’adopter la petite fille qui a été né sous les décombres d’un bâtiment effondré en Syrie après le tremblement de terre dévastateur de lundi. Le tremblement de terre massif et plusieurs répliques puissantes ont tué plus de 22 000 personnes, selon les derniers décomptes en Syrie et en Turquie vendredi.

Lorsqu’elle a été secourue, le bébé, qui a été prénommé Aya, qui signifie “miracle” en arabe, était encore relié à sa mère par son cordon ombilical. Une vidéo sur les réseaux sociaux montrait le nouveau-né entouré de bâtiments détruits pendant l’hiver glacial. Dans le clip, on voit un homme sprinter hors de l’épave portant le bébé couvert de poussière avant qu’elle ne soit emmenée à l’hôpital.

Aya est le seul membre de sa famille immédiate à avoir survécu. Sa mère, son père et ses quatre frères et sœurs ont tous été tués lorsque le séisme a frappé la ville de Jenderes, près d’Afrin.

Aya a été sauvée du dessous d’une maison détruite, avec son cordon ombilical toujours attaché à sa mère. Anas Alkharboutli/alliance photo via Getty Images

L’histoire de survie d’Aya a captivé les gens sur les réseaux sociaux et, à la fin de la semaine, les offres affluaient de personnes désireuses d’adopter la petite fille.

« Je veux adopter cet enfant. Je lui donnerais un foyer aimant. Elle aura deux groupes de grands-parents et de cousins ​​de tous âges. Ma famille serait complète », un utilisateur de Twitter tweeté.

“J’adorerais adopter ce précieux bébé”, a commenté un autre utilisateur sur TikTok.

“J’offre à mon amour un amour sans partage”, a commenté un autre.

Le Dr Attiah, directeur de l’hôpital où Aya est soignée, a déclaré avoir reçu des dizaines d’appels de personnes du monde entier souhaitant adopter bébé Aya, selon le Bbc.

« Je ne permettrai à personne de l’adopter maintenant. Jusqu’au retour de sa famille éloignée, je la traite comme l’une des miennes », a déclaré à la BBC le Dr Attiah, qui a une fille de quatre mois seulement plus âgée qu’Aya.

Elle est allaitée par la femme d’Attiah, aux côtés de leur propre fille, a indiqué la BBC.

Hani Marouf, le pédiatre qui s’occupe d’Aya, a déclaré à la BBC que lorsqu’elle est arrivée lundi, la jeune fille était “dans un si mauvais état, elle avait des bosses, des ecchymoses, elle avait froid et respirait à peine”.

“Si la fille avait été laissée une heure de plus, elle serait morte”, a-t-il déclaré.

Aya était dans un état stable et, selon The Presse associée, l’oncle de son père, Salah al-Badran, devait la prendre à sa sortie de l’hôpital. Al-Badran et sa famille ont réussi à s’échapper de leur immeuble d’un étage lorsque le tremblement de terre a frappé, mais leur maison a été détruite. Lui et sa famille de 11 personnes vivent dans une tente, a-t-il déclaré à l’AP.

