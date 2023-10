Des gènes végétariens ? Les scientifiques affirment que l’ADN pourrait influencer votre régime alimentaire

Votre génétique pourrait bien contribuer à influencer vos habitudes alimentaires végétariennes, suggère une nouvelle étude publiée mercredi. L’étude a découvert une association possible entre l’adoption d’un régime végétarien strict et jusqu’à 34 gènes différents. Certains de ces gènes affectent le fonctionnement du cerveau et la façon dont notre corps traite les graisses que nous obtenons de notre alimentation, offrant une explication plausible d’une relation de cause à effet, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer et mieux comprendre ce lien potentiel.

Environ 4% des Américains identifier actuellement comme végétariens, selon les données d’une enquête Gallup. C’est un chiffre qui n’a pas beaucoup changé au cours des deux dernières décennies, même si d’autres données suggère que les gens mangent généralement moins de viande qu’avant. Dans le même temps, de nombreux végétariens mangent de la viande au moins occasionnellement. Une étude de 2015, par exemple, trouvé que 48 % des végétariens auto-identifiés ont admis avoir récemment mangé de la viande, de la volaille ou fruit de mer.

La difficulté de pouvoir maintenir ce mode de vie, malgré les fortes motivations morales et sanitaires qui poussent de nombreuses personnes à devenir végétariennes, a rendu curieux les auteurs de cette nouvelle étude. Et comme d’autres recherches ont montré que la génétique peut influencer nos choix alimentaires en général, ils voulaient voir si la même chose était vraie pour le végétarisme en particulier.

Pour ce faire, les chercheurs se sont tournés vers la UK Biobank, un projet de recherche de longue date qui a collecté des données génétiques et autres données sur la santé de centaines de milliers d’habitants du pays. Ils ont ensuite mené une étude d’association pangénomique (GWAS), un type d’analyse qui recherche des gènes ou des variantes génétiques statistiquement liés à des maladies ou à des traits chez un grand groupe de personnes.

L’équipe a comparé la génétique de plus de 5 000 personnes identifiées comme strictement végétariennes (c’est-à-dire qu’elles ont déclaré ne manger aucun poisson, viande ou volaille) à plus de 320 000 témoins. Dans l’ensemble, ils ont identifié trois gènes présentant une association clairement significative avec le végétarisme, ainsi que 31 autres gènes potentiellement associés à ce trait.

La recherche, publié Mercredi à PLOS-One, c’est le premier du genre, selon l’auteur de l’étude Nabeel Yaseen, professeur émérite de pathologie à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern.

« Notre étude est la première étude entièrement évaluée par des pairs et indexée à aborder la génétique du végétarisme », a-t-il déclaré à Gizmodo dans un e-mail.

Les études GWAS aident les scientifiques à identifier les nombreuses façons dont la génétique peut affecter nos vies, mais elles comportent des mises en garde. Comme d’autres types de recherche observationnelle, par exemple, elles ne peuvent montrer qu’une corrélation entre deux variables quelconques, et non prouver une relation causale directe. Et dans ce cas-ci, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur les fondements génétiques potentiels du végétarisme.

« Nous avons montré que les végétariens présentent des différences génétiques significatives par rapport aux non-végétariens et identifié plusieurs gènes candidats. Cependant, nous ne savons pas lesquels des gènes que nous avons identifiés ni quelles variantes de ces gènes sont critiques pour le végétarisme », a déclaré Yaseen.

Cela dit, les résultats devraient fournir aux scientifiques quelques indices sur la prochaine étape à suivre. Certains des gènes découverts par l’équipe sont connus pour affecter la façon dont nous métabolisons les lipides (graisses) présents dans nos aliments, par exemple. Les aliments à base de viande ont également tendance à contenir des lipides complexes différents de ceux habituellement disponibles dans les produits végétaux. Il est possible, théorise Yaseen, que notre forte préférence pour la viande soit influencée par notre besoin inconscient de ces lipides et que les végétariens stricts aient tendance à posséder des variantes génétiques qui leur permettent de produire eux-mêmes ces lipides. Mais à ce stade, ce ne sont que des spéculations, ajoute-t-il.

D’autres questions importantes que l’équipe espère qu’eux-mêmes ou d’autres scientifiques pourront explorer à l’avenir incluent la question de savoir si ces gènes et variantes liés aux végétariens peuvent être trouvés dans des groupes ethniques autres que les Caucasiens blancs (pour éviter les confusions potentielles, l’équipe a concentré son analyse sur ce seul groupe). ). Et à terme, les enseignements tirés de cette recherche pourraient un jour nous permettre de mieux personnaliser les recommandations alimentaires ou même de produire de meilleurs substituts de viande.