Des généraux soudanais et un groupe pro-démocratie signent un accord-cadre

L’accord – le premier d’au moins deux accords prévus – a été signé par les généraux au pouvoir du Soudan, Abdel-Fattah el-Burhan et Mohammed Hamdan Dagalo, et les dirigeants du plus grand groupe pro-démocratie du Soudan, les Forces de la liberté et du changement, au Khartoum. Palais républicain.