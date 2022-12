Des généraux soudanais et un groupe pro-démocratie signent un accord-cadre

KHARTOUM, Soudan (AP) – Les généraux au pouvoir au Soudan et le principal groupe pro-démocratie ont signé lundi un accord-cadre jusqu’aux élections, mais les principaux dissidents sont restés en dehors de l’accord.

L’accord promet d’établir un nouveau gouvernement de transition dirigé par des civils pour guider le pays vers les élections et offre une voie à suivre à la suite de la transition bloquée du Soudan vers la démocratie après le coup d’État d’octobre 2021.

L’accord – le premier d’au moins deux accords prévus – a été signé par les deux généraux au pouvoir au Soudan, Abdel-Fattah Burhan et Mohammed Hamdan Dagalo, et les dirigeants du plus grand groupe pro-démocratie du pays, les Forces pour la déclaration de liberté et de changement, au palais républicain de Khartoum.

Cependant, plusieurs des principales forces politiques dissidentes du Soudan ont boycotté l’accord, y compris le réseau pro-démocratie populaire du Soudan, connu sous le nom de Comité de résistance, qui a continuellement refusé de négocier avec les généraux au pouvoir.

Selon le projet, l’accord prévoit un retrait militaire du Soudan de la politique. L’accord stipule également que les “forces révolutionnaires” qui ont signé l’accord décideront d’un nouveau Premier ministre pour superviser une transition de deux ans, une période de 24 mois qui commence après la nomination d’un Premier ministre.

En réponse à la signature, les dirigeants du Comité de résistance pro-démocratie ont appelé à des manifestations contre l’accord.

L’accord est à peu près basé sur un projet de constitution de transition proposé par l’Association du barreau soudanais en septembre. Il n’aborde pas les détails concernant des questions politiques plus épineuses, telles qu’un système judiciaire de transition et la mise en œuvre de réformes militaires, qui ont été laissées pour un accord de suivi.

Il stipule également que l’armée fera partie d’un nouveau « conseil de sécurité et de défense » sous la direction du Premier ministre nommé. L’accord s’engage également à unifier les forces armées soudanaises et à contrôler les entreprises appartenant à l’armée.

Le document fait spécifiquement mention de la riche force paramilitaire soudanaise, les Forces de soutien rapide, dirigées par Dagalo. La force a amassé des richesses grâce à son acquisition progressive d’institutions financières soudanaises et de réserves d’or au cours des dernières années.

Cependant, aucun autre détail n’a été donné sur la manière ou le moment où ces réformes seraient mises en œuvre, de nombreux amendements ayant été promis dans un accord de 2020 qui a vu le précédent gouvernement de transition du Soudan faire la paix avec plusieurs rebelles dans les provinces reculées du Soudan.

Le Soudan est plongé dans la tourmente depuis que sa principale personnalité militaire, le général Burhan, a organisé le coup d’État d’octobre 2021 qui a bouleversé l’ancienne transition démocratique du pays après trois décennies de régime autocratique d’Omar al-Bashir. L’ancien dirigeant a été renversé en avril 2019 à la suite d’un soulèvement populaire.

L’envoyé spécial de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a assisté à la signature de lundi et plus tard, lors d’un discours au palais, a décrit l’accord comme “appartenant aux Soudanais et dirigé par les Soudanais”.

L’évolution de lundi est intervenue après des mois de négociations entre l’armée et les Forces pour la déclaration de liberté et de changement, facilitées par une équipe de médiation en quatre parties, comprenant les États-Unis, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et la Grande-Bretagne.

L’accord espère attirer une nouvelle aide internationale, après que les fonds des donateurs se soient taris en réponse au coup d’État. Ces derniers mois, les pénuries de pain et de carburant, causées en partie par la guerre en Ukraine, sont devenues monnaie courante au Soudan.

