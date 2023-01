Des générateurs d’images aux modèles de langage, 2023 sera l’année de l’IA

Il y a quelques années, je me trouvais parfois obligé de répondre à la question : « Pourquoi Future Perfect, qui est censé se concentrer sur les problèmes les plus cruciaux du monde, écrit-il autant sur l’IA ? »

Après 2022, cependant, je n’ai plus souvent à répondre à celle-là. C’est l’année où l’IA est passée d’un sujet de niche à un sujet grand public.

En 2022, de puissants générateurs d’images comme Stable Diffusion ont clairement indiqué que l’industrie du design et de l’art risquait une automatisation de masse, amenant les artistes à exiger des réponses – ce qui signifie que les détails de la façon dont les systèmes d’apprentissage automatique modernes apprennent et sont formés sont devenus des questions courantes.

Meta a poussé les versions de Blenderbot (qui était un flop) et de l’agent conquérant du monde et trompeur Cicero (qui ne l’était pas).

OpenAI a terminé l’année en beauté avec la sortie de ChatGPT, le premier modèle de langage d’IA à être largement adopté par des millions d’utilisateurs – et qui pourrait annoncer la fin de l’essai universitaire, entre autres implications potentielles.

Et plus est à venir – beaucoup plus. Le 31 décembre, le président et co-fondateur d’OpenAI, Greg Brockman tweeté ce qui suit : “Prédiction : 2023 fera de 2022 une année endormie pour l’avancement et l’adoption de l’IA.”

L’IA passe du battage médiatique à la réalité

L’une des caractéristiques déterminantes des progrès de l’IA au cours des dernières années est qu’ils se sont produits très, très rapidement. Les chercheurs en apprentissage automatique s’appuient souvent sur des références pour comparer les modèles entre eux et définir l’état de l’art sur une tâche spécifique. Mais souvent dans l’IA d’aujourd’hui, une référence sera à peine créée avant qu’un modèle ne soit publié qui l’obvie.



Lorsque GPT-2 est sorti, beaucoup de travail a été fait pour caractériser ses limites, dont la plupart avaient disparu dans GPT-3. Un travail similaire s’est produit pour GPT-3, et ChatGPT a pour la plupart déjà dépassé celles contraintes. ChatGPT, bien sûr, a ses propres limites, dont beaucoup sont le produit de l’apprentissage par renforcement sur la rétroaction humaine, qui a été utilisé pour l’affiner afin de dire des choses moins répréhensibles.

Mais je déconseillerais aux gens de trop déduire de ces limitations ; GPT-4 devrait sortir cet hiver ou ce printemps, et de toute évidence, c’est encore mieux.

Certains artistes se sont rassurés sur le fait que les modèles artistiques actuels sont très limités, mais d’autres ont averti (correctement, je pense) que la prochaine génération de modèles ne sera pas limitée de la même manière.

Et tandis que l’art et le texte ont été les grands pas en avant en 2022, il existe de nombreux autres domaines où les techniques d’apprentissage automatique pourraient être sur le point de révolutionner l’industrie : composition musicale, animation vidéo, écriture de code, traduction.

Il est difficile de deviner quels dominos tomberont en premier, mais d’ici la fin de cette année, je ne pense pas que les artistes seront seuls à lutter contre l’automatisation soudaine de leur industrie.

Que rechercher en 2023

Je pense qu’il est sain pour les experts de faire des prédictions concrètes plutôt que vagues ; de cette façon, vous, le lecteur, pouvez nous tenir responsables de notre exactitude. Voici donc quelques précisions.

En 2023, je pense que nous aurons des modèles d’image qui peuvent représenter plusieurs personnages ou objets et faire systématiquement une modélisation plus compliquée des interactions d’objets (une faiblesse des systèmes actuels). Je doute qu’ils soient parfaits, mais je soupçonne que la plupart des plaintes concernant les limites des systèmes actuels ne s’appliqueront plus.

Je pense que nous aurons des générateurs de texte qui donneront de meilleures réponses que ChatGPT (à en juger par les évaluateurs humains) à presque toutes les questions que vous leur poserez. Cela est peut-être déjà en train de se produire – cette semaine, The Information a rapporté que Microsoft, qui détient une participation de 1 milliard de dollars dans OpenAI, envisage d’intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing assiégé. Au lieu de fournir des liens en réponse aux requêtes de recherche, un moteur de recherche basé sur un modèle de langage pourrait simplement répondre aux questions.

Je pense que nous verrons une adoption beaucoup plus répandue des outils d’assistant de codage comme Copilot, au point que plus d’un ingénieur logiciel sur 10 dira qu’il les utilise régulièrement. (Je ne serais pas surpris si la moitié des ingénieurs en logiciel utilisent habituellement de tels outils, mais cela dépendrait du coût final des systèmes.)

Je pense que l’espace des assistants personnels IA et des “amis” IA va décoller, avec au moins trois options pour de telles utilisations qui sont nettement meilleures pour l’expérience utilisateur dans les comparaisons directes que des modèles comme Siri ou Alexa qui existent aujourd’hui.

Greg Brockman en sait beaucoup plus que moi sur ce qu’OpenAI a sous le capot, et je pense qu’il s’attend également à des progrès plus rapides que moi, alors peut-être que tout ce qui précède est en fait trop conservateur ! Mais ce sont là des moyens concrets dont je pense que vous pouvez vous attendre à ce que l’IA change le monde au cours de l’année à venir – et ces changements ne sont pas mineurs.

“Beurk”

Elon Musk a répondu au tweet de Brockman sur les perspectives d’IA en 2023 avec un seul mot : “Yikes”.

Il y a beaucoup d’histoire ici, mais je vais essayer de vous donner un bref aperçu : Musk a lu sur le potentiel et les risques énormes de l’IA en 2014 et 2015 et est devenu convaincu que c’était l’un des plus grands défis de notre époque :

Avec l’intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Vous connaissez toutes ces histoires où il y a le gars avec le pentagramme et l’eau bénite et il est comme, ouais, il est sûr qu’il peut contrôler le démon ? Ça ne marche pas.

Avec d’autres sommités de la Silicon Valley comme Sam Altman de Y Combinator, Musk a cofondé OpenAI en 2015, apparemment pour s’assurer que le développement de l’IA profiterait à toute l’humanité. C’est une mission compliquée, c’est le moins qu’on puisse dire, car la meilleure façon de faire fonctionner l’IA dépend énormément de ce à quoi vous vous attendez exactement. Musk a déclaré qu’il craignait la centralisation du pouvoir sous les élites technologiques ; d’autres craignent que les élites technologiques perdent le contrôle de leur propre création.

Bien que Musk ait quitté OpenAI en 2019, il n’a cessé de mettre en garde contre l’IA, y compris les IA que la société qu’il a aidé à créer est en train de construire et de diffuser dans le monde.

Je trouve rarement un terrain d’entente avec Elon Musk. Mais ce “beurk” est aussi une partie de ce que j’ai ressenti en lisant la prédiction de Brockman. Les avertissements d’experts en IA selon lesquels “nous créons Dieu” étaient faciles à qualifier de battage médiatique ; ils ne sont plus si faciles à éliminer.

Je suis très fier de mes antécédents en matière de prédictions, mais j’aimerais me tromper à ce sujet. Je pense qu’une année lente et endormie sur le front de l’IA serait une bonne nouvelle pour l’humanité. Nous aurions un peu de temps pour nous adapter aux défis posés par l’IA, étudier les modèles dont nous disposons et apprendre comment ils fonctionnent et comment ils se cassent.

Nous serions en mesure de progresser sur le défi de comprendre les objectifs des systèmes d’IA et de prédire leur comportement. Et avec le refroidissement du battage médiatique, nous aurons peut-être le temps d’avoir une conversation plus sérieuse sur les raisons pour lesquelles l’IA est si importante et sur la manière dont nous – une civilisation humaine ayant un intérêt commun dans ce problème – pouvons faire en sorte que tout se passe bien.

C’est ce que j’aimerais voir. Mais le moyen le plus simple de se tromper dans les prédictions est de prédire ce que vous voulez voir au lieu de voir où vous voyez les incitations et les développements technologiques pointés. Et les incitations à l’IA n’indiquent pas une année endormie.

