Des gendarmes seniors de la N.-É. témoignent lors d’une enquête sur une fusillade de masse cette semaine

Deux officiers supérieurs de la GRC témoigneront cette semaine à l’enquête publique sur la fusillade de masse survenue il y a deux ans en Nouvelle-Écosse.

Surint. Darren Campbell et le surint. Chris Leather doit parler à la Mass Casualty Commission pendant deux jours chacun, en commençant par Campbell lundi.

La commission examine les circonstances entourant les meurtres des 18 et 19 avril 2020, lorsqu’un homme armé a tiré et tué 22 personnes en 13 heures dans plusieurs communautés de la province. Les victimes comprennent une femme enceinte et un agent de la GRC.

Campbell était l’agent des services de soutien au moment de la fusillade, le troisième gendarme le mieux classé de la province. Il a géré la plupart des briefings publics après le 19 avril 2020, alors que les enquêteurs ont commencé à interroger des centaines de témoins et à parcourir des dizaines de scènes de crime.

Le plan de la commission pour cette semaine indique que le témoignage de Campbell couvrira des sujets tels que les communications publiques pendant et après le déchaînement et “un contexte supplémentaire concernant son implication lors des pertes massives”.

La force a été largement critiquée pour ne pas avoir fourni plus rapidement des informations au public sur les mouvements du tireur dans une réplique de croiseur de la GRC. La gendarmerie s’est appuyée sur Twitter et Facebook pour fournir des mises à jour et n’a pas informé le public que le tireur conduisait une réplique de voiture de police pendant plus de deux heures après avoir confirmé l’information.

Surint. Chris Leather était le deuxième gendarme de la Nouvelle-Écosse au moment de la fusillade. (Radio-Canada)

Les familles des victimes ont également critiqué les informations qui leur ont été fournies sur leurs proches pendant et après la fusillade.

Les notes manuscrites de Campbell prises lors d’une réunion le 28 avril 2020 ont déclenché une tempête politique lorsqu’elles ont été publiées par la commission en juin. Les notes décrivaient une conférence téléphonique avec la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, qui a réprimandé l’équipe de direction de la Nouvelle-Écosse pour avoir omis de divulguer les types d’armes à feu utilisées par le tireur.

Les notes de Campbell indiquaient que Lucki avait fait un commentaire sur la promesse au bureau du premier ministre et au ministre de la Sécurité publique que l’information serait divulguée. À l’époque, le gouvernement libéral fédéral s’apprêtait à présenter une nouvelle loi sur le contrôle des armes à feu.

Les partis d’opposition fédéraux accusent Lucki d’exercer des pressions politiques sur les enquêteurs de la Nouvelle-Écosse pour aider le gouvernement fédéral à monter son dossier.

Lucki et le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, comparaîtront lundi devant un comité de la Chambre des communes chargé d’enquêter sur les allégations d’ingérence politique.

Surint. Chris Leather, le deuxième gendarme de la Nouvelle-Écosse au moment de la fusillade, comparaîtra également devant le comité. Il doit ensuite témoigner devant la commission en Nouvelle-Écosse mercredi et jeudi.

Le programme de la commission indique que Leather sera interrogé sur “la communication interne et inter-agences” après la fusillade.

