Des gendarmes de Penticton pédalent dans l’intérieur de la Colombie-Britannique pour les enfants malades – Kelowna Capital News

Pendant 10 jours en septembre, 26 gendarmes feront équipe et parcourront la province à vélo pour recueillir des fonds et sensibiliser les enfants aux prises avec une maladie, un handicap ou une crise traumatique.

Parmi ces passagers figurent six membres de la GRC basés à Penticton, qui doivent s’arrêter à Kelowna, Vernon, Kamloops, Cranbrook et dans le sud de l’Okanagan du 9 au 18 septembre.

Officiellement connu sous le nom de balade annuelle Cops for Kids, Andrew Deane, Liz Vant Erve, Jared Zeeman, Heather Carter, Spencer Frost et Dean Marchand seront ceux qui représenteront Penticton.

« Nous nous entraînons et recueillons des fonds toute l’année, dans l’attente du Cops for Kids Ride annuel », a déclaré le const. Vant Erve. “Une fois que nous sommes sur la route, nous rencontrons les gens les plus gentils qui nous remercient pour notre service, saluant l’équipe pendant que nous traversons la ville, ou même nous offrant un repas chaud ou un don pour les enfants qui comptent sur nos efforts.

Depuis 2001, l’événement a permis de recueillir plus de 6,1 millions de dollars pour soutenir les enfants locaux en crise médicale, physique ou traumatique.

Au cours de la randonnée à vélo de 10 jours, les agents s’arrêteront dans différentes communautés et rencontreront des enfants qui bénéficient des efforts de collecte de fonds.

“Une carrière dans l’application de la loi ne fournit pas toujours ces récompenses lorsque nous recevons des appels chaque jour, mais Cops for Kids nous rappelle que nous faisons vraiment une différence pour les enfants qui ont besoin de nous dans nos communautés”, Vant Erve ajouté, qui roule avec l’équipe depuis 2018.

Les personnes intéressées à faire un don sont invitées à visiter copsforkids.org.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

CommunautéPentictonGRC