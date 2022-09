Par Steven Reinberg

Journaliste de la journée de la santé

LUNDI 12 septembre 2022 (HealthDay News) — La maladie des gencives a des effets considérables et peut augmenter vos chances de développer une démence, selon une nouvelle étude.

Dans une revue de 47 études publiées précédemment, des chercheurs finlandais ont découvert que la perte de dents, les poches profondes autour des dents dans les gencives ou la perte osseuse dans les alvéoles dentaires étaient liées à un risque 21 % plus élevé de démence et à un risque 23 % plus élevé de maladie plus bénigne. déclin cognitif.

La perte de dents elle-même – un indicateur de maladie des gencives ou parodontale – était liée à un risque de déclin cognitif (mental) 23% plus élevé et à un risque de démence 13% plus élevé, selon l’étude.

“Le maintien d’une santé parodontale adéquate, y compris la conservation de dents naturelles saines, semble également important dans le contexte de la prévention du déclin cognitif et de la démence”, a déclaré le chercheur principal Sam Asher, de l’Institut de médecine dentaire de l’Université de Finlande orientale à Kuopio.

Asher a noté que l’étude ne peut pas prouver que les problèmes de gencives causent réellement la démence. Pourtant, la prévention et le traitement des affections parodontales sont particulièrement importants chez les personnes âgées qui présentent un risque accru de démence, a-t-il déclaré.