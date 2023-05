Des gazouillis conduisent les responsables de l’aéroport à un sac rempli d’œufs de perroquet de contrebande

LOXAHATCHEE, Floride (AP) – Les 24 bébés perroquets vert vif ont commencé à gazouiller et à bouger la tête à la seconde où quelqu’un s’est approché des grandes cages qui ont été leurs maisons depuis l’éclosion en mars.

Les indigènes d’Amérique centrale, saisis à un passeur à l’aéroport international de Miami, sont élevés par la Rare Species Conservatory Foundation – un effort 24 heures sur 24 qui comprend cinq tétées à la main par jour dans une pièce remplie de grandes cages.

À seulement 9 semaines, ces perroquets ont déjà survécu à un voyage éprouvant après avoir été arrachés à leurs nids dans une forêt. Ils sont maintenant presque entièrement emplumés et le personnel a commencé à les faire passer d’une formule spéciale à un régime de granulés alimentaires et de fruits.

« Tu es prêt à rencontrer les enfants ? » a demandé Paul Reillo, professeur à l’Université internationale de Floride et directeur de la fondation, alors qu’il conduisait les visiteurs vendredi dans un petit bâtiment niché derrière une maison tentaculaire à Loxahatchee, une communauté rurale près de West Palm Beach.

« Ce sont des bébés élevés à la main », a-t-il dit, alors que les poussins criaient et regardaient avec curiosité les visiteurs. « Ils n’ont jamais vu maman et papa ; ils ont été élevés par nous depuis leur éclosion.

C’est le faible gazouillis des nouveau-nés à l’intérieur d’un bagage à main à l’aéroport de Miami qui les a portés à l’attention d’un agent des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Le passager, Szu Ta Wu, venait d’arriver sur le vol 392 de TACA Airlines en provenance de Managua, au Nicaragua, le 23 mars, et changeait de vol à Miami pour rentrer chez lui à Taïwan, selon une plainte pénale déposée devant le tribunal de district américain de Miami.

Les agents ont arrêté Wu à un poste de contrôle. Il a été interrogé sur le son provenant de son sac, que Reillo a décrit plus tard comme une glacière « sophistiquée » à température contrôlée.

Wu a tendu la main et en a sorti un sac plus petit et a montré un œuf à l’officier, selon la plainte. L’officier a ensuite regardé à l’intérieur et a vu plus d’œufs et un petit oiseau sans plumes qui venait d’éclore.

Il a dit à l’officier qu’il y avait 29 œufs et qu’il n’avait pas de documents pour transporter les oiseaux, selon la plainte.

Wu a été arrêté et le 5 mai a plaidé coupable à des accusations de contrebande d’oiseaux aux États-Unis. Il risque jusqu’à 20 ans de prison lorsqu’il sera condamné le 1er août.

Un avocat qui pouvait parler en son nom ne figurait pas dans les archives judiciaires, mais Wu a déclaré aux enquêteurs par l’intermédiaire d’un interprète en mandarin qu’un ami l’avait payé pour voyager de Taïwan au Nicaragua pour récupérer les œufs. Il a nié savoir de quel genre d’oiseaux il s’agissait.

L’agent a pris le sac et a contacté le US Fish and Wildlife Service. À ce moment-là, huit des oiseaux avaient déjà éclos ou étaient en train d’éclore.

Il n’a pas fallu longtemps aux autorités fédérales pour contacter Reillo.

« Ils ne savaient pas ce qu’étaient ces choses et voulaient mon avis à ce sujet », a déclaré Reillo. Les bébés perroquets sont sans plumes, il est donc difficile de bien les identifier.

Il a aidé à mettre en place un incubateur de fortune dans la volière du département américain de l’Agriculture à l’aéroport dans une course folle pour sauver les perroquets en train d’éclore.

Le lendemain, le Dr Stacy McFarlane, un vétérinaire de l’USDA qui s’occupait initialement des oiseaux et des œufs à l’aéroport, et d’autres fonctionnaires, ont livré les bébés perroquets et les œufs restants au conservatoire de Reillo.

« À ce moment-là, nous étions partis pour les courses », a-t-il déclaré. « Nous avons tous ces œufs, les poussins éclosent, l’incubateur fonctionne et au moment où tout a été dit et fait, nous avons fait éclore 26 des 29 œufs et 24 des 26 poussins ont survécu. »

La réglementation de l’USDA exigeait que les oiseaux soient mis en quarantaine pendant 45 jours, ce qui signifie que Reillo et son équipe devaient se frotter lorsqu’ils entraient et sortaient de la pièce.

Mais ils ne savaient toujours pas à laquelle des 360 variétés de perroquets ils avaient affaire.

Une équipe médico-légale de Florida International a extrait des échantillons d’ADN des coquilles d’œufs et des oiseaux décédés pour identifier l’espèce. Ils ont découvert que les 24 perroquets survivants provenaient de huit ou neuf couvées et comprenaient deux espèces – l’Amazone à nuque jaune et l’Amazone à lore rouge.

Les deux oiseaux sont populaires dans les industries du trafic et des oiseaux en cage parce qu’ils sont jolis et ont un bon tempérament, a déclaré Reillo.

Le pipeline de trafic en provenance d’Amérique centrale est bien établi et dure depuis des années, a-t-il déclaré.

« En fait, la plus grande menace pour les perroquets dans le monde est une combinaison de perte d’habitat et de trafic », a déclaré Reillo, ajoutant qu’environ 90% des œufs sont braconnés pour le commerce illégal de perroquets.

BirdLife International répertorie l’Amazone à nuque jaune comme «en danger critique d’extinction» avec une population à l’état sauvage comprise entre 1 000 et 2 500. L’Amazonie à lores rouges est également répertoriée comme ayant une population en déclin.

« La grande majorité de ces cas de traite se terminent par une tragédie », a déclaré Reillo. « Le fait que les poussins aient éclos le premier jour de son voyage de Managua à Miami vous indique qu’il est extrêmement peu probable qu’aucun d’entre eux n’ait survécu s’il avait fait tout le chemin jusqu’à sa destination à Taiwan. Cela aurait représenté 24 à 36 heures de voyage supplémentaires.

Reillo est maintenant confronté au défi de trouver un foyer permanent pour les oiseaux, qui peuvent vivre de 60 à 70 ans, voire plus. Il a déclaré qu’il travaillait avec les services américains de la pêche et de la faune sur un plan « pour que les oiseaux volent librement et aident à restaurer leurs espèces dans la nature ».

« Les perroquets vivent longtemps. Ce sont des créatures sensibles. Ils sont très intelligents, très sociaux, et ces gars-là méritent une chance », a-t-il déclaré. «La question sera où vont-ils se retrouver? Quel sera leur parcours ? Ça ne fait que commencer.

Freida Frisaro, Associated Press