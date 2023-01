Des gares désertes alors que Network Rail affirme que les grèves ont coûté 400 millions de livres sterling

Les principales gares ferroviaires d’Angleterre ont été laissées à l’abandon après que les conducteurs de train se sont joints à la dernière vague de grèves qui, selon Network Rail, avait jusqu’à présent coûté plus de 400 millions de livres sterling en perte de revenus.

Des hubs tels que Birmingham New Street et Londres Victoria n’avaient aucun train de voyageurs pendant la grève de 24 heures de milliers de chauffeurs du syndicat Aslef.

La grève de jeudi, qui a touché 15 opérateurs ferroviaires et interrompu la plupart des services de banlieue dans le sud-est, les Midlands et le nord de l’Angleterre, est intervenue entre deux grèves de 48 heures du syndicat des travailleurs du rail, de la mer et des transports (RMT), dont la deuxième commence vendredi. Des milliers de membres du syndicat travaillant pour Network Rail et des entreprises ferroviaires doivent à nouveau faire grève jusqu’à samedi, ne laissant qu’environ 20% des services normaux en Grande-Bretagne.

Les trains devraient revenir à la normale d’ici l’heure du déjeuner dimanche, après quatre semaines de perturbations résultant d’actions syndicales, y compris une interdiction d’heures supplémentaires RMT chez les opérateurs ferroviaires pendant la période des fêtes depuis une semaine de grèves à la mi-décembre.

Network Rail a déclaré que le coût cumulé des grèves nationales depuis l’été dernier était désormais estimé à 400 millions de livres sterling en revenus de billets perdus.

Un porte-parole a déclaré qu’environ 20 à 25 millions de livres sterling étaient perdues chaque jour de grève, à l’exception des deux sur les 21 à ce jour qui sont tombées pendant la période des jours fériés de Noël. Ils ont estimé que 1 à 1,5 million de livres sterling par jour ont été économisées en frais de personnel.

Les dirigeants des deux syndicats, ainsi que des dirigeants de l’industrie, doivent rencontrer lundi le ministre des chemins de fer, Huw Merriman, dans le cadre de la dernière tentative de trouver une sorte d’accord dans le différend de longue date.

Aucune autre grève n’est prévue, mais les dirigeants syndicaux ont déclaré qu’ils pourraient intensifier l’action sans progrès. Les membres du RMT et de l’Aslef ont récemment voté pour prolonger le mandat de l’action revendicative pour une nouvelle période de six mois.

Mick Whelan, le secrétaire général d’Aslef, a déclaré qu’il était inévitable que de nouvelles grèves aient lieu à moins que l’impasse ne soit brisée.

Il a déclaré: «La situation empire et mes membres veulent maintenant aller plus fort et plus vite en raison du manque de progrès. Nous sommes dans un monde étrange où le gouvernement fera tout pour garder les entreprises privées dans l’industrie. Il est inévitable que d’autres grèves aient lieu et s’intensifient probablement.

Plus tôt, Whelan a rejeté l’idée qu’une augmentation de 2 000 £, qui aurait été proposée par le gouvernement, serait acceptée par les conducteurs. “L’inflation était de 14% cette année, nous n’avons eu aucune augmentation de salaire au cours des deux années précédentes et ils veulent une réforme de l’industrie de 3% – je ne pense pas que cela conviendra à mes membres”, a-t-il déclaré.

Seul un service de train sur cinq au Royaume-Uni fonctionnera le deuxième jour de grève consécutif Lire la suite

Une indication de l’impact des grèves sur l’ensemble de l’économie est apparue dans de nouvelles données de l’Office for National Statistics, qui a montré qu’une entreprise sur six a déclaré avoir été touchée en novembre. Un peu plus de 4% de toutes les entreprises interrogées dans l’ensemble de l’économie ont déclaré avoir eu du mal à obtenir les articles nécessaires à leur entreprise ce mois-là, au cours duquel les cheminots et les postiers ont pris des mesures revendicatives.

Le ministère des Transports a déclaré: «Les passagers en ont assez des grèves ferroviaires et veulent que les perturbations cessent. Les syndicats devraient se retirer de cette grève afin que nous puissions commencer 2023 en mettant fin à ce conflit dommageable.

Il a été conseillé aux passagers de n’essayer de voyager en train qu’en cas d’absolue nécessité le vendredi, avec seulement environ 20% des services en service, et uniquement entre 7h30 et 18h30 sur les principales lignes interurbaines et urbaines. Avec des travailleurs de la signalisation critiques en grève, de grandes parties de l’Angleterre rurale, de l’Écosse et du Pays de Galles n’auront aucun train en circulation au cours des deux prochains jours.