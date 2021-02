PASSANT à travers les terrains du camp de concentration de Buchenwald en Allemagne, Ilse Koch a repéré un prisonnier tatoué et l’a signalé à un garde voisin – scellant son horrible sort.

Comme beaucoup de ses codétenus, l’homme serait assassiné et dépouillé de sa peau – qui serait utilisée pour fabriquer un abat-jour dans la maison de Koch.

Sadistic Koch – connue sous le nom de «sorcière de Buchenwald» – n’était que l’une des nombreuses femmes qui ont assassiné, mutilé et torturé des prisonniers juifs pendant l’Holocauste.

Parmi les 55 000 gardes des camps de concentration, 10 000 étaient des femmes et elles ont été formées pour être tout aussi vicieuses que leurs homologues masculins.

Souvent des travailleurs mal payés qui ont assumé les rôles pour gagner plus d’argent, ils ont été formés au camp réservé aux femmes de Ravensbruck, dans le nord de l’Allemagne, où ils se sont endurcis à la torture cruelle des détenus et ont appris à administrer des punitions avec des bottes, des matraques, des fouets et des punitions. cravaches.

Certains ont continué à être impliqués dans l’administration d’expériences de stérilisation mortelle, d’autres ont aidé à sélectionner les victimes des chambres à gaz, ont placé des chiens sur de jeunes filles et ont assassiné des détenus avant d’incinérer leurs corps.

Cette semaine, une femme de 95 ans a été arrêtée en Allemagne et accusée de complicité dans les meurtres de 10 000 personnes – le premier cas de ce genre ces dernières années.

L’ancien secrétaire, qui vit dans une maison de retraite et qui n’a pas de nom, avait travaillé au camp de Stutthof près de Dantzig, dans la Pologne occupée par les nazis. Elle est «accusée d’avoir aidé les responsables du camp à tuer systématiquement des prisonniers juifs, des partisans polonais et des prisonniers de guerre soviétiques russes» entre juin 1943 et avril 1945.

Nous examinons ici le rôle horrible que ces gardes – connus sous le nom d’Aufseherins, ou surveillantes féminines – ont joué pendant la guerre.

Abat-jour en peau tatouée et véritable pied humain

En tant qu’épouse du commandant SS Col Karl Koch, l’extrême sadisme de l’île Koch signifiait qu’elle était aussi redoutée que n’importe lequel des dirigeants nazis.

L’ancienne bibliothécaire, originaire de Dresde, était une cavalière passionnée qui utilisait de l’argent volé à des prisonniers pour construire un manège couvert au camp de Buchenwald, qui abritait 20 000 esclaves.

Elle était connue pour fouetter les prisonniers avec sa cravache alors qu’elle passait à cheval et, selon certains récits, les forcer à avoir des relations sexuelles avec elle.

Ilse avait également une fascination mortelle pour les tatouages ​​et, lors d’un procès ultérieur pour crimes de guerre, des témoins ont déclaré qu’elle avait sélectionné des hommes avec le meilleur art corporel pour le massacre – transformant leur peau en abat-jour et couvertures de livres.

Koch a déclaré au tribunal que les lunettes de soleil étaient en peau de chèvre, et les procureurs au procès ont conclu qu’il n’y avait «aucune preuve» pour prouver qu’ils étaient de la chair humaine.

Mais la Fondation commémorative de Buchenwald affirme que deux témoins crédibles, le prisonnier autrichien Dr. Gustav Wegerer, qui dirigeait l’infirmerie, et Josef Ackermann, un prisonnier politique et secrétaire du médecin du camp, ont confirmé l’existence de la lampe.

Wegerer a déclaré au procès qu’en 1941, «un abat-jour en peau humaine bronzée et tatouée était en cours de préparation pour Koch» et qu’elle était arrivée à l’infirmerie «pour choisir parmi les peaux humaines tannées et parchemin disponibles, celles avec des tatouages ​​appropriés. , pour l’abat-jour. «

Ackermann, qui a livré la lampe, a déclaré que sa base était faite d’un pied et d’un tibia humains et que l’abat-jour avait des tatouages ​​et même des tétons.

La lampe a disparu après que les dirigeants SS l’ont découvert.

Karl Koch a été pendu en 1944, pour avoir détourné des millions de riches Allemands et, en 1950, Ilse a été emprisonné à vie en Allemagne, pour crimes de guerre. Elle s’est suicidée en 1967.

‘Beautiful Beast’ a battu les prisonniers avec des fouets et des ceintures

L’ancienne agricultrice Irma Grese avait voulu devenir infirmière mais, à 17 ans, la bourse du travail l’a envoyée travailler au camp de concentration de Ravensbrück – qui comptait 132 000 femmes pendant toute la guerre.

Élevée au grade de superviseur à 19 ans, elle a également travaillé à Auschwitz et Belsen, où elle a été arrêtée par les forces britanniques en 1945.

Lors du procès qui a suivi, des prisonniers libérés ont déclaré que Grese – surnommée la Belle Bête – torturait les prisonniers à la fois physiquement et émotionnellement et aimait tirer sur les prisonniers de sang-froid.

On a affirmé qu’elle avait battu à mort des détenues et en avait fouetté d’autres à moins d’un pouce de leur vie à l’aide d’un fouet en cellophane tressé, d’une ceinture et d’une canne.

Les survivantes ont témoigné qu’elle semblait tirer un plaisir sexuel de ses actes sadiques.

Un témoin a déclaré: «Je travaillais dans la cuisine de Birkenau (Auschwitz) quand j’ai vu une femme, dont la fille se trouvait dans un camp voisin, se rendre au fil de séparation pour parler à sa fille.

«Grese, qui passait à vélo, est immédiatement descendue, a enlevé sa ceinture en cuir et a battu la femme avec.

«Elle l’a également frappée au visage et à la tête avec ses poings, et quand la femme est tombée par terre, elle l’a piétinée. Le visage de la femme est devenu enflé et bleu.

Elle a également personnellement sélectionné des femmes et des enfants pour les chambres à gaz, à une occasion, en 1944, en envoyant 3.000 à leur mort.

Narcissique qui a eu de nombreuses affaires avec des officiers SS, elle aurait délibérément choisi des femmes qu’elle considérait plus belles qu’elle.

Arrêtée avec Josef Kramer – la bête de Belsen – Grese a été condamnée à mort par le tribunal militaire britannique et, en décembre 1945, elle a été pendue.

Des chiens dressés tuent des prisonniers à mort

Connue, par effroi, comme la «femme aux chiens», Juana Bormann a utilisé des chiens dressés dans des attaques sadiques contre des détenus à Ravensbruck et plus tard à Auschwitz, où elle a servi sous Irma Grese.

Supervisant les groupes de travail qui quittaient le camp sous le travail des esclaves, elle attaquait les femmes devenues trop malades ou trop faibles.

Lors de son procès en 1945, la survivante Dora Silverberg a témoigné que Juana s’était cassée les dents lorsqu’elle avait signalé que son amie était «très malade» et ne pouvait pas se rendre sur le chantier parce qu’elle était si faible.

Elle a ensuite ordonné à son chien, connu sous le nom de «gros, méchant, chien-loup» d’attaquer la fille malade, qui était assise par terre. Elle est morte plus tard des morsures.

Un autre prisonnier a déclaré que Bormann avait attrapé une autre prisonnière par les cheveux, l’avait jetée au sol et avait ordonné aux chiens de «la mordre si violemment qu’elle était une masse de sang». La femme est décédée sur les lieux.

Reconnue coupable par un tribunal militaire britannique, elle a été condamnée à mort et pendue le 13 décembre 1945, à l’âge de 52 ans.

Passages vicieux et sélection des victimes de la chambre à gaz

Souvent décrite comme l’une des femmes les plus cruelles de l’histoire, Elizabeth Volkenrath a sélectionné des milliers de femmes et d’enfants à envoyer dans les chambres à gaz.

À une occasion, elle a sélectionné 1 100 des 1 400 prisonniers présents pour être envoyés à la mort.

Elle était également connue pour avoir battu des détenus inconscients, souvent avec une matraque en caoutchouc, et elle a jadis poussé une vieille dame dans un escalier, la tuant instantanément.

Dans une autre punition cruelle – connue sous le nom de «faire du sport» – elle a ordonné aux prisonniers de se déshabiller avant de les obliger à faire un exercice intense à la vue des autres prisonniers, avant d’être battus.

Elle a été condamnée à mort, aux côtés de Bormann et Grese, après avoir été reconnue coupable de crimes contre l’humanité.

Jeté des enfants dans des camions à chambre à gaz par leurs cheveux

Première criminelle de guerre nazie à être extradée des États-Unis, en 1973, Hermine Braunstein était connue sous le nom de Kobyla – ce qui signifie «jument piétinante» – en raison de sa tendance à donner des coups de pied aux femmes avec ses bottes à capuchon d’acier.

À Ravensbruck et Majdanek, Braunsteiner a fouetté des femmes et aurait «jeté des enfants par les cheveux dans des camions qui les ont conduits à la mort dans des chambres à gaz».

Elle a également personnellement pendu de jeunes femmes prisonnières et battu à mort deux femmes avec un fouet en cuir.

Une survivante, Lila Givner, a déclaré à son procès de 1978: «Kobyla était grande. Elle a donné des coups de pied aux prisonniers et a littéralement marché sur les gens. Kobyla m’a donné un coup de pied et j’en porte toujours les cicatrices.

«Je l’ai rencontrée sur le terrain et je n’ai pas réussi à sortir de son chemin à temps. Elle m’a donné un coup de pied si fort que je suis tombé. Alors que j’étais allongé sur le sol, elle a continué à donner des coups de pied. Alors que j’étais debout, elle m’a donné un coup de pied dans le dos, me faisant tomber. Même alors, elle a continué à me donner des coups de pied, puis elle s’est éloignée et m’a laissé là-bas.

Braunstein a été condamnée à trois ans de prison par un tribunal britannique en 1958 et a émigré aux États-Unis, où elle a épousé un ouvrier du bâtiment.

Après avoir été retrouvée par le chasseur nazi Simon Weisenthal, en 1973, elle a été rejugée et emprisonnée à vie par un tribunal de Düsseldorf. Elle est décédée en 1989.

Battu à mort pour avoir mangé des épluchures

Debout à 6 pieds 3 pouces, Hertha Botte était une figure imposante, qui se démarquait également des autres gardes SS parce qu’elle portait des vêtements civils au lieu de l’uniforme détesté.

Mais l’ancienne infirmière est devenue connue sous le nom de «sadique de Stutthof» en raison des coups violents qu’elle a infligés aux détenus du camp, dans la Pologne occupée par les nazis.

Le procès Belsen a appris qu’elle avait battu une jeune fille de 18 ans pour avoir mangé des épluchures dans la cuisine et, lorsque d’autres protestaient, elle leur a dit: «Je vais la battre à mort». La jeune fille a ensuite été déclarée morte par les médecins du camp.

D’autres témoins ont déclaré qu’elle avait battu des femmes à mort avec des bâtons de bois et tiré sur des femmes qui étaient trop lentes lorsqu’elles transportaient de lourds conteneurs de nourriture.

Bothe a été condamné à 10 ans de prison pour crimes de guerre. Elle est décédée en 2000.

Attaché nu à un poteau et battu

L’Autrichienne Maria Mandl était l’une des officiers SS les plus notoires à Auschwitz, où elle a personnellement envoyé plus de 500 000 prisonnières dans la chambre à gaz.

Après avoir commencé sa carrière au camp entièrement féminin, Lichtenberg, la nazie dévouée a utilisé la brutalité et la cruauté pour atteindre le plus haut rang féminin possible, Oberaufseherin, ou garde en chef.

Dans un livre de 2017, la survivante de la Shoah, Lina Haag, a affirmé que les prisonniers de Lichtenberg avaient été déshabillés et attachés à des poteaux en bois, où Maria Mandl «nous battait alors sans pitié jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus lever le bras».

Mandl cherchait des femmes qui avaient enfreint les règles en bouclant leurs cheveux et même une seule boucle signifierait qu’une femme était jetée au sol et battue autour de la tête, ou elle se rasait la tête et les faisait défiler dans le camp avec un signe autour de leur tête. cou qui disait: « J’ai enfreint les règles et bouclé mes cheveux. »

À Auschwitz, elle choisissait des enfants comme «animaux de compagnie», avec une survivante se rappelant comment elle en avait habillé un «de beaux vêtements, le faisant défiler comme une marionnette» – pour envoyer l’enfant à la chambre à gaz quand elle s’ennuyait.

En 1945, elle a été capturée par les forces américaines après avoir tenté de fuir en Bavière.

Au procès d’Auschwitz à Cracovie, en 1947, Mandl fut déclarée criminelle de guerre et exécutée par pendaison le 24 janvier 1948. Elle avait 36 ​​ans.

Toutes les gardiennes n’étaient pas des monstres – et beaucoup partageaient de la nourriture et des vêtements avec des détenues et couraient un risque considérable pour elles-mêmes.

Mais les rares personnes qui ont pris plaisir aux horreurs dans les murs des camps ont prouvé que la femelle de l’espèce pouvait vraiment être plus meurtrière que le mâle.