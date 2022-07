Des gardes-frontières punis pour un incident de “coup de fouet” — RT World News

Les agents de la US Border Patrol n’ont pas fouetté les migrants haïtiens, mais seront suspendus pour “langage offensant”

La US Customs and Border Patrol punira plusieurs agents qui ont cherché à empêcher les migrants de traverser illégalement le Mexique l’automne dernier, pour “comportement non professionnel ou dangereux” et “langage dénigrant et offensant”, a annoncé vendredi l’agence. Cependant, l’enquête de neuf mois a innocenté les agents des accusations – portées par des militants et des politiciens, dont le président Joe Biden lui-même – selon lesquelles ils “fouetté” les migrants haïtiens avec les rênes de leurs chevaux, ce qui était comparé aux maux de l’esclavage.

Le Département de la sécurité intérieure “n’a trouvé aucune preuve que des agents de la patrouille frontalière impliqués dans cet incident aient frappé qui que ce soit avec leurs rênes, intentionnellement ou non”, Le commissaire du CBP, Chris Magnus, a déclaré lors d’une conférence de presse, faisant référence au rapport de 500 pages compilé par le Bureau de la responsabilité professionnelle du DHS.

Cependant, les agents impliqués seront tout de même sanctionnés, car plusieurs d’entre eux “s’est livré à un comportement non professionnel ou dangereux, y compris un cas dans lequel un agent a utilisé un langage dénigrant et offensant”, dit Magnus. Un autre agent a été accusé d’avoir manoeuvré son cheval autour d’un enfant dans un “manière dangereuse”.

Magnus n’a pas dit quelle punition attendait les agents, qui avaient été réaffectés à des fonctions de bureau depuis l’automne dernier. Le CBP avait également interrompu les patrouilles à cheval après l’incident. Selon Fox News, citant plusieurs sources au sein du gouvernement fédéral, l’agence a proposé des suspensions sans solde pouvant aller jusqu’à 14 jours.















Magnus a accusé le commandant local de la patrouille frontalière d’avoir accepté une demande d’aide de la police de l’État du Texas “qui était directement en conflit avec les objectifs opérationnels de la patrouille frontalière”, envoyant la patrouille à cheval à Del Rio le 19 septembre 2021.

Plus de 15 000 migrants, majoritairement d’origine haïtienne, avaient traversé le Rio Grande depuis le Mexique au cours de la semaine précédente et campaient sous un viaduc routier. Lorsque Fox News a montré des images de drones du camp de migrants tentaculaire, le gouvernement fédéral a réagi en imposant une zone d’exclusion aérienne.

La rivière était suffisamment peu profonde à l’époque pour que les Haïtiens traversent la frontière à gué. Le photographe de l’AFP Paul Ratje a capturé un moment où la patrouille à cheval a tenté d’arrêter un groupe d’entre eux. En quelques heures, un militant démocrate a affirmé que les photos montraient les agents « fouetter » les migrants.

La patrouille frontalière et même Ratje lui-même ont répété à plusieurs reprises que ce n’était pas vrai, ce qui n’a pas empêché la députée Maxine Waters (D-Californie) de prétendre que l’incident était “pire que ce que nous avons vu dans l’esclavage”, ou Biden lui-même pour exiger une punition pour “scandaleux” Actions.

« Je vous promets que ces gens paieront. Il y aura une enquête en cours maintenant et il y aura des conséquences », a déclaré le président aux journalistes quelques jours plus tard.















Le CBP a rapidement interrompu les patrouilles à cheval et transféré les agents impliqués dans l’incident de Del Rio au bureau. Une enquête qui devait durer des semaines a fini par s’éterniser pendant des mois. Le bureau de l’inspecteur général du DHS n’a rien trouvé qui justifie des accusations criminelles, de sorte que l’affaire a été transmise à l’OPR pour rechercher des infractions administratives. Les enquêteurs se sont entretenus avec les agents, ainsi qu’avec les avocats de 11 migrants impliqués dans les incidents – mais pas avec les migrants eux-mêmes.

Le rapport de l’OPR est “rien de plus qu’une tentative désespérée de l’administration Biden de justifier leur précipitation initiale pour juger que ces agents de la patrouille frontalière étaient coupables de conduite criminelle”, John Katko (R-New York), le membre éminent du Homeland Security Committee, a déclaré vendredi.

« Soyons clairs : l’attention négative des médias, dont une grande partie a été provoquée par des déclarations provenant de membres de l’administration Biden elle-même, ne justifie pas de diffamer ces agents qui ont consacré leur vie au service de la sécurité intérieure de cette nation », Katko a ajouté.

Plus tôt cette semaine, un comté du Texas a déclaré que près de quatre millions de migrants étaient entrés illégalement aux États-Unis depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, le déclarant un “invasion.”