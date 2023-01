Des gardes du parc australiens ont découvert un crapaud géant et toxique qui mange tout ce qui rentre dans sa bouche

Les Rangers du parc national de Conway ont découvert Toadzilla la semaine dernière. (Département de l’environnement et des sciences du Queensland.)

Les gardes forestiers australiens ont découvert la semaine dernière un crapaud de canne géant potentiellement record.

Surnommée “Toadzilla”, elle pesait 2,7 kg, six fois plus que la moyenne de son espèce.

Les crapauds de canne ont été introduits en Australie en 1935 et sont désignés comme nuisibles par les autorités.

Les gardes du parc en Australie ont découvert probablement le plus grand crapaud de canne jamais enregistré et l’ont surnommé “Toadzilla” en l’honneur de sa taille.

La garde forestière Kylee Gray dégageait un sentier dans le parc national de Conway la semaine dernière lorsqu’elle a dû sortir de son véhicule à cause d’un serpent qui lui bloquait le chemin, par le ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland.

C’est alors que Gray baissa les yeux et vit Toadzilla.

“Je me suis penché et j’ai attrapé le crapaud de canne et je ne pouvais pas croire à quel point il était gros et lourd”, a déclaré Gray, selon le département.

Le crapaud monstrueux pesait 2,7 kg, six fois plus que le poids moyen du crapaud de canne.

“Nous pensons qu’il s’agit d’une femelle en raison de sa taille, et les crapauds femelles deviennent plus gros que les mâles”, a déclaré Gray.

Gray et son équipe ont mis Toadzilla dans un conteneur et l’ont retirée de la nature, a-t-elle déclaré.

“Un crapaud de canne de cette taille mangera tout ce qu’il peut mettre dans sa bouche, y compris les insectes, les reptiles et les petits mammifères”, a-t-elle ajouté.

Toadzilla, avec stylo pour échelle. (Département de l’environnement et des sciences du Queensland.)

Les crapauds de canne viennent d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, mais 2 400 d’entre eux ont été introduits en Australie en 1935 pour lutter contre les coléoptères détruisant les cultures de canne à sucre du Queensland. La population de crapauds de canne a depuis explosé pour environ 200 millions en Australieet ils sont considérés comme nuisibles par le gouvernement australien.

Ces crapauds sont venimeux, exsudant du venin des glandes sur leurs épaules lorsqu’ils sont provoqués, alors que les crapauds de canne se sont multipliés dans la nature australienne, le nombre de prédateurs dans certains parcs nationaux a commencé à décliner.

Certains d’entre eux sont connus pour atteindre presque la taille de Toadzilla, mais les spécimens de son poids sont rares, selon le département de l’environnement et des sciences.

“Je ne sais pas quel âge elle a, mais les crapauds de canne peuvent vivre jusqu’à 15 ans dans la nature”, a déclaré Gray. “Donc, celle-ci existe depuis longtemps. Nous sommes ravis de l’avoir retirée du parc national.”

Cependant, Toadzilla ne grossira pas. Parce que son espèce est officiellement désignée comme nuisible, Toadzilla a été euthanasiée, a déclaré vendredi le département de l’environnement et des sciences à Insider.

Elle n’a pas non plus été officiellement pesée de manière indépendante, a déclaré un porte-parole du département.

“Nous ne l’avons pas obtenu sur des balances certifiées”, Gray a déclaré à l’Australian Broadcasting Corporation. “Donc, nous nous battons en quelque sorte.”

En attendant, Toadzilla peut être donné au Queensland Museum, qui a exprimé son intérêt à prendre le crapaud, selon le département.

Le plus gros crapaud connu était un mâle de compagnie en Suède nommé Prinsen, ou Le Prince, pesant 2,6 kg en 1991, selon les records du monde Guinness.