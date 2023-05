Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a insisté sur le fait que des « garde-corps » seront mis en place afin que les avantages de l’intelligence artificielle (IA) puissent être récoltés tout en minimisant les risques pour la société.

Le Premier ministre a déclaré que la réglementation britannique devait évoluer parallèlement à l’avancée rapide de l’IA, avec des menaces, notamment pour les emplois et la désinformation.

Ses commentaires sont venus alors que BT Group a déclaré qu’il supprimerait jusqu’à 55 000 emplois d’ici la fin de la décennie dans le cadre de plans de passage à l’IA et aux services automatisés.

M. Sunak a défendu les avantages de la technologie pour la sécurité nationale et l’économie, mais des inquiétudes croissantes ont été soulevées concernant l’importance du bot ChatGPT.

L’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré que l’IA pourrait avoir un impact sur l’emploi comparable à celui de la révolution industrielle.





Plus tôt ce mois-ci, Geoffrey Hinton, l’homme largement considéré comme le parrain de l’IA, a averti que certains des dangers des chatbots IA sont « assez effrayants » alors qu’il quittait son emploi chez Google.

S’adressant aux journalistes voyageant avec lui au Japon, M. Sunak a déclaré qu’il s’attend à ce que ses discussions avec les dirigeants mondiaux sur l’IA se poursuivent lors du sommet du G7 à Hiroshima.

« Si elle est utilisée en toute sécurité, si elle est utilisée en toute sécurité, il est évident que l’intelligence artificielle présente des avantages pour la croissance de notre économie, pour la transformation de notre société, l’amélioration des services publics », a-t-il déclaré.

« Mais, comme je l’ai dit, cela doit être fait en toute sécurité et en toute sécurité, et avec des garde-corps en place, et cela a été notre approche réglementaire. »

Ses commentaires marquent un durcissement de ton envers l’IA.

Le document d’orientation du gouvernement sur la technologie publié il y a moins de deux mois était intitulé «Une approche pro-innovation de la réglementation de l’IA».

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Il est reconnu que l’IA est un problème qui ne peut être résolu par un seul pays agissant unilatéralement.

« L’approche du Royaume-Uni se veut agile et itérative en raison de la nature de l’IA.

« Le point de départ pour nous est la sécurité et rassurer le public sur le fait qu’il peut avoir confiance dans la manière dont l’IA est utilisée en son nom. »