Des garçons du Texas, âgés de cinq et un ans, « attrapent la maladie pieds-mains-bouche dans les PARCS AQUATIQUES » – provoquant des plaies rouges et des convulsions douloureuses.

Au Texas, deux garçons ont été infectés par un virus qui provoque des lésions douloureuses à la bouche après avoir joué dans des parcs aquatiques.

Dans le premier cas, un enfant d’un an a été hospitalisé avec des convulsions et des bosses rouges sur la peau après avoir attrapé la maladie main-alimentation-bouche (HFMD) – qu’il aurait contractée dans un parc aquatique à la pointe sud du pays. État.

Le jeune, qui a été transporté d’urgence chez les médecins par sa mère Guadalupe Rodriguez, avait également des plaies dans la gorge qui la faisaient « se refermer ».

Et dans le deuxième cas, un enfant de cinq ans appelé Javier s’est retrouvé couvert d’éruptions cutanées et de taches rouges douloureuses après s’être rendu dans un parc aquatique séparé à San Antonio lors d’un voyage scolaire.

Les pédiatres avertissent les parents d’être vigilants face à cette maladie qui peut entraîner des convulsions dans les cas graves, affirmant que les infections ont tendance à augmenter au début de l’été et à l’automne.

Un enfant d’un an a souffert de convulsions et a été hospitalisé après avoir été infecté par la fièvre aphteuse. Le jeune, originaire du Texas, est photographié ci-dessus

L’individu a été infecté après avoir visité un parc aquatique dans son complexe d’appartements. Le jeune avait initialement des bosses sur le bras et la jambe (illustré), que la mère pensait initialement être des piqûres de moustiques.

Les experts préviennent que les parcs aquatiques peuvent propager cette maladie hautement contagieuse si leur eau n’est pas traitée correctement, exposant ainsi les jeunes à un risque d’infection.

L’HFMD – causée par le virus coxsackievirus 16 – provoque généralement de la fièvre, des vomissements et une éruption cutanée couvrant la bouche, les mains et les pieds qui disparaissent en 10 jours.

Mais chez les très jeunes patients, la maladie peut être beaucoup plus grave et entraîner des convulsions, déclenchées par une inflammation du liquide entourant le cerveau.

La maladie est hautement transmissible, se propageant par contact avec les liquides d’une personne infectée – comme des ampoules – et par ingestion d’eau infectée.

Mme Rodriguez – qui vit à Harlingen, à la frontière entre le Texas et le Mexique – a déclaré à la station locale Nouvelles centrales de la vallée que son enfant d’un an est tombé malade après l’avoir emmené jouer sur la pataugeoire de leur complexe d’appartements.

Le garçon avait initialement de petites bosses sur les bras et autour de la bouche, que sa mère considérait comme des piqûres de moustiques.

Mais le lendemain matin, ceux-ci s’étaient propagés à tout son corps – le jeune souffrant également d’éruptions cutanées rouges, de plaies dans la bouche et d’une fièvre à 106F.

Un enfant de cinq ans appelé Javier a également été infecté par la maladie après avoir visité un parc aquatique à San Antonio. Ses symptômes sont illustrés ci-dessus

Javier est photographié ci-dessus en train de jouer dans l’eau à une époque plus heureuse avant d’être infecté.

Il a présenté des symptômes de la maladie trois jours après avoir visité Pearsall Park à San Antonio, au Texas, lors d’une excursion scolaire.

Il a été transporté d’urgence chez des médecins au Mexique parce qu’ils ne pouvaient pas consulter un médecin local, où on lui a diagnostiqué une HFMD probablement via un prélèvement de gorge, puis il a souffert d’une convulsion fébrile ou de convulsions causées par la fièvre.

Mme Rodriguez, dont le fils est tombé malade à la mi-mai, a déclaré : « Au début, nous pensions qu’il s’agissait simplement de piqûres de moustiques. [on his arms].

« Mais le lendemain, nous avons remarqué que tout son corps était plein de bosses et d’éruptions cutanées.

«Dimanche, nous avons commencé à remarquer que la situation empirait. Ses éruptions cutanées devenaient de plus en plus rouges, il a commencé à en avoir dans la bouche et sa gorge s’est fermée.

Il semblerait qu’il se rétablisse maintenant chez lui, les médecins affirmant que cela pourrait prendre au moins deux semaines avant qu’il ne soit plus contagieux.

Dans le deuxième cas, la mère Abigail Rodriguez – qui vit à San Antonio – a déclaré que son enfant de cinq ans, Javier, allait bien lorsqu’il s’est rendu à Pearsall Park pour une sortie scolaire.

Mais trois jours plus tard, la zone autour de sa bouche a soudainement éclaté d’une éruption cutanée rouge qui a été diagnostiquée comme HFMD. Le jeune avait également une fièvre de 101F.

Mme Rodriguez, qui a révélé l’affaire la semaine dernière, a déclaré en ligne : « Je ne vous recommanderais pas d’aller ici pour l’été et d’emmener vos enfants ici » – en référence à Pearsall Park.

«Il y a trois jours, mon fils et moi sommes allés ici pour sa sortie scolaire et il a fini par avoir un HFMD.»

Elle a ajouté: « Ce n’était pas une blague, il avait une fièvre de 101F et il souffrait, mon pauvre bébé. »

Les deux mères affirment que leurs enfants ont contracté l’infection au parc aquatique, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé.

Les infections ne semblent pas liées, les cas de HFMD augmentant au début de l’été dans un contexte de températures plus élevées, aidant le virus à survivre plus longtemps en dehors du corps.

Le parc Pearsall est géré par le conseil municipal de San Antonio, qui a ouvert le site – et sa zone de jeux d’eau – en 2016.

Le Dr Asim Zamir, médecin au centre médical régional de Valley, a averti les parents que les cas augmentaient à cette période de l’année.

Il a déclaré : « L’humidité et le temps chaud favorisent l’application du virus. Ils les fabriquent [the virus] se divisent davantage et deviennent plus contagieux ou plus infectieux.

Selon les estimations, environ 10 à 15 millions de cas de HFMD sont enregistrés chaque année aux États-Unis, principalement chez les enfants de moins de cinq ans.

Les patients peuvent avoir une éruption cutanée qui dure jusqu’à deux semaines, période pendant laquelle ils peuvent encore transmettre la maladie à d’autres.

Il est recommandé aux personnes infectées de prendre des analgésiques en vente libre pour aider à soulager la fièvre et la douleur causée par les plaies buccales.

Il est également conseillé aux patients de boire beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation, affirmant que cela peut se produire parce que les plaies buccales rendent la déglutition douloureuse.

Les enfants diagnostiqués avec la maladie doivent éviter tout contact avec les autres pendant au moins sept jours afin d’éviter qu’ils ne propagent l’infection.