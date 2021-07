Des garçons de 17 et 18 ans arrêtés pour le « meurtre » d’un « cascadeur » poignardé à mort en train de filmer un clip avec Lamborghini à Brixton

DEUX adolescents ont été arrêtés pour suspicion de meurtre après qu’un artiste engagé pour faire des cascades dans un clip ait été poignardé à mort devant une station de métro.

Shane Jerome, 23 ans, a été poignardé à mort devant la gare de Brixton, dans le sud de Londres, sous le regard horrifié de spectateurs.

Shane Jerome a été poignardé à mort à Brixton alors qu’il tournait une vidéo de rap Crédit : Snapchat

Le coup de couteau a eu lieu sur Brixton High Street la semaine dernière Crédit : LNP

Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux juste après 20 heures mercredi dernier (21 juillet) et ont trouvé Shane souffrant d’un seul coup de couteau à la poitrine.

Un clip vidéo a été tourné à proximité du lieu de l’attaque avec des voitures de sport Lamborghini, des personnes en cagoules et un quad.

Des médecins et des membres du public ont tenté de sauver Shane alors que l’ambulance aérienne de Londres atterrissait à proximité et malgré leurs efforts, il a été déclaré mort sur les lieux environ 25 minutes plus tard.

Un homme de 18 ans et un garçon de 17 ans ont été arrêtés ce matin pour suspicion de meurtre et sont placés en garde à vue dans un poste de police du sud de Londres.

Un homme de 19 ans a également été arrêté, soupçonné d’avoir causé des lésions corporelles graves, mais a depuis été libéré sans autre mesure prise par la police.

L’inspecteur-détective en chef Kate Blackburn, qui dirige l’enquête, a déclaré: « Cela fait un peu plus d’une semaine que Shane a tragiquement perdu la vie.

Des hommages ont été rendus à Shane, décrit par des amis comme « l’un des meilleurs gars »

Un clip publié en ligne montrait un groupe d’hommes filmant une vidéo de rap devant Lamborghini

« Ces arrestations marquent des progrès significatifs dans notre enquête et j’espère que cela rassurera à la fois la famille de Shane et la communauté au sens large que mon équipe travaille sans relâche pour rendre justice pour son meurtre.

« Je continue d’exhorter tous ceux qui se trouvaient dans la région et qui ont pu voir quelque chose, ou avoir des images sur leur téléphone ou leur caméra de tableau de bord, de bien vouloir nous contacter.

« Je demande à toute personne ayant des informations d’appeler la police. »

Une photo mise en ligne de Jérôme, qui travaillait également comme échafaudeur, sur une moto bleue.

Sa petite amie au cœur brisé, Seleka Gathercole, a rendu hommage en ligne en écrivant: « Mon cœur est complètement déchiré en deux, je ne me remettrai jamais de ta perte – tu comptes plus pour moi que je ne pourrais jamais l’expliquer. »

Pendant ce temps, l’amie dévastée Rebecca Newell a écrit: « Repose en paix parfaite avec l’un des meilleurs gars que je connaisse.

« A toujours été là à un coup de fil, pour toujours et toujours dans mon cœur. »

Courtney Young, une autre amie des Shane, a ajouté : « RIP Shane. Honnêtement, je ne peux pas y croire.

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 en citant la référence Cad 7056/21Jul, ou contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.