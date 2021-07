Des gangsters se faisant passer pour des flics ont poignardé papa et copain 42 fois devant des femmes horrifiées à l’extérieur de l’école

Des GANGSTERS se faisant passer pour des policiers ont poignardé un père et son ami 42 fois lors d’une exécution sauvage devant une école.

Le gangster kosovar Besnik Berisha, 44 ans, et son homme de main en chef Kaziku Tuwisana, 33 ans, ont ligoté les corps des victimes avant de les jeter dans une camionnette et une voiture pour s’en débarrasser.

Kaziku Tuwizana a été reconnu coupable de meurtre après que deux hommes ont été tués dans un massacre brutal de gangs Crédit : Universal News & Sport

Besnik Berisha a été reconnu coupable de meurtre après l’horrible double meurtre Crédit : Universal News & Sport

Arber Fesko, 30 ans, et le père de trois enfants Shkelqim Paja, 36 ans, ont été poignardés à mort lors de l’attaque effrayante à Edgware, au nord-ouest de Londres, en décembre 2019.

M. Paja avait prêté 15 000 £ à Berisha et lui avait demandé à plusieurs reprises son argent.

Berisha avait prévu d’enlever et éventuellement de torturer M. Paja, mais l’a poignardé lui et son ami à mort dans un bain de sang brutal lorsque le plan a mal tourné.

Deux femmes ont été témoins de l’horrible attaque et ont vu une victime se faire piéger avant d’être poignardée à plusieurs reprises.

BAIN DE SANG

Le tribunal a appris que M. Fesko avait été poignardé à plusieurs reprises dans le dos, avant que les tueurs insensibles ne poursuivent M. Paja, le clouant au sol alors qu’ils le poignardaient.

Le corps de M. Fesko a été retrouvé avec 17 coups de couteau dans le coffre d’une Mercedes abandonnée cette nuit-là à la station d’autoroute Scratchwood Services à Barnet, au nord de Londres.

Le cadavre de M. Paja a été découvert le lendemain matin par un jogger dans une haie à Radlett, Herts.

Il a eu 28 coups de couteau sur le corps après que ses tueurs « aient ciblé son cœur et ses poumons », a entendu l’Old Bailey.

La mort était pour toi un but. Il n’y avait aucune raison de laisser vos victimes en vie, une fois entravées et kidnappées, pour signaler ce que vous aviez fait ou pour vous venger. Juge John Hillen

Le couple maléfique était habillé en policiers pour « éloigner les membres du public » et armés de tasers, de serre-câbles et de couteaux.

Après les meurtres brutaux, Tuwizana a titubé dans les services de Scratchwood pour demander une ambulance et affirmer qu’il avait été « poignardé » après être intervenu dans une bagarre.

Alors que Tuwizana a été soigné pour ses blessures à l’hôpital, Berisha a passé huit heures à détruire des preuves, a déclaré le tribunal.

L’épouse de M. Paja, Rezata, a déclaré au tribunal en larmes : « Mon mari était-il vivant lorsqu’il a été jeté à l’arrière de la camionnette et attaché ?

‘PAS DE COMPASSION’

« Avait-il mal ? Était-il encore en vie quand il a été jeté dans la haie tout seul ?

Elle a ajouté: « ‘Je ne suis plus complète, et maintenant je vais devoir vivre le reste de ma vie en me sentant engourdie et vide. »

La police a trouvé des preuves ADN liant Beriska et Tuwizana aux meurtres, ont entendu les jurés.

Tuwizana avait un Taser couvert de sang dans un sac lorsqu’il a été arrêté, a appris le tribunal.

Berisha et Tuwizana ont été reconnus coupables de deux chefs d’accusation de meurtre.

Condamnant les tueurs, le juge John Hillen a déclaré : « Les rues calmes de ce pays ne doivent pas être utilisées pour imposer sans loi la vengeance des criminels.

« Aucun de vous n’a montré un brin de remords ou de compassion, obsédé par l’idée d’essayer de sauver sa propre peau.

« Qui était censé doubler quelqu’un que nous ne connaissons pas, à moins que vous ne décidiez de dire la vérité – tel est le monde sombre et trouble du crime organisé grave.

« La mort était pour toi un but. Il n’y avait aucune raison de laisser vos victimes en vie, une fois entravées et kidnappées, pour signaler ce que vous aviez fait ou pour vous venger. »

Berisha a été emprisonnée à vie avec une peine minimale de 33 ans, tandis que Tuwisana a été emprisonnée à vie avec une peine minimale de 31 ans.