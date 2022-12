Des gangsters qui ont fourni une TONNE de cocaïne et blanchi 24 millions de livres sterling en espèces dans un réseau de trafic de drogue emprisonnés pendant 110 ans

UN GROUPE de gangsters qui ont fourni une tonne de cocaïne et blanchi 24 millions de livres sterling en espèces sont enfermés depuis 110 ans.

Les huit criminels dirigeaient un énorme réseau de drogue depuis une petite ville à l’extérieur de Londres, fournissant de la cocaïne et de l’héroïne à travers le Royaume-Uni.

Huit gangsters ont été emprisonnés pour leur implication dans un énorme réseau de drogue, qui les a vus fournir une tonne de cocaïne à travers le pays Crédit : Hyde News & Pictures

Le groupe a également blanchi 24 millions de livres sterling d’argent de la drogue Crédit : Hyde News & Pictures

Sandeep Rao était le leader du ring, qui comprenait Hardev Thind et Azher Hussain

Les gangsters ont maintenant été condamnés à une peine de prison combinée de plus d’un siècle.

Un tribunal du Buckinghamshire a appris comment le groupe avait fourni 1 000 kilogrammes de cocaïne, 50 kg d’héroïne et blanchi 24 millions de livres sterling d’argent criminel entre janvier et septembre 2020.

Ils ont utilisé une plate-forme de communication cryptée pour entreprendre le plan criminel massif.

Les gangsters ont été traînés hier devant le juge Francis Sheridan au tribunal de la Couronne d’Aylesbury.

L’audience est intervenue après une enquête approfondie menée par l’Unité régionale du crime organisé du Sud-Est (SEROCU).

Le chef du groupe, Sandeep Rao, dirigeait leur opération criminelle depuis un appartement à High Wycombe.

La propriété a été utilisée pour stocker des quantités massives de cocaïne, ainsi que des millions de livres d’argent de la drogue.

Le tribunal a entendu comment Rao était en contact direct avec un fournisseur à Dubaï et commandait des expéditions de plusieurs kilos de cocaïne sur une base hebdomadaire.

Il organiserait ensuite l’approvisionnement dans tout le pays grâce à un vaste réseau de clients.

Un porte-parole de SEROCU a déclaré au tribunal: “Shahzad Hussain, le bras droit de Rao, contrôlait la maison sécurisée et exploitait des machines de comptage d’argent haut de gamme afin de traiter les énormes sommes d’argent générées par l’important approvisionnement en médicaments du groupe.

“Il supervisait un réseau de coursiers qui étaient dépêchés quotidiennement pour livrer d’énormes quantités de cocaïne et collecter d’énormes sommes d’argent.

“Hussain était également responsable de la distribution d’héroïne du groupe.

“Edwin Kapoor a travaillé comme adjoint pour Rao et Hussain et a été impliqué dans l’approvisionnement en cocaïne et en héroïne et a aidé à l’organisation, au déploiement et au paiement des courriers.

“Hardev Thind était un coursier de confiance du groupe, chargé de transporter régulièrement de la cocaïne, de l’héroïne, de la MDMA et de l’argent criminel.

“Il a également été identifié comme étant responsable de l’achat de l’équipement de comptage d’argent.

“Azher Hussain était coursier, guichetier et gardien de l’argent liquide et occupait un rôle important au sein de la planque.

“Il a été reconnu coupable d’avoir blanchi pas moins d’un million de livres sterling du produit de la fourniture de médicaments de classe A.

“Raj Seechurn était un autre coursier, responsable du transport de quantités de drogue et d’argent en gros vers et depuis d’autres criminels organisés associés.

“PROFITEZ DE LA MISÈRE DES AUTRES”

“Iain Harper a acheté des quantités de kilo de cocaïne au réseau criminel et a organisé leur distribution dans l’Essex.

“Harper a acheté au moins 18 kilos au réseau de Rao.

“Angela Harvey était une passeuse de fonds, transportant de grosses sommes d’argent entre les adresses personnelles du réseau criminel organisé et la planque.

“Il a été constaté qu’elle devait avoir blanchi 200 000 £ du produit de la fourniture de médicaments de classe A.”

Le tribunal a entendu comment des officiers spécialisés ont commencé à enquêter sur les activités criminelles en avril 2020 après qu’une plate-forme de communication cryptée a été retirée dans le cadre d’une opération internationale.

Les données du réseau, qui ont été utilisées par des criminels du monde entier pour discuter d’exploits illégaux, ont révélé l’ampleur de la criminalité du groupe.

L’officier enquêteur, l’agent-détective Dale Lester, de SEROCU, a déclaré: «Ce groupe du crime organisé opérait au plus haut niveau – avec des membres impliqués dans la fourniture de grandes quantités de drogues de classe A à travers le Royaume-Uni.

« Alors que de nombreux membres du groupe utilisaient des appareils cryptés pour organiser leurs exploits criminels, pensant qu’ils ne seraient pas détectés, leurs plans pour profiter de la misère des autres ont été stoppés par la police.

«L’impact de leurs crimes se répercute sur les communautés à travers le pays, car nous savons que l’impact dévastateur et les dommages généralisés de la consommation de drogues et de la toxicomanie peuvent avoir sur les gens.

“En termes simples, les actions de ceux qui fournissent de la drogue détruisent de nombreuses vies.”

110 ANS DERRIÈRE LES BARREAUX

Sandeep Rao, 47 ans, de Berks, a été condamné à 24 ans et deux mois d’emprisonnement et a reçu une ordonnance de prévention des crimes graves.

Il a précédemment admis avoir comploté pour fournir une drogue de classe A – la cocaïne, et avoir comploté pour posséder des biens criminels.

Shahzad Hussain, 50 ans, de Bucks, a été condamné à 23 ans et sept mois d’emprisonnement et a reçu une ordonnance similaire pour fourniture d’une drogue de classe A – cocaïne, complot en vue de fournir une drogue de classe A – héroïne et complot en vue de posséder des biens criminels.

Edwin Kapoor, 48 ans, d’Ealing, a été condamné à 18 ans et 11 mois d’emprisonnement et a reçu la même ordonnance.

Il a précédemment admis avoir comploté pour fournir une drogue de classe A – la cocaïne, avoir comploté pour fournir une drogue de classe A – l’héroïne et avoir comploté pour posséder des biens criminels.

Hardev Thind, 44 ans, de Hounslow, a été condamné à 14 ans et deux mois d’emprisonnement pour complot en vue de fournir une drogue de classe A – cocaïne, complot en vue de fournir une drogue de classe A – MDMA, complot en vue de fournir une drogue de classe A – héroïne et complot posséder des biens criminels.

Raj Seechurn, 41 ans, de High Wycombe, a été condamné à sept ans et six mois de prison à courir consécutivement à la peine de six ans et six mois de prison déjà prononcée dans le cadre de l’enquête. Il a admis avoir conspiré pour fournir un médicament de classe A.

Azher Hussain, 53 ans, de High Wycombe, a été condamné à quatre ans et un mois d’emprisonnement pour complot en vue de posséder des biens criminels.

Iain Harper, 33 ans, d’Essex, a été condamné à 15 ans et neuf mois d’emprisonnement pour complot en vue de fournir une drogue de classe A – la cocaïne, complot en vue de fournir une drogue de classe A – MDMA et complot en vue de posséder des biens criminels.

Angela Harvey, 39 ans, de High Wycombe, a été condamnée à 18 mois d’emprisonnement, à deux ans de sursis ainsi qu’à 120 heures de travaux d’intérêt général et à une interdiction de conduire de 15 mois.

Elle a précédemment reconnu avoir comploté pour posséder des biens criminels.

Iain Harper, Shahzad Hussain et Edwin Kapoor ont également été emprisonnés pour les crimes