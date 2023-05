Des gangsters idiots emprisonnés après avoir posé avec des liasses de billets sur des photos tout en pompant des drogues de classe A au Royaume-Uni dans la limite du comté

TROIS gangsters idiots ont été emprisonnés après avoir posé avec des liasses de billets dans des photos jubilantes tout en pompant des drogues de classe A à travers le Royaume-Uni dans une ligne de comté.

Le marchand Karl Newell, 27 ans, de Mitcham dans le sud de Londres, a posé avec des clichés de drogue et de roulements de trésorerie – tout en se vantant de son opération « deals on wheels » dans des messages qu’il croyait cryptés.

Karl Newell a posé avec des liasses de billets après avoir vendu 10 kg de médicaments de classe A

Karl Newell (à gauche), Jack Bayliss (au milieu) et Indrit Cakoni (à droite) ont tous été emprisonnés

Le gangster désemparé a donné ses informations personnelles sur la plate-forme EncroChat ainsi que des publicités pour le crack et l’héroïne.

Maintenant, lui et ses acolytes maladroits Jack Bayliss, 24 ans, de Rochford dans l’Essex et Indrit Cakoni, 21 ans, de Coulsdon dans le Surrey ont tous été emprisonnés pour complot en vue de fournir des médicaments de classe A.

Le gang de Newell a livré environ 10 kg de drogue à travers le Royaume-Uni après avoir installé la ligne Purepoint à Southend, Essex.

Leurs messages EncroChat aux parieurs se vantaient de la qualité et de la quantité d’héroïne et de coke en vente – Cakoni ayant même créé sa propre ligne de drogue, Zino.

Cakoni et Bayliss ont été arrêtés en août 2020 – mais n’ont répondu à aucune question.

Newell s’est enfui en Espagne, où il a été arrêté et extradé vers le Royaume-Uni en décembre 2020.

Il a admis deux chefs de complot en vue de fournir des drogues de classe A et a été condamné à huit ans et 310 jours d’emprisonnement.

Bayliss a admis deux chefs de complot en vue de fournir des drogues de classe A et deux chefs d’être impliqué dans la fourniture de cannabis.

Il a été condamné à six ans et 237 jours d’emprisonnement.

Cakoni a admis deux chefs de complot en vue de fournir des drogues de classe A et a été emprisonné pendant six ans et six mois.

Le policier de l’opération Raptor, Michael Brimfield, a déclaré: « Notre enquête approfondie a vu le démantèlement d’une ligne de médicaments responsable de la distribution de substances nocives de classe A non seulement dans l’Essex, mais dans tout le pays.

« Les responsables pensaient qu’ils pouvaient cacher leur opération illicite et effrontée derrière des messages cryptés.

« Ils avaient tord.

« Nous avons toujours été clairs sur le fait que la vie de drogue ne paie pas dans l’Essex.

« Ceux qui croient qu’ils peuvent échapper à la loi et vendre des drogues illicites aux personnes vulnérables de nos communautés se trompent. »