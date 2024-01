Des gangs en Haïti attaquent une communauté depuis 4 jours et les habitants craignent que la violence ne se propage

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) — Des membres de gangs ont attaqué une communauté clé de la capitale haïtienne qui abrite de nombreux policiers et est assiégée depuis quatre jours dans le cadre d’une attaque en cours, les habitants craignant que la violence ne se propage dans tout le port. -au-Prince.

Le bruit des armes automatiques a résonné dans tout Solino jeudi alors que d’épaisses colonnes de fumée noire s’élevaient au-dessus du quartier autrefois paisible où les habitants affolés n’arrêtaient pas d’appeler les stations de radio pour demander de l’aide.

« Si la police ne vient pas, nous mourrons aujourd’hui ! » » a déclaré un appelant non identifié.

Lita Saintil, une vendeuse ambulante de 52 ans, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait fui Solino jeudi avec son neveu adolescent après avoir été coincée dans sa maison pendant des heures par des tirs incessants.

Les maisons autour de la sienne ont été incendiées par des gangs et elle se souvient avoir vu au moins six corps alors qu’elle s’enfuyait.

«C’est très effrayant maintenant», dit-elle. “Je ne sais pas où je vais.”

Un autre habitant, Nenel Volme, a déclaré à l’AP qu’il discutait avec un ami près de chez lui dimanche lorsque des coups de feu ont éclaté et qu’une balle a touché un os de sa main droite.

“Je n’ai pas les moyens d’aller à l’hôpital”, dit-il en levant sa main blessée, enveloppée dans de la gaze.

Il n’était pas immédiatement clair qui avait organisé et participé à l’attaque de Solino. La communauté, qui abrite des milliers de personnes, était autrefois infestée par des gangs avant qu’une mission de maintien de la paix de l’ONU ne les expulse au milieu des années 2000.

L’attaque pourrait marquer un un tournant pour les gangsqui contrôleraient désormais jusqu’à 80 % de Port-au-Prince et sont soupçonnés d’avoir tué près de 4 000 personnes et d’en avoir kidnappé 3 000 autres l’année dernière, submergeant la police dans ce pays de près de 12 millions d’habitants.

Si Solino tombe, les gangs auraient facilement accès à des quartiers comme celui du Canapé Vert, qui sont jusqu’à présent restés paisibles et largement sûrs.

« La vie à Port-au-Prince est devenue extrêmement folle », a déclaré Saintil. « Je n’aurais jamais pensé que Port-au-Prince se déroulerait ainsi. »

Jeudi soir, la Police nationale d’Haïti a publié un communiqué indiquant que des agents avaient été déployés à Solino « dans le but de traquer et d’arrêter des individus armés cherchant à semer la panique parmi la population civile ». La police a également publié une vidéo de près de trois minutes montrant en partie des policiers sur un toit à Solino échangeant des tirs avec des hommes armés non identifiés qui n’apparaissaient pas à l’écran.

Les communautés voisines, effrayées par la violence continue à Solino, ont commencé jeudi à ériger des barricades en utilisant des pierres, des camions, des pneus et même des bananiers pour empêcher les gangs d’entrer.

Un homme près d’une barricade à Canapé Vert a déclaré qu’il suivait les manifestations organisées en début de semaine par les partisans de l’ancien chef rebelle Guy Philippe, qui a promis une révolution pour chasser les gangs.

«C’est encore plus de misère», a déclaré l’homme, qui a refusé de s’identifier, à propos de la crise actuelle en Haïti. « Nous souffrons. Le pays est gangstérisé.

Craignant que les violences à Solino ne s’étendent à d’autres quartiers, les parents se sont précipités dans les écoles de Port-au-Prince pour récupérer leurs enfants.

« Je ne sais pas si nous allons pouvoir rentrer à la maison », a déclaré une mère qui a refusé de donner son nom par peur. « Il n’y a pas de transports publics et les pneus brûlent partout. Nous ne savons pas ce que nous allons faire.

Haïti attend le déploiement d’une force armée étrangère dirigée par le Kenya pour aider à réprimer la violence des gangs qui a été approuvé par le Conseil de sécurité de l’ONU en octobre.

Un juge kenyan devrait rendre sa décision le 26 janvier. concernant une ordonnance bloquant actuellement le déploiement.

___

Pierre-Richard Luxama a contribué à ce rapport.