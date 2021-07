Des gangs de singes rivaux s’affrontent sur la route à cause de la nourriture en Thaïlande et arrêtent la circulation

Une rue de Lopburi en Thaïlande a été le théâtre d’une guerre de gangs inhabituelle lorsque deux groupes de singes se sont retrouvés face à face. En un rien de temps, des centaines de singes ont rempli la rue près d’un carrefour alors qu’ils affrontaient le groupe rival, apparemment pour de la nourriture. La présence de singes dans la rue a interrompu la circulation alors que les navetteurs attendaient d’avoir une sortie dégagée. L’incident de cette guerre de gangs inhabituelle a été filmé et partagé plus tard sur Facebook par un utilisateur nommé Wisrut Suwanphak.

Les photos et vidéos partagées par Wisrut sont maintenant devenues virales, obtenant plus de 10 000 partages ainsi que plusieurs commentaires d’autres utilisateurs.

Selon les médias locaux, la bagarre entre le groupe de singes a éclaté en raison d’une pénurie de nourriture. L’incident a eu lieu près d’un temple bouddhiste local qui est une destination touristique populaire. Cependant, en raison des récentes restrictions à la suite de la pandémie de COVID-19, les voyages dans la région ont été durement touchés et il n’y a presque pas de touristes dans la région. Auparavant, les touristes nourrissaient ces singes lorsqu’ils visitaient le temple. Cependant, même si les habitants restent à l’intérieur en raison de la restriction, ces singes sont confrontés à une pénurie de nourriture.

La personne qui a filmé l’incident a déclaré que même si la lutte contre les singes était courante dans la région, il n’avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Il a comparé l’incident à une guerre des gangs dans un film de gangsters. L’homme a rappelé qu’il était monté au 3e étage d’un immeuble voisin pour nettoyer, lorsqu’il a entendu les cris des singes, rapporte Thai Rath.

Les groupes de singes étaient incontrôlables et alors que les navetteurs klaxonnaient plus fort pour les disperser, la situation empirait. Il y avait du sang dans la rue et plusieurs singes ont été grièvement blessés après l’incident.

