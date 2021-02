Les gangs de PIRATES renoncent à voler des cargaisons au profit d’enlèvements «d’argent facile» qui peuvent leur rapporter des rançons allant jusqu’à 50 000 $ par victime, nous a dit un ancien de la Royal Marine.

Armés de mitrailleuses et de RPG, les criminels marins ont enlevé 135 personnes rien que l’année dernière – le chiffre le plus élevé en dix ans – avec un nombre record d’arrachés dans le golfe de Guinée au large de l’Afrique de l’Ouest.

Des experts ont déclaré à The Sun Online que les pirates se tournaient vers les enlèvements car ils le considéraient comme un moyen beaucoup plus facile et plus lucratif de gagner de l’argent que de voler des marchandises.

Les enlèvements de pirates sont terrifiants et brutaux car les gangs armés prennent d’assaut les navires avant que les victimes ne soient souvent battues et torturées.

Les chefs du Bureau maritime international ont révélé que 2020 avait vu le plus grand nombre d’attaques de pirates de tout type en trois ans – avec 195 dans le monde.

Et quelque 135 personnes ont été prises en otage dans le monde entier lors de 22 incidents distincts en 2020, dont 130, un record, ont été arrachés dans le seul golfe de Guinée.

Le golfe est partagé par les côtes du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Togo et du Cameroun car il couvre 888 000 milles carrés.

James Hilton, ancien officier et capitaine des Royal Marines qui dirige maintenant la société de sécurité maritime Protection Vessels International, a expliqué au Sun Online comment des groupes de pirates armés d’AK-47 considèrent les navires et les équipages de bateaux comme des « cueillettes faciles ».

Avec la pandémie qui ravage la région, il prédit que davantage de criminels prendront la mer, avec des gangs capables de gagner environ 50000 dollars par membre d’équipage rançonné.

Des appels ont été lancés pour interdire de payer une rançon aux pirates, mais les grandes compagnies de navigation étant couvertes par une assurance enlèvement et rançon, il semble y avoir peu de chances que cela se produise.

M. Hilton nous a dit: «Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à l’augmentation du piratage et le plus évident est la situation du COVID.

« La pandémie mondiale a un impact économique assez important et cela laissera probablement un héritage à court et moyen terme dans les régions les plus défavorisées du monde. »

M. Hilton a ajouté qu’il n’y avait pas que les équipages de piraterie à s’inquiéter dans la région.

«À un niveau inférieur, il n’y a que des vols au mouillage, et c’est assez courant dans tout l’ouest de l’Afrique, ce n’est pas seulement le golfe de Guinée.

« Vous avez des voleurs qui monteront à bord d’un navire la nuit avec des couteaux et des fusils, et qui vous voleront votre montre de poche et vos dents en or. »

Munro Anderson, analyste principal chez Dryad Global, la société de sécurité maritime et de gestion des risques, a déclaré au Sun Online: «Les enlèvements, contrairement au vol, sont menés par des pirates qui font partie d’organisations criminelles organisées établies.

«Leur préférence pour les enlèvements est enracinée dans le risque relativement faible associé à l’incitation économique des paiements de rançon.

« Ces paiements s’élèvent en moyenne à 50 000 $ par membre d’équipage. »

Dryad Global a révélé les conditions horribles auxquelles certains captifs sont soumis – comme être déshabillé et forcé de rester sous la pluie pendant des heures.

Les victimes peuvent être torturées en se faisant tirer des balles autour de leurs pieds car on leur dit continuellement qu’elles seront tuées si elles ripostent et sont soumises à des coups si les négociations d’otages ne satisfont pas les pirates.

«Chaque minute, chaque seconde, est une sorte de torture, vous ne faites que survivre», a déclaré un survivant dans un rapport de Dryad.

L’avertissement intervient alors que 15 marins turcs ont été enlevés du porte-conteneurs Mozart alors qu’il naviguait dans le Golfe – un membre d’équipage ayant été tué dans le raid après son départ de Lagos, au Nigeria.

Le gang aurait utilisé des explosifs pour percer la citadelle protectrice du navire dans une attaque « sophistiquée et bien orchestrée » avant de conduire l’équipage sous la menace d’une arme après les avoir battus.

Les membres de l’équipage ont été libérés la semaine dernière et ont été informés d’avoir été retenus captifs dans une forêt par des gardes armés – mais aucun autre détail n’a été révélé sur leur libération.

Les rapports de l’IMB préviennent que toutes les eaux à l’intérieur et autour du Nigéria sont désormais menacées en raison de pirates lourdement armés qui détournent des navires et kidnappent des équipages.

Cela exprime également des inquiétudes quant à la manière dont les pirates de la région s’organisent de plus en plus.

Le rapport déclare: «L’enlèvement de plusieurs équipages à de telles distances illustre cependant à quel point les pirates sont bien organisés.

«Il s’agit d’une tendance évolutive et inquiétante car en moyenne, des équipages ont été enlevés sur 25% des navires attaqués dans le golfe de Guinée.

«Dans 80% des incidents du golfe de Guinée, les assaillants étaient armés de fusils.»

Le Nigéria et d’autres pays de la côte ouest-africaine se révèlent être de nouveaux terrains de prédilection pour les pirates.

Enfer des otages Le journaliste américain Michael Scott Moore a été détenu pendant 977 jours après avoir été capturé par des pirates en janvier 2012. Le poignet de Moore a été cassé lors de l’enlèvement et il a vu un autre captif être torturé pendant son emprisonnement – des pirates ont suspendu l’otage à l’envers à un arbre et l’ont battu avec une canne de bambou. « J’avais juste peur », a déclaré Moore Radio Nationale Publique. « J’avais peur de ce qui allait se passer. » Il était constamment déplacé d’un endroit à l’autre, y compris être embarqué sur le navire Naham 3 capturé avec son équipage – dont certains sont restés otages pendant cinq ans – pendant que ses ravisseurs négociaient sa rançon. Ils ont exigé 20 millions de dollars pour sa libération, mais la mère de Moore les a négociés à 1,6 million de dollars. En septembre 2014, deux ans et demi après sa capture, Moore a finalement été libéré lorsque la rançon a été payée. «Les gens disent: ‘Vous avez dû être ravi’, mais toute rançon est un sale compromis, et j’avais depuis longtemps abandonné tout espoir comme une indulgence dangereuse», a écrit Moore dans Le gardien. Dans une tournure bizarre, l’un de ses ravisseurs a commencé à envoyer des messages amicaux à Moore sur Facebook deux mois après sa libération. Le pirate a finalement été arrêté et accusé d’enlèvement, de prise d’otages et d’autres crimes. Les Britanniques Paul et Rachel Chandler ont également été détenus pendant 388 jours après avoir été enlevés de leur yacht par des pirates somaliens en 2009. Le couple, de Royal Tunbridge Wells, passait sa retraite à faire le tour du monde lorsqu’il a été capturé après avoir quitté les Seychelles. Après avoir initialement demandé une rançon de 4 millions de livres sterling, les deux hommes ont été libérés après que les responsables somaliens aient négocié une libération de 600000 £. Tous deux ont souffert de problèmes de santé à plusieurs reprises et se sont plaints de mauvais traitements de la part de leurs ravisseurs.

La piraterie dans sa maison moderne traditionnelle de la Somalie a diminué au milieu d’un effort international avec une sécurité accrue pour vaincre les escrocs.

M. Anderson a déclaré au Sun Online: «La principale différence s’étend à la concentration de l’activité pirate.

«La piraterie en Afrique de l’Est incluait en grande partie une intention de détourner des navires et de kidnapper des membres d’équipage avec l’intention d’attirer des sommes plus importantes.

«Cela s’explique en partie par la facilité de cacher les pétroliers dans les ports somaliens, en raison du manque d’autorité portuaire officielle ou d’application de la loi.

«En Afrique de l’Ouest, ce n’est pas le cas, les actes de piraterie en mer sont presque exclusivement menés dans l’intention d’enlèvement contre rançon de l’équipage, avec des incidents de détournement souvent limités à de plus petits navires tels que vaisseaux mères. »

Avec l’augmentation des attaques dans le Golfe, le CSI a appelé à faire davantage pour empêcher la piraterie de se propager à d’autres régions.

Il a déclaré: «Alors que les marines internationales régionales et indépendantes, déployées dans la région, ont agi rapidement pour apporter une réponse significative, il reste un besoin urgent de lutter contre ce crime qui continue d’avoir un impact direct sur la sûreté et la sécurité des gens de mer innocents.»

Le golfe de Guinée n’est pas seulement l’une des routes commerciales les plus importantes du monde, c’est aussi un important fournisseur d’énergie.

Le Golfe fournit environ 40% du pétrole européen et 29% du total américain.

La piraterie est revenue en Grande-Bretagne l’année dernière lorsque des troupes antiterroristes lourdement armées ont dû prendre d’assaut un navire détourné au large de l’île de Wigh après que des passagers clandestins auraient posé une menace pour la vie de l’équipage.

C’est une grosse affaire pour les criminels – avec certaines estimations, les pertes économiques dues au piratage atteignent entre 13 et 16 milliards de dollars (10 à 12 milliards de livres sterling) chaque année.